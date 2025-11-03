Ft
11. 03.
hétfő
Megerősítette a legfőbb ügyész, hogy mivel gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

2025. november 03. 20:12

Nagy Gábor Bálint azt is elárulta, hol tart az ügy.

2025. november 03. 20:12
null

Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – írta a fideszes Budai Gyula írásbeli kérdésére Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, megerősítve az eddig megjelent információkat.

A legfőbb ügyész válaszából ugyanakkor az is kiderül, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság által folytatott nyomozás

 jelenleg vizsgálati szakaszban van. 

Emlékezetes, Ruszin-Szendi azért lett gyanúsított, mert pártja szeptemberi, kötcsei rendezvénye után többször is agresszívan ellökte magától munkatársunkat Móna Márkot, aki a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni. 

A volt vezérkari főnökét, a Tisza szakértőjét október közepén hallgatták ki gyanúsítottként. 

Ruszin-Szendi Romulusznak azonban nem csak ezzel az üggyel kell feltehetően szembenéznie, hiszen mint kiderült, pártja több korábbi fórumán is fegyverrel az oldalán jelenhetett meg, épp ezért feljelentették. A rendőrség szeptember közepén lefoglalta a volt vezérkari főnök fegyverét.

Fotó: Facebook

elcapo-2
2025. november 03. 20:42
Ennyire hülye a szektás barom, nem tud uralkodni magán.
belbuda
2025. november 03. 20:36
A pártállam összes ökle működésben…. Völner Pali…Matolcsy-klán….van valami,főügyész úr?! 🤮🤮🤮
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!