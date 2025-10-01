Páros lábbal szállt bele az elítélt volt főügyész a kollégáiba

Másodfokon is bűnösnek mondta ki a bíróság a volt főügyészt
A hivatali visszaéléssel vádolt és elítélt Ihász Sándor büntetését ugyanakkor csökkentették, egy év felfüggesztett börtönre. A volt főügyész nem jelent meg a tárgyaláson. Az ítélet jogerős.
Szerinte automatikusan működő, bólogató, végrehajtó emberekből áll a szervezet, amelyben senkinek nem lehet önálló gondolata.
A hivatali visszaélés miatt tavaly tavasszal elítélt Ihász Sándor, egykori fővárosi, majd fellebbviteli főügyész volt a vendége a Klikk TV Mélyvíz című műsorának, amelyben Németh Péter kérdezte Ihászt egyebek mellett a Szőlő utcai ügyről, amelynek nyomozását a Központi Nyomozó Főügyészség magához vonta.
Ihász nagyon rossz véleménnyel volt a lépésről, szerinte innentől kezdve az ügy el fog tűnni a nyilvánosság elől, mint egy fekete lyukban.
Azt mondta, hogy
a Fidesz ezzel a húzással nem a nyomozást, hanem a befolyásolás lehetőségét emelte magasabb szintre.
Senki nem tudja ellenőrizni ezek után, hogy mit csinál vagy mit nem csinál az ügyészség a nyomozásban és azt sem, hogy a nyomozás pártatlan, objektív, tényszerű és szakszerű lesz – mondta.
A Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.
A volt főügyész ezek után percekig becsmérelte az ügyészi szervezetet, amelyet egy manipulálható, nem jogállami szervezetnek írt le, de gyakorlatilag az egész igazságszolgáltatást ilyennek tartja. Szerinte ma már egy ügyész, de egy főügyész sincs abban a helyzetben, hogy egy ügyről érdemben döntsön.
Mint mondta, automatikusan működő, bólogató, végrehajtó emberekből áll a szervezet.
Megjegyezte, hogy bíróság sem mer majd szembemenni azzal a presszióval, hogy nem ítéljék el az ügy lehetséges későbbi vádlottjait.
Ugyanazok a zsigeri mechanizmusok látszanak most is, mint a nemrég távozó Polt Péter legfőbb ügyész alatt – mondta Ihász, aki ezek után beleszállt Nagy Gábor nemrég kinevezett új legfőbb ügyészbe, akinek szerinte nem érdemes megjegyezni a nevét.
Ihász ezek után a Legfőbb Ügyészségről szintén távozó legfőbb ügyész-helyettesnek, a korábbi fővárosi főügyésznek, Ibolya Tibornak ment neki, akiről azt mondta, hogy szakmailag nem érte el még az alsó, közepes szintet sem.
2010 előtt is egy tökéletes, droidszerű, elvtelen pártkatonának tartották a Fideszben is – mondta egykori kollégájáról Ihász, aki szerint Ibolya Tibor Polt Péter személyes kiszolgálója volt és a leváltása kifejezetten használ a szervezetnek.
Ihászt egyébként azért ítélet el jogerősen felfüggesztett börtönre, mert törvényi kötelességét megszegve, nem adta át azokat a bizonyítékként felhasználható dokumentumokat a nyomozóhatóságnak, amelyeket a Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt, majd elítélt Gyárfás Tamástól kapott még 2017 novemberében, és amelyek bizonyítékul szolgálhattak az ügyben.