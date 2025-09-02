Ft
09. 02.
kedd
Venezuela elnök Kolumbia Dél-Amerika Amerikai Egyesült Államok

Figyelmeztetés jött az amerikai kontinensről: kiderült, hol lehet a következő háborús zóna

2025. szeptember 02. 20:06

Irak, Szíria, majd Venezuela? Kolumbia elnöke komoly veszélyre mutatott rá.

2025. szeptember 02. 20:06
null

„Ha támadás éri Venezuelát, akkor Dél-Amerika északi részén Szíriához és Irakhoz tartozó állapotok alakulhatnak ki” – figyelmeztet Gustavo Petro, Kolumbia elnöke X-bejegyzésében.

Bár konkrét említést nem tesz róla, a kolumbiai elnök egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok támadásától tartva osztotta meg gondolatait, ugyanis, ahogy arról már lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok több hadihajóval állomásozik Venezuela partjainál, már hetek óta.

Az elnök elmondása szerint attól tart, hogy kapzsiság vezérelte tömeggyilkosok fogják elfoglalni a területeket, az Államok, mint a társadalmi béke fenntartói, pedig meggyengülnek majd.

Gustavo Petro kiemelte a nemzeti szuverenitás fontosságát, mint az egyetlen dolog, ami megvédheti a térséget a belső és a külső támadásoktól. Az elnök kiemelte azt is, hogy egyik Kolumbia környéki ország sem rendelheti alá magát külföldi nagyhatalmaknak.

A régiónak össze kell fognia, és egybehangzó kábítószer ellenes intézkedéseket kialakítani”

– szorgalmazta Kolumbia elnöke.

Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP

***

 

 

egyszeri
2025. szeptember 02. 20:22
Újabb proxy? Az ukrajnai tükörképe. Csak részben más a szereposztás.
Himiko
2025. szeptember 02. 20:17 Szerkesztve
Drog kartellekre hivatkozva küldött oda hadi hajókat, már tengeralattjáró is van a térségben, 4500 amerikai katonát vezényeltek oda. Drónnal katonai létesítményt támadott Amerika. Kínai kétéltű járművek érkeztek és egyéb hadianyagok Kínából, Oroszországból és Iránból. Elkezdték besorozni az embereket, nagyon nagy számban jelentkeznek, az amerikai sajtó szóvivő már pénz jutalmat ajánlott fel Nicolas Maduro helyzetével kapcsolatban (a kartell csak fedő sztori). A világ legnagyobb olajkészletén ülnek és 3. legnagyobb ritkaföldfém készletén (becsült adat, kitermelése még nem kezdődött el). Amerika célja bábkormány létrehozása mivel a szankciók nem tudták megtörni őket.
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 02. 20:16
Halálra keresik a Buszvezetőt. Ha jól láttam ott volt a Kínai nagy népi gyűlésen ?
templar62
2025. szeptember 02. 20:14
Ukrajnáért vigaszdíj Trumpnak ?
