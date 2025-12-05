Az elítélt volt főügyész megint beleszállt az igazságszolgáltatás vezetőibe

– mondta Nagyról az egy év felfüggesztett börtönre ítélt Ihász, aki szerint nincs változás az ügyészi szervezetben Polt Péterhezt képest. Most sem tölti be azt a funkcióját, hogy a törvényesség legfőbb őre legyen.

Ihász biztos forrásokból tudja, hogy a politikai folyamatok, azaz a Tisza Pár előretörése miatt az ügyészi vezetők „be vannak sz.rva”, féltik a jövőjüket, elkezdődött egy pánik.

Ihász arról is beszélt, hogy szerinte

jogállami módon is megvan annak a lehetősége, hogy egy új kormány kétharmados többség nélkül is leváltsa a jelenlegi legfőbb ügyészt.

Részleteket azonban nem árult el.