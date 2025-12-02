Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Volodimir Zelesznkij Ukrajna

Csillagászati összegek: jóval több pénzt nyúlhatott le az ukrán háborús maffia, mint korábban sejtették

2025. december 02. 07:26

A jövőbeni támogatásoknak is biztosan találnak helyet majd Kijevben.

2025. december 02. 07:26
null

A kijevi rezsim korrupt tisztviselői több mint 100 milliárd dollárt lophattak el a külföldi, Ukrajna támogatására szánt pénzekből – jelentette ki az ország egykori miniszterelnöke, Nyikolaj Azarov.

2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárt »pumpáltak« Ukrajnába. (…) Az ukrajnai korrupció mértéke 15 és 30 százalék között van. Valószínűbb a 30 százalék. (…) Ha az alsó határt, tehát a 15 százalékot vesszük alapul, az ukrán korrupt tisztviselők 54 milliárd dollárt sikkasztottak el. Ha a 30 százalékot vesszük, akkor az összeg 108 milliárd dollár”

– írta Telegram-csatornáján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Kijev további milliárdokért kuncsorog Brüsszelben

Miközben Ukrajnát éppen történelmének legnagyobb korrupciós botránya rázza meg, amelynek szálai egészen Voloimir Zelenszkij legszorosabb szövetségeseihez érnek, aközben újabb támogatásokat követelnek az Európai Uniótól. 

Ukrajna az év végéig további közel 1 milliárd euró európai uniós finanszírozást szeretne megszerezni amerikai fegyverek beszerzésére – nyilatkozta a Bloombergnek Alyona Getmanchuk, Ukrajna NATO-nagykövete. A kért összeg a PURL (Peace Ukraine Relief Loan) programba folyna be, amelynek keretében európai országok hozzájárulásaiból finanszírozzák Ukrajna amerikai fegyvervásárlásait.

A nagykövet hangsúlyozta: a folyamatos fegyverszállítás létfontosságú, hiszen a tél beálltával Ukrajna egyre intenzívebb orosz légitámadásokkal és a frontvonalakon tapasztalható lassú, de megállíthatatlan orosz előrenyomulással kénytelen szembenézni.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nembal
2025. december 02. 08:03
Olyan naiv vagyok, de mi lenne, ha azelőtt, hogy újabb segélyt kapnak előbb elkoboznák a megtalált elsikkasztott vagyont és egy darabig abból finanszíroznák a költségeiket... Mert hát arról még nem érkeztek hírek, hogy pl az arany budit már elárverezték volna és a befolyt pénzből fizetnék a zsoldot...
Válasz erre
0
0
knvelt
2025. december 02. 08:01
Eddig a korrupciót nagyítóval vizsgáló EU hirtelen a "Más szemében a szálkát a magadéban a gerendát sem" hibájába esett. Ha ez lesz a jövőbeni új EU erkölcsi alapja, akkor tudjuk, mi lesz vele.
Válasz erre
2
1
Citromsav
•••
2025. december 02. 07:58 Szerkesztve
A hatalmas méretű pénzlenyúlás azt bizonyítja, hogy OTT A HELYÜK AZ EURÓPAI UNIÓBAN. Minden zsák megtalálja a maga foltját.
Válasz erre
3
1
123321
2025. december 02. 07:40
lyogállam lvl1000. Kurva korrupt állat EP / VDL.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!