transznisztria Moldova oroszország

Riasztó kilátások: újabb ország támadná oldalba az oroszokat Európa segítségével

2025. december 05. 15:54

Moldova érzékeny időzítéssel döntött úgy, hogy új lendületet ad a Transznisztria-kérdésnek, miközben az integrációs útja felgyorsult. A háttérben Oroszország is felbukkan, hiszen a régióban állomásozó orosz erők sorsa továbbra is megkerülhetetlen tényező.

2025. december 05. 15:54
null

Moldova olyan ritkán látott elszántsággal nyúl a transznisztriai konfliktushoz, amelyben Oroszország szerepe továbbra is a legérzékenyebb pont. Az Euromaidan Press beszámolója szerint Chisinau az EU-val és az Egyesült Államokkal közösen dolgozik egy új reintegrációs terven, ám a részleteket szinte teljes homály fedi. A kormány szerint a „szenzitív kérdések” miatt most még nem érdemes nyilvánosságra hozni az egyes lépéseket.

Valeriu Chiveri óvatos előrehaladásról beszélt a transznisztriai terv kapcsán, Oroszország jelenléte pedig továbbra is komoly politikai és biztonsági terhet ró Moldovára.
Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Oroszország katonai jelenléte továbbra is kulcskérdés

Valeriu Chiveri, Moldova reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettese egy kormányülés után elmondta: a tervezet még formálódik, és minden egyes elem óvatosságot és időt igényel. Kijelentette:

Nem tudunk valós időben beszámolni minden lépésről.

Hangsúlyozta, a tervet csak akkor ismertetik, amikor már készen áll. A politikai háttér egyre feszesebb: ahogy Moldova közeledik az EU-hoz, úgy válik sürgetőbbé a Dnyeszter bal partján állomásozó orosz katonai jelenlét kérdése. Transznisztria a ’90-es évek óta Moszkva által támogatott szakadár régió, státusza pedig évtizedek óta megoldatlan.

Chiveri arról is beszélt, hogy az esetleges nemzetközi rendezési tárgyalásoknak mindössze egyetlen közös metszete lenne: az orosz csapatok kivonása. 

A moldovai kormány továbbra is tárgyalásos úton képzeli el a reintegrációt, az EU és az USA támogatásával, de a transznisztriai fél bevonásával. A korábbi multilaterális formátumok – mondta – összeomlottak Oroszország Ukrajna elleni inváziója után, így ma már Chisinau és Tiraspol közvetlenül egyeztet külső közvetítők nélkül. Eközben Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője ismét leszögezte: 

az orosz csapatok kivonása Moldovából és Európa más részeiről „elengedhetetlen a hosszú távú stabilitáshoz”.

A szakadár régió fennmaradása nemcsak biztonsági, hanem politikai akadály is Moldova számára. Az Euromaidan Press felidézi: 

a moldovai miniszterelnök, Alexandru Munteanu már novemberben megerősítette, hogy intenzív egyeztetések zajlanak a nyugati partnerekkel a reintegrációs tervről.

A kérdés most újra – és látványosan – előtérbe került. Chisinau a jelek szerint úgy érzi, itt az idő a rendezésre, akkor is, ha ez Moszkva idegeit próbára teszi

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

johannluipigus
2025. december 05. 16:25
Még korainak érzem az oroszlán rugdosását.
neszteklipschik
2025. december 05. 16:14 Szerkesztve
Há' foglaljátok vissza katonai erővel, mi a probléma? A moldáv hadsereg bevonul Transznisztriába. Ha megadják az oroszok magukat jó, ha nem, akkor erővel visszavívjátok. Ha ezt Oroszország háborúnak tekinti annál jobb, az EU majd önti a pénzt számolatlanul, (mert "az agresszor nem győzhet!" -ugyebár) és az EU-s csatlakozásra való alkalmasságotok is azonmód fényéveket fog javulni! BezzegRomániára is "bizton" számíthattok egy "szívélyes együttműködés" keretében! Van probléma? Nincs probléma! 😛
fogas paduc
2025. december 05. 16:03
Aha, szóval Moldova nem tanult az ukránok fiaskójából. Szeretné, hogy Moldova dicsősége a temetőkbe kerüljön,
