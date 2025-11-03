Megerősítette a legfőbb ügyész, hogy mivel gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – írta a fideszes Budai Gyula írásbeli kérdésére Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, megerősítve az eddig megjelent információkat.

A legfőbb ügyész válaszából ugyanakkor az is kiderül, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság által folytatott nyomozás

jelenleg vizsgálati szakaszban van.

Emlékezetes, Ruszin-Szendi azért lett gyanúsított, mert pártja szeptemberi, kötcsei rendezvénye után többször is agresszívan ellökte magától munkatársunkat Móna Márkot, aki a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni.