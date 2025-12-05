Újabb pofon Von der Leyenéknek: az USA nem akarja, hogy az Unió Ukrajna javára felhasználja a befagyasztott orosz pénzeszközöket

A béketerv vázlata már írásos formában is létezik, Donald Trump „ingázó diplomáciája” hozhatja el a háború végét
Jöhet a végső felvonás, minden szereplő bizakodó, közben az oroszok elfoglalták Pokrovszkot.
Mint ismert, Oroszország a befagyasztott vagyonok lefoglalására irányuló uniós terveket lopásnak tekinti, és a legkeményebb válaszlépéseket helyezte kilátásba.
Névtelenséget kérő diplomaták arról számoltak be a Bloombergnek, hogy amerikai tisztviselők azzal érveltek az uniós tagállamok előtt, hogy az oroszoktól elkobzott pénzeszközökre szükség van a Kijev és Moszkva közötti békemegállapodás biztosításához, és nem szabad azokat a háború elhúzására felhasználni.
Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy
Ukrajna a jövő év elején kifogyhat a pénzből, Donald Trump elnök kormánya pedig leállította az amerikai segélyek nagy részét,
Európára hárítva át a finanszírozás felelősségét és súlyát.
Megjegyezték, Washington béketárgyalása azt sugallta, hogy a forrásokat inkább a háború utáni beruházások finanszírozására lehetne felhasználni.
A Bloomberg emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketerve azóta módosult, hogy de az eszközök kérdése továbbra is az egyik fő vitapont. Az európai vezetők határozottan állítják, hogy a vagyon felhasználása nem amerikai, hanem európai ügy, mivel a befagyasztott pénzeszközök nagy részét az Unióban tartják.
Mint ismert, Oroszország a befagyasztott vagyonok lefoglalására irányuló uniós terveket lopásnak tekinti, és a legkeményebb válaszlépéseket helyezte kilátásba.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese odáig ment, hogy az esetleges lépést a háborús oknak minősítette.
Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő pedig azt mondta, hogy „bármilyen illegális, a vagyonainkat érintő lépés nem marad válasz nélkül. Az ellenintézkedések csomagjának előkészítése már folyamatban van, arra az esetre, ha ténylegesen ellopnák és lefoglalnák az Oroszországi Föderáció vagyonait” – idézte a lap.
Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Jöhet a végső felvonás, minden szereplő bizakodó, közben az oroszok elfoglalták Pokrovszkot.