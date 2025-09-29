A választással egy lépéssel közelebb került Moldova az Európai Unióhoz

Maia Sandu moldovai elnök Európa-barát pártja egyértelmű győzelemre és új többségre tör a parlamentben az ország EU-hoz való csatlakozásának jövőjét meghatározó választásokon. Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) 50%-os eredményt ért el, messze megelőzve az orosz-barát Hazafias Választási Blokkot, amely 25% alatt maradt. A részvétel meghaladta az 52%-ot, ami magasabb, mint az elmúlt években – számolt be a BBC.

Igor Dodon Moldova volt elnöke (2016–2020) és a Moldovai választási csalásról beszélt már a voskolás estéjén (Fotó: STR/NurPhoto)

Orosz befolyás és Moldova

Az egyik fő ellenzéki vezető, Igor Dodon már az eredmények beérkezése előtt a tévében győzelmet hirdetett, és hétfőre tüntetéseket szervezett a parlament elé.

A szavazást övező feszültséget jól jelzi, hogy bombariadókat jelentettek Olaszország, Románia, Spanyolország és az Egyesült Államok szavazóhelyiségeiből, ahol a külföldön élő moldávok szavaztak.