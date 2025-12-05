Ft
12. 05.
péntek
elkobzás béketerv orosz-ukrán háború vagyon Európai Unió usa

Újabb pofon Von der Leyenéknek: az USA nem akarja, hogy az Unió Ukrajna javára felhasználja a befagyasztott orosz pénzeszközöket

2025. december 05. 11:19

Mint ismert, Oroszország a befagyasztott vagyonok lefoglalására irányuló uniós terveket lopásnak tekinti, és a legkeményebb válaszlépéseket helyezte kilátásba.

2025. december 05. 11:19
null

Névtelenséget kérő diplomaták arról számoltak be a Bloombergnek, hogy amerikai tisztviselők azzal érveltek az uniós tagállamok előtt, hogy az oroszoktól elkobzott pénzeszközökre szükség van a Kijev és Moszkva közötti békemegállapodás biztosításához, és nem szabad azokat a háború elhúzására felhasználni.

Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Ukrajna a jövő év elején kifogyhat a pénzből, Donald Trump elnök kormánya pedig leállította az amerikai segélyek nagy részét, 

Európára hárítva át a finanszírozás felelősségét és súlyát.

Megjegyezték, Washington béketárgyalása azt sugallta, hogy a forrásokat inkább a háború utáni beruházások finanszírozására lehetne felhasználni.

A Bloomberg emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketerve azóta módosult, hogy de az eszközök kérdése továbbra is az egyik fő vitapont. Az európai vezetők határozottan állítják, hogy a vagyon felhasználása nem amerikai, hanem európai ügy, mivel a befagyasztott pénzeszközök nagy részét az Unióban tartják.

Mint ismert, Oroszország a befagyasztott vagyonok lefoglalására irányuló uniós terveket lopásnak tekinti, és a legkeményebb válaszlépéseket helyezte kilátásba. 

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese odáig ment, hogy az esetleges lépést a háborús oknak minősítette.

Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő pedig azt mondta, hogy „bármilyen illegális, a vagyonainkat érintő lépés nem marad válasz nélkül. Az ellenintézkedések csomagjának előkészítése már folyamatban van, arra az esetre, ha ténylegesen ellopnák és lefoglalnák az Oroszországi Föderáció vagyonait” – idézte a lap.

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

Gubbio
2025. december 05. 13:01
Trump nem akarja, hogy a korrupt brüsszeliták ellopják Oroszország vagyonát. Már Brüsszelben is mindenki aranybudin ül!
csulak
2025. december 05. 12:59
semmi jozan ember nem akarja, de ebben a zUnioban mar alig akad jozan ember
Gonella
2025. december 05. 12:20
és lenyúlják az oroszországban működő eu vagyonrészeket, oszt vesznek kínait!
pctroll
2025. december 05. 11:45
Ha lenyúlják a befagyasztott orosz vagyont, akkor nem állnak le az oroszok, hanem lassan de biztosan elmennek a Dnyeperig, meg viszik Ogyesszát is, hogy ‘pénzüknél’ legyenek.
