puzsér hadházy ákos juhász péter szőlő

Puzsér a Szőlő utcához ment tüntetni, ám ehhez a fogvatartottaknak is volt egy-két szava: „Haljatok meg, liberális kutyák!”

2025. december 14. 19:15

Puzsér Róbert a közösségi oldalán arra buzdította a követőit, hogy a Polgári Ellenállás vasárnapi demonstrációján együtt vonuljanak a Szőlő utcai javítóintézethez.

2025. december 14. 19:15
null

Vasárnap délután több ezren gyűltek össze a Szőlő utcai javítóintézet előtt Puzsér Róbert felhívására. Helyszíni beszámolók szerint azonban, feltételezhetően az intézetben élő fogvatartottak azt kiabálta a gyülekező tömegnek, hogy „haljatok meg, liberális kutyák!” – írta meg az Index.

Puzsér Róbert a közösségi oldalán arra buzdította a követőit, hogy a Polgári Ellenállás vasárnapi demonstrációján együtt üzenjék meg a hatalomnak, hogy „ez így nem megy tovább”, valamint arra biztatta a követőit, hogy hozzák el az adventi gyertyáikat.

A rendezvény idejére a rendőrség lezárta az utcát az intézet mindkét oldalán, a résztvevők pedig az épület előtt található fa mellé helyezték a meggyújtott gyertyákat.

A megmozduláson gyerekek, fiatalok, valamint több közéleti személyiség is jelen volt, köztük Juhász Péter volt politikus, Vályi István autós újságíró, Thuróczy Szabolcs színész, Puzsér Róbert és Hadházy Ákos független képviselő. Az intézetben lévő gyerekeknek üzeneteket is hagyhattak, amelyeket egy erre a célra kihelyezett ládába helyeztek el.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

