Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
húsféle árréskorlátozás szőlő paradicsom alma gyümölcs tejtermék szilva

Nagy bejelentés: bővül az árréscsökkentett termékek köre

2025. december 01. 09:16

Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük.

2025. december 01. 09:16
null

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese Facebookon elmondta: „Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok.

December elsejétől ugyanis az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb. 

Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Ez a szabály nem változott, így ezeknél a termékeknél is láthatóak lesznek ezek a jelölések.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: „Hétfőtől a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika, a tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém lesz olcsóbb.”

Mint kiderült, december elsejétől a bébiételekre is vonatkozik az árréscsökkentés. „Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben

 az árréscsökkentés korlátozza a multik extra profitját, 

segíti a családokat!” – mondta a politikus.

Fotó: Pixabay

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!