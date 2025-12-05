Ft
12. 05.
péntek
ukrajna támogatás Brüsszel hitelfelvétel orosz vagyon orosz-ukrán háború

Brüsszel lerántotta a leplet, így pénzelnék Ukrajnát a végtelenségig és tovább

2025. december 05. 15:47

Az Európai Bizottság új, hosszú távra szóló pénzügyi konstrukciókkal állt elő Ukrajna támogatására – derül ki a testület hivatalos oldalán közzétett közleményből. A friss javaslatok alapján Brüsszel már 2026–2027 finanszírozását is garantálná, akár béke, akár háború zajlik majd.

2025. december 05. 15:47
Az Európai Bizottság oldalán közzétett közleményből kirajzolódik, hogy Brüsszel immár nem csupán fenntartaná, hanem új minőségbe emelné Ukrajna finanszírozását a következő két évre. A háború kimenetelétől független, „rugalmas” és „hatékony” pénzügyi háttérről beszélnek, amely biztosítaná, hogy Kijev mindig hozzájusson a működéséhez és védelmi kiadásaihoz szükséges forrásokhoz. A Bizottság érvelése szerint az orosz támadások „intenzívebbé váltak”, ezért a támogatásnak is tartósnak kell lennie.

Brüsszel újabb pénzcsapokat nyitna Ukrajnának: uniós hitelfelvétel és jóvátételi hitel biztosítaná a támogatások folytatását.
Brüsszel újabb pénzcsapokat nyitna Ukrajnának: uniós hitelfelvétel és jóvátételi hitel biztosítaná a támogatások folytatását.
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Brüsszel két pénzcsap-megoldása

A közlemény szerint a két friss konstrukció – az uniós hitelfelvétel és a jóvátételi hitel – együtt adná a tervezett finanszírozás alapját: 

  • Az első az EU saját költségvetési mozgásterére épülne, vagyis Brüsszel újabb közös adósságba ugrana bele, ezúttal kifejezetten Ukrajna érdekében. 
  • A második mechanizmus ennél is messzebbre megy: az EU pénzügyi intézményei által őrzött, befagyasztott orosz jegybanki eszközökből vonna ki készpénzt, amelyet Ukrajna rendelkezésére bocsátanának.

A Bizottság öt külön jogszabályból álló csomagot dolgozott ki a rendszer működtetésére. Ezek között szerepel a jóvátételi hitel létrehozásáról szóló rendelet, egy új szabály, amely tiltja a befagyasztott orosz vagyon visszaszolgáltatását Moszkvának, továbbá több olyan módosítás, amelynek célja a tagállamok és az érintett pénzügyi intézmények védelme a lehetséges orosz megtorlástól. A Bizottság szerint ezek a „védelmi vonalak” garantálják, hogy sem a tagállamok, sem az uniós bankok ne essenek politikai vagy gazdasági célponttá.

A csomag részeként a többéves pénzügyi keretet is módosítanák, hogy az uniós költségvetés hitelfedezetként szolgálhasson. Ezzel gyakorlatilag előre bebiztosítanák, hogy az EU akár két különböző finanszírozási csatornán keresztül is Ukrajna rendelkezésére bocsáthassa a szükségesnek vélt összegeket.

Ursula von der Leyen a közleményben arról beszélt, hogy a javaslatok célja Ukrajna „pozíciójának megerősítése”, a védekezés és a későbbi béketárgyalások támogatása. A jóvátételi hitel lényege nála: az immobilizált orosz vagyon bevonása úgy, hogy közben „erős garanciák” védik a tagállamokat. Von der Leyen azt is hangsúlyozta, hogy ezzel az EU „növeli Oroszország háborús költségeit”, aminek szerinte tárgyalási nyomást kellene generálnia.

Rugalmas, háborútól független finanszírozási modell

A Bizottság alelnöke, Valdis Dombrovskis szerint a helyzet „az elszámolás pillanata”, amelyben Ukrajnának sürgősen biztosítani kell a támogatást. A Reparations Loan-t azért tartja kulcsnak, mert gyors pénzügyi és katonai segítséget biztosítana, miközben az uniós adófizetők terheit megosztanák az orosz jegybanki vagyon felhasználásával. A biztos szerint a javaslatok megfelelnek a nemzetközi jognak és egyértelmű üzenetet küldenek: „az agresszió nem győzhet”.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a támogatási mechanizmus háborús és békeidős környezetben is működne, így a finanszírozás gyakorlatilag függetlenedne a háború állapotától. 

A csomag részeként az ukrán védelmi ipar mélyebben kapcsolódna az európai hadiipari ökoszisztémába. A Bizottság gyors döntést vár a tagállamoktól: már a december 18–19-i Európai Tanács ülésén iránymutatást szeretnének kapni. A testület szerint a csomag stratégiai befektetés Európa biztonságába, és az unió politikai „hitelessége” megköveteli, hogy a finanszírozási modell mielőbb életbe lépjen.

A benyújtott javaslatokból azonban egyértelmű: 

Az unió évekre előre magára vállalná Ukrajna állami működésének és hadikiadásainak fedezetét

 – akár a saját költségvetése, akár az orosz jegybank befagyasztott eszközei árán.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

sandor
2025. december 05. 16:17
Én is pisze te is pisze, olcsó játék hülye gyerekeknek.
Válasz erre
1
0
lemez
2025. december 05. 16:11
Mennyit rabolhattak ezek az europai emberek zsebéböl hogy a végitételig el kell tartunk egy országot.Ilyen még nem volt a történem során.Nem volt soha baráti ország egy végtelenül korrupt volt mindig is nem eus mem nató.Akkor ki szeretett bele ennyire hogy felbomlassza érte europát?
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. december 05. 16:04
Békekötés bármi áron. Más megoldás nincsen. Viszont ezek a fejlemények arra utalnak, hogy az Oroszország elleni háborúhoz, az ukrajnai tűzfészekere és katonai bázisra feltétlenül szükség van. Ezzel persze Európa sorsa is megpecsételődött.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!