Csillagászati összegek: jóval több pénzt nyúlhatott le az ukrán háborús maffia, mint korábban sejtették

Kijev további milliárdokért kuncsorog Brüsszelben

Miközben Ukrajnát éppen történelmének legnagyobb korrupciós botránya rázza meg, amelynek szálai egészen Voloimir Zelenszkij legszorosabb szövetségeseihez érnek, aközben újabb támogatásokat követelnek az Európai Uniótól.

Ukrajna az év végéig további közel 1 milliárd euró európai uniós finanszírozást szeretne megszerezni amerikai fegyverek beszerzésére – nyilatkozta a Bloombergnek Alyona Getmanchuk, Ukrajna NATO-nagykövete. A kért összeg a PURL (Peace Ukraine Relief Loan) programba folyna be, amelynek keretében európai országok hozzájárulásaiból finanszírozzák Ukrajna amerikai fegyvervásárlásait.

A nagykövet hangsúlyozta: a folyamatos fegyverszállítás létfontosságú, hiszen a tél beálltával Ukrajna egyre intenzívebb orosz légitámadásokkal és a frontvonalakon tapasztalható lassú, de megállíthatatlan orosz előrenyomulással kénytelen szembenézni.