Nagy bejelentés: bővül az árréscsökkentett termékek köre

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese Facebookon elmondta: „Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok.

December elsejétől ugyanis az árréscsökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lesz olcsóbb.

Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Ez a szabály nem változott, így ezeknél a termékeknél is láthatóak lesznek ezek a jelölések.”