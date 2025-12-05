Riasztó kilátások: újabb ország támadná oldalba az oroszokat Európa segítségével

A választással egy lépéssel közelebb került Moldova az Európai Unióhoz
Az előzetes felmérések ugyan szoros eredményt ígértek, de végül egyértelmű győzelmet aratot az EU integrációt támogató kormánypárt az oroszbarát ellenzékkel szemben.
Moldova érzékeny időzítéssel döntött úgy, hogy új lendületet ad a Transznisztria-kérdésnek, miközben az integrációs útja felgyorsult. A háttérben Oroszország is felbukkan, hiszen a régióban állomásozó orosz erők sorsa továbbra is megkerülhetetlen tényező.
Moldova olyan ritkán látott elszántsággal nyúl a transznisztriai konfliktushoz, amelyben Oroszország szerepe továbbra is a legérzékenyebb pont. Az Euromaidan Press beszámolója szerint Chisinau az EU-val és az Egyesült Államokkal közösen dolgozik egy új reintegrációs terven, ám a részleteket szinte teljes homály fedi. A kormány szerint a „szenzitív kérdések” miatt most még nem érdemes nyilvánosságra hozni az egyes lépéseket.
Valeriu Chiveri, Moldova reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettese egy kormányülés után elmondta: a tervezet még formálódik, és minden egyes elem óvatosságot és időt igényel. Kijelentette:
Nem tudunk valós időben beszámolni minden lépésről.
Hangsúlyozta, a tervet csak akkor ismertetik, amikor már készen áll. A politikai háttér egyre feszesebb: ahogy Moldova közeledik az EU-hoz, úgy válik sürgetőbbé a Dnyeszter bal partján állomásozó orosz katonai jelenlét kérdése. Transznisztria a ’90-es évek óta Moszkva által támogatott szakadár régió, státusza pedig évtizedek óta megoldatlan.
Chiveri arról is beszélt, hogy az esetleges nemzetközi rendezési tárgyalásoknak mindössze egyetlen közös metszete lenne: az orosz csapatok kivonása.
A moldovai kormány továbbra is tárgyalásos úton képzeli el a reintegrációt, az EU és az USA támogatásával, de a transznisztriai fél bevonásával. A korábbi multilaterális formátumok – mondta – összeomlottak Oroszország Ukrajna elleni inváziója után, így ma már Chisinau és Tiraspol közvetlenül egyeztet külső közvetítők nélkül. Eközben Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője ismét leszögezte:
az orosz csapatok kivonása Moldovából és Európa más részeiről „elengedhetetlen a hosszú távú stabilitáshoz”.
A szakadár régió fennmaradása nemcsak biztonsági, hanem politikai akadály is Moldova számára. Az Euromaidan Press felidézi:
a moldovai miniszterelnök, Alexandru Munteanu már novemberben megerősítette, hogy intenzív egyeztetések zajlanak a nyugati partnerekkel a reintegrációs tervről.
A kérdés most újra – és látványosan – előtérbe került. Chisinau a jelek szerint úgy érzi, itt az idő a rendezésre, akkor is, ha ez Moszkva idegeit próbára teszi.
