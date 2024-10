A szabadlelkű betyárkodás bennünk van

Nyitókép és fotók: Mandiner / Ficsor Márton

Magyar Banda – annyira egyszerű, hogy másnak eddig eszébe se jutott. Miért pont ez lett a nevetek?

Ifjabb Szerényi Béla: Magyar bandának hívták, főleg az Alföld környékén, azokat a zenekarokat, amelyekben magyar parasztzenészek játszottak, tehát nem cigány bandák voltak. A különbség az, hogy a cigány zenészek a megélhetésért muzsikáltak, a magyarok pedig alapvetően parasztemberek voltak, és a gazdálkodás mellett a zenében kamatoztatták kivételes tehetségüket bevételkiegészítésként, így a zenéléshez való viszonyuk is más volt. Talán ez a mi stílusunkat, zeneiségünket is meghatározza, és kicsit elkülöníti a mai népzenei mozgalom nagy részétől, mert most eléggé nagy teret kapott a kávéházi cigányzenei megközelítés, illetve a balkáni vonal. Nekünk más a hozzáállásunk a népzenéhez, úgyhogy inkább ezt a magyar bandás stílust erősítjük.