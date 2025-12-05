Ft
12. 05.
péntek
Az elítélt volt főügyész megint beleszállt az igazságszolgáltatás vezetőibe

Az elítélt volt főügyész megint beleszállt az igazságszolgáltatás vezetőibe

2025. december 05. 15:38

A legfőbb ügyész és Varga Zs. András is megkapta a magáét.

2025. december 05. 15:38
null

Ihász Sándor, a hivatali visszaélés miatt elítélt volt fővárosi főügyész volt a vendége a Klikk Tv-n Németh Péternek, a Népszava főszerkesztőjének. A volt főügyész már múltkor is beleszállt volt kollégáiba, de most sem finomkodott a véleményével. 

Ihásznak továbbra is az a véleménye, hogy nem érdemes megjegyezni a Polt Pétert a legfőbb ügyészi poszton váltó Nagy Gábor nevét. 

Szerinte az új legfőbb ügyész is a politika eszköze. 

Nincs mozgástere, önállósága és karaktere sem. Egy tipikus háttárember, aki a folymatosságot képviseli

– mondta Nagyról az egy év felfüggesztett börtönre ítélt Ihász, aki szerint nincs változás az ügyészi szervezetben Polt Péterhezt képest. Most sem tölti be azt a funkcióját, hogy a törvényesség legfőbb őre legyen.

Ihász biztos forrásokból tudja, hogy a politikai folyamatok, azaz a Tisza Pár előretörése miatt az ügyészi vezetők „be vannak sz.rva”, féltik a jövőjüket, elkezdődött egy pánik. 

Ihász arról is beszélt, hogy szerinte 

jogállami módon is megvan annak a lehetősége, hogy egy új kormány kétharmados többség nélkül is leváltsa a jelenlegi legfőbb ügyészt. 

Részleteket azonban nem árult el. 

Ihász nem mulasztotta el azt sem, hogy ne szálljon bele Varga Zs. Andrásba, a Kúria elnökébe. Szerinte Varga Zs. inkompetens abban, hogy véleményt fogalmazzon meg arról hogy aktív kúriai bírók is letöltötték a Tisza Párt applikációját. 

Szerinte egyébként is Varga Zs. András a saját testületét folyamatosan fenyegeti. 

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

