Figyelmeztetés jött az amerikai kontinensről: kiderült, hol lehet a következő háborús zóna

Megjelentek az amerikai hadihajók Venezuela partjainál, Maduróék cserébe több millió embert mozgósítottak
Három rakétás romboló érkezik Venezuela partjaihoz.
Irak, Szíria, majd Venezuela? Kolumbia elnöke komoly veszélyre mutatott rá.
„Ha támadás éri Venezuelát, akkor Dél-Amerika északi részén Szíriához és Irakhoz tartozó állapotok alakulhatnak ki” – figyelmeztet Gustavo Petro, Kolumbia elnöke X-bejegyzésében.
Bár konkrét említést nem tesz róla, a kolumbiai elnök egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok támadásától tartva osztotta meg gondolatait, ugyanis, ahogy arról már lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok több hadihajóval állomásozik Venezuela partjainál, már hetek óta.
Az elnök elmondása szerint attól tart, hogy kapzsiság vezérelte tömeggyilkosok fogják elfoglalni a területeket, az Államok, mint a társadalmi béke fenntartói, pedig meggyengülnek majd.
Gustavo Petro kiemelte a nemzeti szuverenitás fontosságát, mint az egyetlen dolog, ami megvédheti a térséget a belső és a külső támadásoktól. Az elnök kiemelte azt is, hogy egyik Kolumbia környéki ország sem rendelheti alá magát külföldi nagyhatalmaknak.
A régiónak össze kell fognia, és egybehangzó kábítószer ellenes intézkedéseket kialakítani”
– szorgalmazta Kolumbia elnöke.
Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP
