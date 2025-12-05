Ennek nem fog örülni Karácsony Gergely: szégyenlista élére került Budapest

A magyar főváros mögött nem sokkal maradt le Róma sem, a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól. Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

Íme a turisták szerint a legkoszosabbnak tartott tíz város:

Budapest

Róma

Las Vegas

Firenze

Párizs

Milánó

Verona

Frankfurt

Brüsszel

Kairó

A kutatás azért a makulátlan városokat is kiemeli. Eszerint a látogatók leginkább Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sharjah és Doha tisztaságát dicsérték.

Fotó: MTI/Hegedűs Róbert