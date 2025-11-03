Megerősítette a legfőbb ügyész, hogy mivel gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Nagy Gábor Bálint azt is elárulta, hol tart az ügy.
Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – írta a fideszes Budai Gyula írásbeli kérdésére Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, megerősítve az eddig megjelent információkat.
A legfőbb ügyész válaszából ugyanakkor az is kiderül, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság által folytatott nyomozás
jelenleg vizsgálati szakaszban van.
Emlékezetes, Ruszin-Szendi azért lett gyanúsított, mert pártja szeptemberi, kötcsei rendezvénye után többször is agresszívan ellökte magától munkatársunkat Móna Márkot, aki a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni.
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
A volt vezérkari főnökét, a Tisza szakértőjét október közepén hallgatták ki gyanúsítottként.
Ruszin-Szendi Romulusznak azonban nem csak ezzel az üggyel kell feltehetően szembenéznie, hiszen mint kiderült, pártja több korábbi fórumán is fegyverrel az oldalán jelenhetett meg, épp ezért feljelentették. A rendőrség szeptember közepén lefoglalta a volt vezérkari főnök fegyverét.
