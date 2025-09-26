Ft
09. 26.
péntek
Magyarország Ügyészség Központi Nyomozó Főügyészségen Legfőbb Ügyészség szőlő

Most érkezett: ügyészségi hatáskörben folytatódik tovább a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

2025. szeptember 26. 12:00

A Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.

2025. szeptember 26. 12:00
null

A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. 

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.

A nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig -meghosszabbította.

(MTI)

Mich99
2025. szeptember 26. 12:31
Remélem, az összes moslékos pedofilt és rágalmazót megtalálják!
karcos-2
2025. szeptember 26. 12:04
Sátánista homoszexuális Bese Gergő hamis vádakkal támadja a kormányt.
totumfaktum-2
2025. szeptember 26. 12:02
Jellemző, hogy a legostobábbak álltak bele ebbe az aljas kísérletbe. Azzal azonban nem védekezhet sikerrel senki sem, egyetlen troll, újságíró vagy politikus sem, hogy nem hallott még a Btk-ról.
