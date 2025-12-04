A NATO-n keresztül is ömlik a pénz: évi 15 milliárd dollárnál is többre számíthat Ukrajna

Éljen a háború! Éljen Von der Leyen és Mark Rutte lelkes idiotizmusa!
A magát nagyhatalomnak képzelő EU hozzá nem értése immár vígjátékba illene, ha néhány gazember nem akarná ezt mindenáron tragédiává változtatni. Ungváry Zsolt írása.
Mark Rutte főtitkár maga számolt be az „örömhírről”.
„Olyan erősnek kell megtartanunk Ukrajnát a harcban, amennyire csak lehetséges” – jelentette ki Mark Rutte egy sajtótájékoztatón.
A NATO-főtitkár szerint a szövetségnek a lehető legerősebb pozícióból kell folytatnia a béketárgyalásokat, „ha azok valóban megtörténnek”, mert szerinte „ez vezethet eredményre”.
Elárulta, hogy a december 3-ai NATO–Ukrajna-találkozón Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt vett, aki szintén arról tárgyalt az ukrán delegációval,
miként őrizhetnék meg Ukrajna minél erősebb pozícióját a béketárgyalások idejére, illetve hogyan fejthetnének ki hatékonyabb ellenállást az oroszokkal szemben.
Norvégia és Hollandia anyagi felajánlásaival kapcsolatban kifejtette:
Számos anyagi hozzájárulás érkezett, összesen már 4 milliárdnál járunk, és optimista vagyok a tekintetben, hogy elérjük az ötmilliárdos határt.”
Ezzel szerinte a NATO augusztusig visszamenőleg havi egymilliárd dollár mértékben támogathatná anyagilag Ukrajna szükségleteit.
Növeli a feszültséget a háborúpárti elit.
A jövő évben ismét havi egymilliárdra, de lehet, hogy még ennél is többre lenne szükségünk”
– tette hozzá Rutte, aki szerint
évi 15 milliárd dollárt szeretnének Ukrajnának folyósítani, amelyet támadó és védelmi fegyverrendszerekre egyaránt költhetne az ország.
Az ukrán korrupciós ügyekkel kapcsolatban a szövetség vezetője arra is kitért, hogy
az ukránoknak maguknak kell megoldaniuk a visszaéléseket, és meg is oldják azokat”.
A tárgyalások megakadtak, és most a Fehér Háznak kell döntenie.
Kiemelte:
az ukrán elnök mindent megtesz a korrupció felszámolásáért.”
A nyomozók szerint a stratégiai energetikai vállalatból hatalmas pénzmennyiség tűnt el.
A NATO-főtitkár szerint „nagyon ott van a flow”, és az európai országok mellett Kanada is jelentős részt vállal az ukrajnai finanszírozásból.
Rutte – bár fontosnak nevezte a moszkvai béketárgyalásokat és elismerően szólt Donald Trump amerikai elnök békéért tett erőfeszítéseiről – nem kívánta bővebben kommentálni az eseményeket.
Trumpnak nagyon nem fog tetszeni.
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP