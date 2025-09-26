Most érkezett: ügyészségi hatáskörben folytatódik tovább a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.