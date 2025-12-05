Brüsszel lerántotta a leplet, így pénzelnék Ukrajnát a végtelenségig és tovább

Ezzel a drasztikus lépéssel Trumpnak és Putyinnak is nekiment Európa
Az egy évnyi magyar GDP-nek megfelelő orosz vagyonról van szó.
Az Európai Bizottság új, hosszú távra szóló pénzügyi konstrukciókkal állt elő Ukrajna támogatására – derül ki a testület hivatalos oldalán közzétett közleményből. A friss javaslatok alapján Brüsszel már 2026–2027 finanszírozását is garantálná, akár béke, akár háború zajlik majd.
Az Európai Bizottság oldalán közzétett közleményből kirajzolódik, hogy Brüsszel immár nem csupán fenntartaná, hanem új minőségbe emelné Ukrajna finanszírozását a következő két évre. A háború kimenetelétől független, „rugalmas” és „hatékony” pénzügyi háttérről beszélnek, amely biztosítaná, hogy Kijev mindig hozzájusson a működéséhez és védelmi kiadásaihoz szükséges forrásokhoz. A Bizottság érvelése szerint az orosz támadások „intenzívebbé váltak”, ezért a támogatásnak is tartósnak kell lennie.
A közlemény szerint a két friss konstrukció – az uniós hitelfelvétel és a jóvátételi hitel – együtt adná a tervezett finanszírozás alapját:
A Bizottság öt külön jogszabályból álló csomagot dolgozott ki a rendszer működtetésére. Ezek között szerepel a jóvátételi hitel létrehozásáról szóló rendelet, egy új szabály, amely tiltja a befagyasztott orosz vagyon visszaszolgáltatását Moszkvának, továbbá több olyan módosítás, amelynek célja a tagállamok és az érintett pénzügyi intézmények védelme a lehetséges orosz megtorlástól. A Bizottság szerint ezek a „védelmi vonalak” garantálják, hogy sem a tagállamok, sem az uniós bankok ne essenek politikai vagy gazdasági célponttá.
A csomag részeként a többéves pénzügyi keretet is módosítanák, hogy az uniós költségvetés hitelfedezetként szolgálhasson. Ezzel gyakorlatilag előre bebiztosítanák, hogy az EU akár két különböző finanszírozási csatornán keresztül is Ukrajna rendelkezésére bocsáthassa a szükségesnek vélt összegeket.
Ursula von der Leyen a közleményben arról beszélt, hogy a javaslatok célja Ukrajna „pozíciójának megerősítése”, a védekezés és a későbbi béketárgyalások támogatása. A jóvátételi hitel lényege nála: az immobilizált orosz vagyon bevonása úgy, hogy közben „erős garanciák” védik a tagállamokat. Von der Leyen azt is hangsúlyozta, hogy ezzel az EU „növeli Oroszország háborús költségeit”, aminek szerinte tárgyalási nyomást kellene generálnia.
A Bizottság alelnöke, Valdis Dombrovskis szerint a helyzet „az elszámolás pillanata”, amelyben Ukrajnának sürgősen biztosítani kell a támogatást. A Reparations Loan-t azért tartja kulcsnak, mert gyors pénzügyi és katonai segítséget biztosítana, miközben az uniós adófizetők terheit megosztanák az orosz jegybanki vagyon felhasználásával. A biztos szerint a javaslatok megfelelnek a nemzetközi jognak és egyértelmű üzenetet küldenek: „az agresszió nem győzhet”.
Mint ismert, Oroszország a befagyasztott vagyonok lefoglalására irányuló uniós terveket lopásnak tekinti, és a legkeményebb válaszlépéseket helyezte kilátásba.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a támogatási mechanizmus háborús és békeidős környezetben is működne, így a finanszírozás gyakorlatilag függetlenedne a háború állapotától.
A csomag részeként az ukrán védelmi ipar mélyebben kapcsolódna az európai hadiipari ökoszisztémába. A Bizottság gyors döntést vár a tagállamoktól: már a december 18–19-i Európai Tanács ülésén iránymutatást szeretnének kapni. A testület szerint a csomag stratégiai befektetés Európa biztonságába, és az unió politikai „hitelessége” megköveteli, hogy a finanszírozási modell mielőbb életbe lépjen.
A benyújtott javaslatokból azonban egyértelmű:
Az unió évekre előre magára vállalná Ukrajna állami működésének és hadikiadásainak fedezetét
– akár a saját költségvetése, akár az orosz jegybank befagyasztott eszközei árán.
