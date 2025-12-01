Nagy bejelentés: bővül az árréscsökkentett termékek köre

Lekerülhet a boltok polcairól az ország szeretett tejterméke: akár búcsút is mondhatunk a „tejfölnek”
A módosítás életbe lépése után a gyártók és forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának a szabályoknak való megfeleléshez.
Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese Facebookon elmondta: „Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok.
December elsejétől ugyanis az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb.
Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Ez a szabály nem változott, így ezeknél a termékeknél is láthatóak lesznek ezek a jelölések.”
Hozzátette: „Hétfőtől a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika, a tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsóbb.”
Mint kiderült, december elsejétől a bébiételekre is vonatkozik az árréscsökkentés. „Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben
az árréscsökkentés korlátozza a multik extra profitját,
segíti a családokat!” – mondta a politikus.
Fotó: Pixabay