Riasztó kilátások: újabb ország támadná oldalba az oroszokat Európa segítségével

Moldova olyan ritkán látott elszántsággal nyúl a transznisztriai konfliktushoz, amelyben Oroszország szerepe továbbra is a legérzékenyebb pont. Az Euromaidan Press beszámolója szerint Chisinau az EU-val és az Egyesült Államokkal közösen dolgozik egy új reintegrációs terven, ám a részleteket szinte teljes homály fedi. A kormány szerint a „szenzitív kérdések” miatt most még nem érdemes nyilvánosságra hozni az egyes lépéseket.

Valeriu Chiveri óvatos előrehaladásról beszélt a transznisztriai terv kapcsán, Oroszország jelenléte pedig továbbra is komoly politikai és biztonsági terhet ró Moldovára.

Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Oroszország katonai jelenléte továbbra is kulcskérdés

Valeriu Chiveri, Moldova reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettese egy kormányülés után elmondta: a tervezet még formálódik, és minden egyes elem óvatosságot és időt igényel. Kijelentette: