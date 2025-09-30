Tolkien is szerette: a népmese valójában felnőtt műfaj!

Hol volt, hol nem volt – 2005 óta ünneplik a magyar népmese napját szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján.

Az emléknapot Kovács Mariann kezdeményezésére a Magyar Olvasás Társaság jegyeztette be.

„Ahhoz képest, hogy még csak húsz éve jegyezték be, a legtöbb iskolában, óvodában, művházban, könyvtárban megtartják ez a napot, hívnak mesemondót, vagy a kollégák mondanak mesét, azaz a magyar népmese napja sikertörténet” – mondja a Mandinernek Klitsie-Szabad Boglárka, a Meseszó Egyesület (pontosabban: Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület) elnöke. Hozzáteszi: épp előző pénteken tartották Budapesten a XXI. Országos Népmese Konferenciát.

Benedek Elek a kor polihisztora volt, mindent is csinált, és ezt be is vallotta.

„Gyűjtötte, írta, átírta, mondta, szerkesztette a meséket. Nyilván nem olyan sztenderdek szerint gyűjtött, ahogy a 20. századi egyéniségkutató iskola, de ezt nem lehet számon kérni rajta. Megoszlik a megítélése, sokan szeretik mesélni az általa gyűjtött meséket, mások inkább a 20. századi gyűjtött anyaghoz fordulnak, ami szó szerinti gyűjtés. De Benedek Elek hatását és jelentőségét nem lehet elvitatni” – hangsúlyozta a Meseszó Egyesület elnöke.