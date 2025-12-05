Ennek nem fog örülni Karácsony Gergely: szégyenlista élére került Budapest

Kaotikus közlekedés, szemétkupacok és hajléktalanok hada – dokumentumfilm mutatja be a főváros tragédiáját (VIDEÓ)
Hiánypótló film mutat rá, miként épült le Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt az egykor szebb napokat látott magyar főváros.
Ez biztosan nem kerül ki a dicsőségfalra.
Sajátos kutatást végzett a Racial Storage nemzetközi hálózat: a cég több mint 70 ezer Google-véleményt elemzett, amelyben a turisták értékelést adtak 100 népszerű nagyváros látványosságaival kapcsolatban. Majd kimondottan tisztaságuk, illetve piszkosságuk alapján rangsorolták a célpontokat.– írja az Economx.
A felmérésben meglepő eredmény született: több közkedvelt európai város is a listára került.
A legkoszosabb város címet pedig Budapest érdemelte ki a turisták értékelése alapján.
Az eredmények szerint a látogatók közel 40 százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra, a karbantartási hiányosságokra. A Radical Storage szerint ez főleg abból adódhat, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiánypótló film mutat rá, miként épült le Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt az egykor szebb napokat látott magyar főváros.
A magyar főváros mögött nem sokkal maradt le Róma sem, a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól. Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.
Íme a turisták szerint a legkoszosabbnak tartott tíz város:
A kutatás azért a makulátlan városokat is kiemeli. Eszerint a látogatók leginkább Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sharjah és Doha tisztaságát dicsérték.
Fotó: MTI/Hegedűs Róbert