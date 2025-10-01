Páros lábbal szállt bele az elítélt volt főügyész a kollégáiba

A hivatali visszaélés miatt tavaly tavasszal elítélt Ihász Sándor, egykori fővárosi, majd fellebbviteli főügyész volt a vendége a Klikk TV Mélyvíz című műsorának, amelyben Németh Péter kérdezte Ihászt egyebek mellett a Szőlő utcai ügyről, amelynek nyomozását a Központi Nyomozó Főügyészség magához vonta.

Ihász nagyon rossz véleménnyel volt a lépésről, szerinte innentől kezdve az ügy el fog tűnni a nyilvánosság elől, mint egy fekete lyukban.