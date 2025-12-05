Az elítélt volt főügyész megint beleszállt az igazságszolgáltatás vezetőibe

Páros lábbal szállt bele az elítélt volt főügyész a kollégáiba
Szerinte automatikusan működő, bólogató, végrehajtó emberekből áll a szervezet, amelyben senkinek nem lehet önálló gondolata.
A legfőbb ügyész és Varga Zs. András is megkapta a magáét.
Ihász Sándor, a hivatali visszaélés miatt elítélt volt fővárosi főügyész volt a vendége a Klikk Tv-n Németh Péternek, a Népszava főszerkesztőjének. A volt főügyész már múltkor is beleszállt volt kollégáiba, de most sem finomkodott a véleményével.
Ihásznak továbbra is az a véleménye, hogy nem érdemes megjegyezni a Polt Pétert a legfőbb ügyészi poszton váltó Nagy Gábor nevét.
Szerinte az új legfőbb ügyész is a politika eszköze.
Nincs mozgástere, önállósága és karaktere sem. Egy tipikus háttárember, aki a folymatosságot képviseli
– mondta Nagyról az egy év felfüggesztett börtönre ítélt Ihász, aki szerint nincs változás az ügyészi szervezetben Polt Péterhezt képest. Most sem tölti be azt a funkcióját, hogy a törvényesség legfőbb őre legyen.
Ihász biztos forrásokból tudja, hogy a politikai folyamatok, azaz a Tisza Pár előretörése miatt az ügyészi vezetők „be vannak sz.rva”, féltik a jövőjüket, elkezdődött egy pánik.
Ihász arról is beszélt, hogy szerinte
jogállami módon is megvan annak a lehetősége, hogy egy új kormány kétharmados többség nélkül is leváltsa a jelenlegi legfőbb ügyészt.
Részleteket azonban nem árult el.
Ihász nem mulasztotta el azt sem, hogy ne szálljon bele Varga Zs. Andrásba, a Kúria elnökébe. Szerinte Varga Zs. inkompetens abban, hogy véleményt fogalmazzon meg arról hogy aktív kúriai bírók is letöltötték a Tisza Párt applikációját.
Szerinte egyébként is Varga Zs. András a saját testületét folyamatosan fenyegeti.
