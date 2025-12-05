Brüsszel lerántotta a leplet, így pénzelnék Ukrajnát a végtelenségig és tovább

Az Európai Bizottság oldalán közzétett közleményből kirajzolódik, hogy Brüsszel immár nem csupán fenntartaná, hanem új minőségbe emelné Ukrajna finanszírozását a következő két évre. A háború kimenetelétől független, „rugalmas” és „hatékony” pénzügyi háttérről beszélnek, amely biztosítaná, hogy Kijev mindig hozzájusson a működéséhez és védelmi kiadásaihoz szükséges forrásokhoz. A Bizottság érvelése szerint az orosz támadások „intenzívebbé váltak”, ezért a támogatásnak is tartósnak kell lennie.

Brüsszel újabb pénzcsapokat nyitna Ukrajnának: uniós hitelfelvétel és jóvátételi hitel biztosítaná a támogatások folytatását.

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

Brüsszel két pénzcsap-megoldása

A közlemény szerint a két friss konstrukció – az uniós hitelfelvétel és a jóvátételi hitel – együtt adná a tervezett finanszírozás alapját: