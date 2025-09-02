Figyelmeztetés jött az amerikai kontinensről: kiderült, hol lehet a következő háborús zóna

„Ha támadás éri Venezuelát, akkor Dél-Amerika északi részén Szíriához és Irakhoz tartozó állapotok alakulhatnak ki” – figyelmeztet Gustavo Petro, Kolumbia elnöke X-bejegyzésében.

Bár konkrét említést nem tesz róla, a kolumbiai elnök egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok támadásától tartva osztotta meg gondolatait, ugyanis, ahogy arról már lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok több hadihajóval állomásozik Venezuela partjainál, már hetek óta.