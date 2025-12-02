Kitálalt a volt ukrán miniszterelnök: Az Egyesült Államok fél éve keresi, kit ültessen Zelenszkij helyére
Nyikolaj Azarov szerint nincs könnyű dolguk, mert az alkalmas jelölteket vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy elüldözték az országból.
A jövőbeni támogatásoknak is biztosan találnak helyet majd Kijevben.
A kijevi rezsim korrupt tisztviselői több mint 100 milliárd dollárt lophattak el a külföldi, Ukrajna támogatására szánt pénzekből – jelentette ki az ország egykori miniszterelnöke, Nyikolaj Azarov.
2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárt »pumpáltak« Ukrajnába. (…) Az ukrajnai korrupció mértéke 15 és 30 százalék között van. Valószínűbb a 30 százalék. (…) Ha az alsó határt, tehát a 15 százalékot vesszük alapul, az ukrán korrupt tisztviselők 54 milliárd dollárt sikkasztottak el. Ha a 30 százalékot vesszük, akkor az összeg 108 milliárd dollár”
– írta Telegram-csatornáján.
Miközben Ukrajnát éppen történelmének legnagyobb korrupciós botránya rázza meg, amelynek szálai egészen Voloimir Zelenszkij legszorosabb szövetségeseihez érnek, aközben újabb támogatásokat követelnek az Európai Uniótól.
Ukrajna az év végéig további közel 1 milliárd euró európai uniós finanszírozást szeretne megszerezni amerikai fegyverek beszerzésére – nyilatkozta a Bloombergnek Alyona Getmanchuk, Ukrajna NATO-nagykövete. A kért összeg a PURL (Peace Ukraine Relief Loan) programba folyna be, amelynek keretében európai országok hozzájárulásaiból finanszírozzák Ukrajna amerikai fegyvervásárlásait.
A nagykövet hangsúlyozta: a folyamatos fegyverszállítás létfontosságú, hiszen a tél beálltával Ukrajna egyre intenzívebb orosz légitámadásokkal és a frontvonalakon tapasztalható lassú, de megállíthatatlan orosz előrenyomulással kénytelen szembenézni.
Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Nyikolaj Azarov szerint nincs könnyű dolguk, mert az alkalmas jelölteket vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy elüldözték az országból.
***