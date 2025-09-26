Most érkezett: ügyészségi hatáskörben folytatódik tovább a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

„Én nem tudom, hogy ki Zsolti bácsi” – Arató Gergely most már magyarázkodik
Én nem állítottam, én csak kérdeztem.
A Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.
A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta.
A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.
Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.
A nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig -meghosszabbította.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Magyarország Ügyészsége
