A választással egy lépéssel közelebb került Moldova az Európai Unióhoz
2025. szeptember 29. 08:44
Az előzetes felmérések ugyan szoros eredményt ígértek, de végül egyértelmű győzelmet aratot az EU integrációt támogató kormánypárt az oroszbarát ellenzékkel szemben.
Maia Sandu moldovai elnök Európa-barát pártja egyértelmű győzelemre és új többségre tör a parlamentben az ország EU-hoz való csatlakozásának jövőjét meghatározó választásokon. Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) 50%-os eredményt ért el, messze megelőzve az orosz-barát Hazafias Választási Blokkot, amely 25% alatt maradt. A részvétel meghaladta az 52%-ot, ami magasabb, mint az elmúlt években – számolt be a BBC.
Orosz befolyás és Moldova
Az egyik fő ellenzéki vezető, Igor Dodon már az eredmények beérkezése előtt a tévében győzelmet hirdetett, és hétfőre tüntetéseket szervezett a parlament elé.
A szavazást övező feszültséget jól jelzi, hogy bombariadókat jelentettek Olaszország, Románia, Spanyolország és az Egyesült Államok szavazóhelyiségeiből, ahol a külföldön élő moldávok szavaztak.
Hasonló riadók Moldovában is voltak, és három embert letartóztattak azzal a gyanúval, hogy zavargásokat terveztek a szavazás másnapjára.
Sandu pártjának vezetője, Igor Grosu a vasárnapi incidenseket Moszkva által támogatott bűnözői csoportokra fogta, és „türelmet és nyugodtságot” kért, hogy a választási folyamat folytatódhasson.
A Dodon-blokk egyik pártját két nappal a szavazás előtt kizárták a választásokból, mert állítólag illegális finanszírozást kapott.
A szavazás előtti időszakban a rendőrség olyan bizonyítékokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint Oroszország példátlan erőfeszítéseket tett a dezinformáció terjesztésére és a szavazatok megvásárlására. Több tucat férfit is letartóztattak, akiket azzal vádoltak, hogy Szerbiába utaztak lőfegyveres kiképzésre és zavargások szervezésére.
Transznisztria kérdése
Moldovában az Ukrajnával közös határ mentén található egy oroszbarát szakadár enklávé, Transznisztria, ahol orosz katonai jelenlét is van.
Ezen a keskeny földnyelven élők moldovai útlevelet birtokolnak. Sokan közülük erősen Moszkva-pártiak, és a szocialista párt vezetője, Igor Dodon szerint „mindenféle zaklatásnak voltak kitéve, ami megakadályozta őket a szavazásban”.
Az embereknek hosszú utat kellett megtenniük otthonuktól ahhoz, hogy szavazhassnak és a szavazók száma az elmúlt évekhez képest csökkent, alig több mint 12 ezer fő volt.