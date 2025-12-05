Elegük lett: kemény üzenetet küldött az uniós ország – „túl messzire mentünk Ukrajna támogatásában”
Nemcsak anyagilag mentek messzire Ukrajna támogatásában. Retorikailag is – fogalmazott a védelmi miniszter.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kommunikációs igazgatója arról beszélt, a hatékony korrupcióellenes politika nemcsak elvont elvárás, hanem gazdasági szükségszerűség.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az erős és független antikorrupciós intézményrendszer kiépítése elengedhetetlen Ukrajna gazdasági jövője szempontjából. Julie Kozack, az szervezet kommunikációs igazgatója washingtoni sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a reformok folytatása nélkülözhetetlen a befektetői bizalom visszaszerzéséhez – számolt be a hírről a Kárpáthír az ukrán LB.ua alapján.
Ukrajnának erős antikorrupciós architektúrára van szüksége, amely garantálja az egyenlő játékszabályokat minden szereplő számára
– hangsúlyozta Kozack, aki szerint a hatékony korrupcióellenes politika nemcsak elvont elvárás, hanem gazdasági szükségszerűség. „Ez teremti meg a feltételeket az állami források megőrzéséhez, az üzleti környezet javításához és a magántőke bevonásához.”
A portál emlékeztet, az IMF figyelmeztetése nem véletlen: az ukrán közéletet az utóbbi időben több súlyos korrupciós botrány is megrázta.
Ismert, november közepén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további pénzügyi támogatást kért Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől Ukrajna számára, miközben Kijevben súlyos korrupciós botrányok rázták meg a vezetést: a belga politikus példátlanul nagy, 135 milliárd eurós támogatási csomag mielőbbi elfogadását szorgalmazza, amely a következő évek ukrajnai finanszírozását biztosítaná. A tagállamok állam- és kormányfői december 18–19-én találkoznak, ahol döntenek Ukrajna támogatásáról.
