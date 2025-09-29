Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa voskolás Moldova eredmények EU

A választással egy lépéssel közelebb került Moldova az Európai Unióhoz

2025. szeptember 29. 08:44

Az előzetes felmérések ugyan szoros eredményt ígértek, de végül egyértelmű győzelmet aratot az EU integrációt támogató kormánypárt az oroszbarát ellenzékkel szemben.

2025. szeptember 29. 08:44
ROMEO BOETZLE / AFP

Maia Sandu moldovai elnök Európa-barát pártja egyértelmű győzelemre és új többségre tör a parlamentben az ország EU-hoz való csatlakozásának jövőjét meghatározó választásokon. Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) 50%-os eredményt ért el, messze megelőzve az orosz-barát Hazafias Választási Blokkot, amely 25% alatt maradt. A részvétel meghaladta az 52%-ot, ami magasabb, mint az elmúlt években – számolt be a BBC. 

Igor Dodon Moldova volt elnöke (2016–2020) és a Moldovai választási csalásról beszélt már a voskolás estéjén (Fotó: STR/NurPhoto)
Igor Dodon Moldova volt elnöke (2016–2020) és a Moldovai választási csalásról beszélt már a voskolás estéjén (Fotó: STR/NurPhoto)

Orosz befolyás és Moldova

Az egyik fő ellenzéki vezető, Igor Dodon már az eredmények beérkezése előtt a tévében győzelmet hirdetett, és hétfőre tüntetéseket szervezett a parlament elé.

A szavazást övező feszültséget jól jelzi, hogy bombariadókat jelentettek Olaszország, Románia, Spanyolország és az Egyesült Államok szavazóhelyiségeiből, ahol a külföldön élő moldávok szavaztak. 

Hasonló riadók Moldovában is voltak, és három embert letartóztattak azzal a gyanúval, hogy zavargásokat terveztek a szavazás másnapjára.

Sandu pártjának vezetője, Igor Grosu a vasárnapi incidenseket Moszkva által támogatott bűnözői csoportokra fogta, és „türelmet és nyugodtságot” kért, hogy a választási folyamat folytatódhasson.

A Dodon-blokk egyik pártját két nappal a szavazás előtt kizárták a választásokból, mert állítólag illegális finanszírozást kapott.

 A szavazás előtti időszakban a rendőrség olyan bizonyítékokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint Oroszország példátlan erőfeszítéseket tett a dezinformáció terjesztésére és a szavazatok megvásárlására. Több tucat férfit is letartóztattak, akiket azzal vádoltak, hogy Szerbiába utaztak lőfegyveres kiképzésre és zavargások szervezésére.

Transznisztria kérdése

Moldovában az Ukrajnával közös határ mentén található egy oroszbarát szakadár enklávé, Transznisztria, ahol orosz katonai jelenlét is van.

Ezen a keskeny földnyelven élők moldovai útlevelet birtokolnak. Sokan közülük erősen Moszkva-pártiak, és a szocialista párt vezetője, Igor Dodon szerint „mindenféle zaklatásnak voltak kitéve, ami megakadályozta őket a szavazásban”.

Az embereknek hosszú utat kellett megtenniük otthonuktól ahhoz, hogy szavazhassnak és a szavazók száma az elmúlt évekhez képest csökkent, alig több mint 12 ezer fő volt. 

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

Összesen 19 komment

titi77
2025. szeptember 29. 10:43
mire belépne moldova arra megszűnik az eu. legalábbis ebben a formában biztos!
Dixtroy
2025. szeptember 29. 10:26
"Igor Dodon már az eredmények beérkezése előtt a tévében győzelmet hirdetett" Dodonai jóslat!
orwell-1985
2025. szeptember 29. 10:17
orosz befolyás? macron, merz führer akik országukban is mindössze 15-20% támogatással bírnak együtt kampányoltak ezzel a ribanccal a főtáren a moldáv és eu zászlókkal díszítve. mi lett volna ha peszkov vagy lavrov tartott volna gyülekezetet. szandut megint a dijaszpora segítette hatalmra. na de, moszkvának, mint ukrajna esetében, nincs kifogása moldova eu csatlakozásában, da amint szandú megszellőzteti a nato csatlakozást, moldovának annyi, repül a szar a ventilátorba. érdekes, sajnos tragikus fejlemények elé néz ez a kis ország. ha elsődlegessen kihirdeti semlegességét és úgy tapossa az eu tagság útját akkor csak gender, narko libsi ország lesz amelyet merz führer és a black rock felvásárol bagóért. ha viszont nato tagságot jelent be akkor nem lesz moldova. OV nagyon téved amikor azt állítja a ma reggeli beszélgetésben, hogy oroszország gyengébb mint az eu, emberileg gazdaságilag és katonailag. ha nato moldova tagsággal borsot tör az oroszok orra alá akkor kiderűl ki a gyengébb
allen9
2025. szeptember 29. 10:08
Egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy egy szarfészekké váljon az országuk. Már amennyiben az a 2 millió 50+ éves ember országnak számít, aki ott él még...
