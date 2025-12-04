Ft
12. 04.
csütörtök
Európa NATO Ukrajna Donald Trump Mark Rutte Egyesült Államok

A NATO-n keresztül is ömlik a pénz: évi 15 milliárd dollárnál is többre számíthat Ukrajna

2025. december 04. 16:31

Mark Rutte főtitkár maga számolt be az „örömhírről”.

2025. december 04. 16:31
null

„Olyan erősnek kell megtartanunk Ukrajnát a harcban, amennyire csak lehetséges” – jelentette ki Mark Rutte egy sajtótájékoztatón.

Kaja Kallas – Biztos, ami biztos, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is bábáskodott a NATO–Ukrajna találkozó körül
Kaja Kallas: biztos, ami biztos, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is bábáskodott a NATO–Ukrajna-találkozó körül / Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A NATO-főtitkár szerint a szövetségnek a lehető legerősebb pozícióból kell folytatnia a béketárgyalásokat, „ha azok valóban megtörténnek”, mert szerinte „ez vezethet eredményre”.

Elárulta, hogy a december 3-ai NATO–Ukrajna-találkozón Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt vett, aki szintén arról tárgyalt az ukrán delegációval,

miként őrizhetnék meg Ukrajna minél erősebb pozícióját a béketárgyalások idejére, illetve hogyan fejthetnének ki hatékonyabb ellenállást az oroszokkal szemben.

Norvégia és Hollandia anyagi felajánlásaival kapcsolatban kifejtette:

Számos anyagi hozzájárulás érkezett, összesen már 4 milliárdnál járunk, és optimista vagyok a tekintetben, hogy elérjük az ötmilliárdos határt.”

Ezzel szerinte a NATO augusztusig visszamenőleg havi egymilliárd dollár mértékben támogathatná anyagilag Ukrajna szükségleteit.

A jövő évben ismét havi egymilliárdra, de lehet, hogy még ennél is többre lenne szükségünk”

– tette hozzá Rutte, aki szerint

évi 15 milliárd dollárt szeretnének Ukrajnának folyósítani, amelyet támadó és védelmi fegyverrendszerekre egyaránt költhetne az ország.

Az ukrán korrupciós ügyekkel kapcsolatban a szövetség vezetője arra is kitért, hogy

az ukránoknak maguknak kell megoldaniuk a visszaéléseket, és meg is oldják azokat”.

Kiemelte:

az ukrán elnök mindent megtesz a korrupció felszámolásáért.”

A NATO-főtitkár szerint „nagyon ott van a flow”, és az európai országok mellett Kanada is jelentős részt vállal az ukrajnai finanszírozásból.

Rutte – bár fontosnak nevezte a moszkvai béketárgyalásokat és elismerően szólt Donald Trump amerikai elnök békéért tett erőfeszítéseiről – nem kívánta bővebben kommentálni az eseményeket.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP
 

