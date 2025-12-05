Újabb pofon Von der Leyenéknek: az USA nem akarja, hogy az Unió Ukrajna javára felhasználja a befagyasztott orosz pénzeszközöket

A Bloomberg emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketerve azóta módosult, hogy de az eszközök kérdése továbbra is az egyik fő vitapont. Az európai vezetők határozottan állítják, hogy a vagyon felhasználása nem amerikai, hanem európai ügy, mivel a befagyasztott pénzeszközök nagy részét az Unióban tartják.

Mint ismert, Oroszország a befagyasztott vagyonok lefoglalására irányuló uniós terveket lopásnak tekinti, és a legkeményebb válaszlépéseket helyezte kilátásba.

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese odáig ment, hogy az esetleges lépést a háborús oknak minősítette.

Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő pedig azt mondta, hogy „bármilyen illegális, a vagyonainkat érintő lépés nem marad válasz nélkül. Az ellenintézkedések csomagjának előkészítése már folyamatban van, arra az esetre, ha ténylegesen ellopnák és lefoglalnák az Oroszországi Föderáció vagyonait” – idézte a lap.

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP