Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
felmérés tisztaság Budapest Karácsony Gergely

Ennek nem fog örülni Karácsony Gergely: szégyenlista élére került Budapest

2025. december 05. 11:25

Ez biztosan nem kerül ki a dicsőségfalra.

2025. december 05. 11:25
null

Sajátos kutatást végzett a Racial Storage nemzetközi hálózat: a cég több mint 70 ezer Google-véleményt elemzett, amelyben a turisták értékelést adtak 100 népszerű nagyváros látványosságaival kapcsolatban. Majd kimondottan tisztaságuk, illetve piszkosságuk alapján rangsorolták a célpontokat.– írja az Economx

A felmérésben meglepő eredmény született: több közkedvelt európai város is a listára került.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A legkoszosabb város címet pedig Budapest érdemelte ki a turisták értékelése alapján.

Az eredmények szerint a látogatók közel 40 százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra, a karbantartási hiányosságokra. A Radical Storage szerint ez főleg abból adódhat, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar főváros mögött nem sokkal maradt le Róma sem, a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól. Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

Íme a turisták szerint a legkoszosabbnak tartott tíz város:

  • Budapest
  • Róma
  • Las Vegas
  • Firenze
  • Párizs
  • Milánó
  • Verona
  • Frankfurt
  • Brüsszel
  • Kairó

A kutatás azért a makulátlan városokat is kiemeli. Eszerint a látogatók leginkább Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sharjah és Doha tisztaságát dicsérték.

Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statussolidi
•••
2025. december 05. 13:26 Szerkesztve
Aki szerint nem reális a besorolás, annak ajánlom a következő túrát, amit minden reggel 7-kor kénytelen vagyok megtenni a Móricz Zsigmond körtéri aluljáróban. Metróból ki. Mozgólépcső után levegő visszatart, vagy csak szájon át lélegezni. Végignézni, ahogy az egyik helyi erő éppen állva, kissé meghajolva szarik a gránitburkolatra. Közben kerülgetni a húgy-patakokat, amik tóvá egyesülnek a Fehérvári útról érkező villamosokhoz vezető lépcső aljában. Távolugrással leküzdeni, és felfelé a lépcsőn az éjszaka lehelyezett bűzölgő aknákat kikerülni. A villamosmegálló padjainál még kellő oldaltávolságot tartani a jobb levegő érdekében oda kitelepedett, ébresztő italukat kortyolgatókkal szemben. A turisták nem kénytelenek ezt naponta átélni, nekik egyszer is elég, többet nem jönnek.
Válasz erre
0
0
crydog
2025. december 05. 13:04
A proli csak a saját szarában fetrengve érzi jól magát. Ezért akar másokat is lehúzni a mocsokba.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 05. 12:58
amilyen gazdat valasztottak az agyhalottak olyan fovarost kapnak. BUTApest valasztott !
Válasz erre
1
0
szendreila-4
2025. december 05. 12:48
A legkevésbé sem vagyok a jelenlegi polgármester szavazója, de ez a lista baromság. Ha valaki már járt a lista végén lévő Kairóban az tanúsIthatja, hogy Egyiptom fővárosa a szó minden értelmében egy szeméttelep. Budapest Kairóhoz képest egy patika.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!