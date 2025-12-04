A NATO-n keresztül is ömlik a pénz: évi 15 milliárd dollárnál is többre számíthat Ukrajna

„Olyan erősnek kell megtartanunk Ukrajnát a harcban, amennyire csak lehetséges” – jelentette ki Mark Rutte egy sajtótájékoztatón.

Kaja Kallas: biztos, ami biztos, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is bábáskodott a NATO–Ukrajna-találkozó körül / Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A NATO-főtitkár szerint a szövetségnek a lehető legerősebb pozícióból kell folytatnia a béketárgyalásokat, „ha azok valóban megtörténnek”, mert szerinte „ez vezethet eredményre”.