Hamvas Béla egy beavatási rítus – Tárkány-Kovács Bálint a Mandinernek

És mit gondolsz azokról a törekvésekről, amik visszakomolyítják ezeket – de pszichologizálva. Ilyen, ugye, a mesepszichológia például, vagy a mítoszok pszichológiai magyarázatai.

Ez is egy lehetséges felhasználása a hagyománynak, és az is, amit a Tárkány Művekben vagy a Tárkány Trióban csinálok. A hagyományról azt hiszik az emberek, hogy az a régi. A szellemi kulturális örökség felől nézve nehéz ezt megérteni, mert az anyagtalan, olybá tűnhet, azzal bármit megtehetünk. De nézzük meg az építészetet. Az építészeti hagyományt. Az az utcakép, a városkép, a fennálló épületek.

Ez nem a múlt, hanem a jelen. A múltban kezdődött – mint minden, pl. te meg én is – de a jelenben van, a jelenben hat.

A zenei hagyományról lehet olyan butaságokat mondani, hogy „a népzene úgy jó, ahogy van”. De mondjuk ezt egy épületre: ez a düledező kastély úgy jó, ahogy van. Ez marhaság. Hiszen így életveszélyes, beázik, tönkremegy. Rendben akkor újítsuk föl, de hogyan? Úgy, mint régen? Villany, víz és fürdőszoba nélkül? De hiszen úgy használhatatlan. Szerencsére ilyesmit nem is mond senki, mert az anyagi valóságában megjelenő épületnél nyilvánvaló, hogy ez úgy, ahogy volt, már nem jó. De a szellemi örökségnél, mint a zene, úgy tűnhet, hogy értelmes ilyet mondani – pedig ott sem az.

Ez is egy naiv gondolat a táncházmozgalomban. Aki mondja, azt sem veszi észre, hogy miközben azt hiszi, hogy ő úgy játssza a népzenét, ahogy az volt, közben ő már színpadon játssza, nem a csűrben, koncertszerűen, mikrofonokba, egy fesztiválon és nem egy bálban.

Vagy éppen lemezfelvételt készít, a régi hagyományban ilyet senki sem tett. Koncertszámokat állít össze, ilyen se volt.

Észre sem veszi, hogy mennyire átalakította már a hagyományt, és naivan azt hiszi, amit ő csinál, az ugyanaz, mint amit az úgynevezett „adatközlők”, vagyis a régi falusi zenészek csináltak.

Miközben azt mondja, hogy a népzene úgy jó, ahogy van, nem veszi észre, mennyire átalakította. Mókás.

Érdekel, hogy ez a folyamat, a kis- és nagyhagyomány szétválása hogyan zajlott Magyarországon, mert innen fejthető fel, hogy most mi is történik. A briteknél és a franciáknál a magaskultúra saját nemzeti szellemű, mert amikor ez zajlott, nekik saját, nemzeti elitjük, államuk volt. Nálunk viszont kozmopolita, a soknemzetiségű Habsburg birodalom.

Innen ered, hogy a magyar elit a mai napig kozmopolita szellemű. A modernizáció összekapcsolódott a nemzetköziséggel, ami a birodalmi központból ered, míg a magyaros, nemzeti jelleg a régiség, az elavult, és alacsonyabb rendű tradicionális-mitikus, amit nálunk elneveztek „népinek”.

Létrejött ez a dichotómia Magyarországon, ami szerintem rengeteg problémánk forrása. És a magyar elit a mai napig teljesen ösztönösen és reflektálatlanul eme dichotómia szerint él. Igyekszik fölzárkózni a birodalmi központhoz. Ez manapság talán az USA által dominált globalizmus. Eszerint a jó, a követendő mintát, a hatékonyt, a modernet mindig külföldön kell keresni, ami pedig magyar, az ósdi, elavult, elhagyandó. Tehát minden, ami a magyar kultúrának tipikus jegye, legyen az bármi, a pörkölt, a gulyás, a bő gatya, szóval ezek a magyar kulturális jegyek, ezek meg mind ciki, elmaradott, dolgok:

vidék, mucsa, lábszag, fokhagymaszag. Csakhogy, ha ezt a programot végigviszed, mi marad? Ha a magyarság egy kulturális fogalom, de a fejlődés zászlaja alatt elhagyja a saját kultúráját, akkor mi marad?

Az elitnek meg mintha az lenne a személyes célja, hogy maga mögött hagyja a magyarságát, sőt, egész Magyarországot.

A magyar elit a pénzét külföldön költi el, Floridában vesz házat, nagy nemzetközi divatmárkák ruháit hordja, nemzetközi luxuscikkeket vesz. Nem látni olyat, hogy magyar milliárdosok valami jól beazonosíthatóan magyaros kulturális termékkel próbálnának menőzni. Ők azt már kinőtték. De a szellemi elitre is ez a jellemző: külföldi egyetemen tanítani, külföldi filmfesztivál zsűrijének kurzusfilmet forgatni, külföldi szerzőket angol zsargonnal idézni, if you know what I mean.

Ami magyaros, az provinciális.

Ez egy önbeteljesítő jóslat egyébként, hiszen a mi kultúránk csak nekünk fontos, de ha nekünk se, akkor senkinek. És ha senkinek nem fontos, akkor már valóban nem fontos, akkor már válóban provinciális. Így a magyar kultúra nem tud fejlődni, nem tud kibontakozni. Senkit sem érdekel, még minket se. A zenében is azzal lehetsz a legnagyobb popsztár, ha majmolsz valami külföldi trendet. Itthon azt hisszük ez menő. Most voltam Japánban. Ott egészen más a helyzet, de volt egy érdekes élményem. Egy utcafesztiválon föllépett egy rózsaszínbe öltözött fickó, Michael Jackon számokat adott elő, playback-re, japánul, közben Jackót utánozva táncolt. Aztán a Disney Aladdin rajzfilmjének betétdalait énekelte japánul. Az egész nagyon szürreális és nevetséges volt számunkra, de a japánok szerették. És amikor Magyarországon valaki a jamaikaiak angol akcentusát utánozva énekel magyarul az nem abszurd és nevetséges? Nekünk nem, de érdemes erről külföldieket is megkérdezni, ők milyennek találják?

Mintha felvázoltad volna a népi urbánus – kuruc labanc vitát.

Igen, sok analógiája van ennek. Híg magyar, mély magyar… De az ilyen ellentétek ugyabár egydimenziósak, egy egyenes két vége. És mi az egyenes? Mi ez a dimenzió? A kisebbségi komplexus. Az egyik oldalon túlkompenzált, a másikon csak simán kisebbségi komplexus. Egészséges öntudat kéne, tudni, hol a helyünk. De nálunk a kisország és Nagy-Magyaroszág egyszerre világít az emberek koponyájában. Ez a kognitív disszonancia minden törekvésünket aláássa. Nem tudjuk magunkat helyesen értékelni, és ezért folyton rossz döntéseket hozunk.

Baseball-sapka Bronx meg New York felirattal. De az is lehet, hogy Nagy-Magyarország címkével.

Ez is lehet egy példa. Cseppben a tenger. A baseball-sapka az amerikai kultúrában a helyén van. De a magyar kultúrában kalap van meg szalmakalap. Azt se tudjuk, mi az a baseball!

A baseball-sapkával tulajdonképpen a kolonizált elmédet és kultúrádat jelölöd, a Nagy-Magyarország felvarrással meg az ez ellen való lázadásodat, és a kettő számomra teljes ellentmondásban van.

Ha meg New York felirat van rajta, az a teljes önfeladás, behódolás. Érzek valami hasonlót a Tárkány Művek kapcsán is.

Nocsak.

Jönnek a vélemények jobbról és balról is. Balról az, hogy mi ez a gyanús magyarkodás, mire jó ez az ósdi zene, ez nem művészet, mert nem modern. Föltűnt, hogy nem hívnak meg bizonyos fesztiválokra, nem jelenünk meg bizonyos sajtóorgánumokban, mert

bizonyos körökben egyszerűen nem létezünk számukra, nemcsak a mi zenekarunk, hanem úgy általában a népzene, világzene, magyar népzene alapú zenék egyszerűen nem tűnnek fel a horizontjukon.

Annyira el vannak szédülve a nemzetközi trendektől, hogy ez számukra teljesen értéktelennek és jelentéktelennek hat.

De jobbról is van elutasítás, mert hogy nekik gyanúsan modernek vagyunk, gyanúsan nemzetköziek, nem elég magyarok, akik változtatni mernek a szent hagyományainkon, akik belehugyoznak a tiszta forrásba. Jövünk le a színpadról, és akkor az intézményvezető azt mondja nekem atyáskodva, vállveregetve, olyan elvtársosan: Bálintkám, több népzenét! Baloldalon meg azt hiszik, ez színtiszta népzene, folk, és épp ez a bajuk. Mucsa, lábszag, ósdi. És nem lehet ostobasággal, műveletlenséggel magyarázni, ha országos kulturális intézményvezető vagy országos közéleti lap kulturális rovatvezetőjéről van szó. Nem, sajnos se nem buták, se nem műveletlenek. Akkor mi magyarázza a viselkedésüket?

És vagyük észre, megint egy tengelyen, egy dimenzióban ítélkeznek, csak éppen pont ellentétesen.

Mókás, meg siralmas is egyben ezeket hallgatni. Persze van mind a két oldalról elfogadás is, ezért vagyunk viszonylag sikeresek. Engem mind a két elutasítás rendkívüli módon bánt, de nem személyemben, nem úgy értem, hanem hogy úgy bánt, hogy a magyar kultúrának a megcsalását látom mind a két elutasításban. Ostoba téveszmékből összetákolt ideológiák mentén és reflektálatlan érzelmi előítéletből ítélnek el. Az egyik a kisebbségi komplexusától hajtva, a másik a túlkompenzált kisebbségi komplexusától föltüzelve. Agyrém.

Ennek az a történelmileg kialakult attitűd az alapja, amiről most beszéltünk.

Kisebbségi komplexus és túlkompenzált kisebbségi komplexus. Ezt az attitűdöt magunk mögött kellene hagyni.

Múltkor láttam egy népszerű amerikai jazz-podcast egy adását, aki vezeti, fölfedezett egy fiatal magyar jazz-zongoristát. A magyar srác elmesélte, hogy Budapesten lejárt jazzklubokba dzsemmelni. Erre fölcsillant a szeme az amerikai zenészcsávónak, hogy milyen egy budapesti jazzklub? Miket játszanak ott? Erre a magyar srác kissé zavarba jött, majd mondta, hogy amerikai jazz-sztenderdeket játszanak, vonogatta a vállát és hümmögött.

Látható volt, hogy a kérdező csalódott, hiszen azt várta, hogy a budapesti jazzéletnek vannak magyar sajátosságai, mondjuk magyar sztenderdjei, és eltér az amerikaitól.

A magyar srác meg zavarba jött, mert érezte ugyan ezt az elvárást, hogy neki most valami sajátosan magyarosat kellene mondania a budapesti jazzéletről, de nem tudott. Nem tudott, mert a magyar jazzéletet az amerikai sztárok utánzása köti le, erre fókuszál, csak ezt látja maga előtt. A tulajdon sajátosságait sem ismeri, és ha érzékeli, legfeljebb elmaradottságnak képes látni. Provinciális epigonszerepben tartja magát. Dresch Mihály vagy Borbély Mihály nevét sem tudta kinyögni, vagy néhány magyar sztenderdet fölsorolni, Hulló falevelek, Szomorú vasárnap, vagy zeneszerzőket, Seress Rezsőt, Eisemann Mihályt.

Egy se jutott eszébe, mert nem ezekre figyel.

A jazz-sztenderdek olyan zenei darabok, amelyeket meghatározó jazz-zenészek már többször földolgoztak, és ezáltal általánosan ismertek. És ezeknek a gyűjteménye a Real Book, amiben össze vannak gyűjtve ezek a sztenderdek, és ez a zenei korpusza a jazz-zenének. Kérdeztem magyar jazz-zenészeket, hogy hol a magyar Real Book? Több mint száz éves a magyar jazz, számtalan nemzetközi slágert írtak magyar zeneszerzők, számtalan Magyarországon közismert jazzdal van – gondoljunk csak a Hot Jazz Band által fölelevenített slágerekre. De legnagyobb megdöbbenésemre kiderült, nincs Hungarian Real Book, föl sem merült az ötlet. Az amerikaiból tanulnak. Több mint 50 éve van jazz-tanszak a Zeneakadémián. És senkinek nem jutott még eszébe.

Pedig ez lehet a magyar jazz hozzájárulása az egyetemes jazzhez, nem az amerikaiak leutánzása. Nincs egészséges öntudat.

A Tárkány Művekben szaxofonozott Bazsinka Misi, ő a szakdolgozatát végül a javaslatomra ebből írta, összeszedett magyar jazz-sztenderdeket.

A külföldieket kurvára nem érdeklik ezek a magyar epigon produkciók. Ők a genuin eredeti magyar kultúrát szeretnék megismerni. Az amerikai podcastos csávó is valami eredetit szeretett volna hallani a budapesti jazzéletről, de csalódnia kellett.

Na, szerintem itt tart ez a magyar kisebbségikomplexus dolog, ez a kis- és nagyhagyomány.

Régebben ezt posztkolinális elméletben vizsgáltam, az is egy érdekes metszet. Többszörösen egymásba gabalyodó szálakról van szó, amik ráadásul nagyon nem egyforma módon hatottak a világon. Az indiaiakhoz egy teljesen más, idegen kultúra ment oda a brit gyarmatosítással, ami olyan jól elválaszthatóan idegen. Nekünk meg, magyaroknak európaiként, keresztényként ezt az egész gyarmatosítást és ennek a kozmopolita mivoltát sokkal nehezebb szétválasztani, mert az oszmánokat leszámítva a saját civilizációnkon belül gyarmatosítottak minket, a német és magyar között nincs akkora különbség, mint a brit és az indiai között.

Sőt, a magyar nemesség is gyarmatosította a magyar jobbágyságot. Saját magunkat is gyarmatosítottuk, meg minket is gyarmatosítottak, és akik gyarmatosítottak, azok is tulajdonképpen mi vagyunk, mert a saját civilizációnk.

És emiatt ez a dolog sokkal körmönfontabb. Uroborosz. Azért nehéz róla beszélni, mert amikor állítást akarsz tenni, az alanyt meg a tárgyat nem olyan egyszerű megkülönböztetni ezekben a mondatokban: ki gyarmatosított kit? Milyen magyarok játsszák el milyen magyaroknak, hogy ők milyen magyarok a színpadon?

Hol van ebben a táncházmozgalom?

Feltűztük magunkat egy gombostűre lepkeként, és betettük magunkat a múzeumba.

És azzal áltatjuk magunkat, hogy ezzel megmentettük a magyar kultúrát, holott megöltük, holt tárggyá tettük. Persze a táncházmozgalom ebben a dologban ellentmondásos és ingadozik. Egy kicsit néha úgy kezeli ezt az egészet, mintha a miénk lenne valóban, és élő lenne, máskor meg úgy, mintha nem a miénk lenne, és semmi közünk hozzá, és csak eljátsszuk, és úgy teszünk, mintha, és jelmezt veszünk fel, és úgy beszélünk róla, hogy „ők akkor azt gondolták”. Tehát múlt időben, harmadik személyben. Ahelyett, hogy jelen időben, első személyben beszélnék, vagy többes elsővel. Nem azt mondjuk, hogy mi így táncolunk, hanem azt, hogy ők úgy táncoltak. A székiek így táncolták. És ez a térben és időben eltávolított ők nem más, mint a „nép”. Ezt az egész „nép” fogalmat én egyébként már nagyon-nagyon nem szeretem.

Ez egy kulturális rezervátum, és ez megint a gyarmatosításhoz kapcsolódik. Bartók, mint európai antropológus, aki Pampalini ruhában bemegy a benszülöttek, az úgynevezett „nép” közé, ahol ő teljesen idegen. Magyar a magyarok közt, értjük?

Látszik a fotón, amelyiken a falusiak közt áll a gramofonjával. Ő a nadrágos ember, ahogy mondták a falun. Pantallóban, kalapban, zakóban, a masinával, a csudagépezettel, amely ellopja az emberek lelkét. Szóval azt érjük, amikor a brit antropológus, a birodalom kormányozhatóságát elősegítendő, leírást ad, használati útmutatót a gyarmatosítóknak a leigázott benszülöttekről, és azt is értjük, hogy ezt ártatlan tudományos érdeklődésnek hazudják.

Na de akkor Bartók Béla mit csinált a magyar bennszülöttek között?

És milyen magyar az, aki a magyar kultúrától ennyire idegen, és ennyire rá tud csodálkozni? Félreértés ne essék, nem Bartók személyéről beszélek, hanem a magyar kultúrán belüli reménytelen meghasonlásról, arról, hogy magyar a magyarnak ilyen idegen lehet. És akkor most Bartók a magyar vagy a nép? És te, és én, és mi – ma?