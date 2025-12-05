Ft
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sorsolás labdarúgás világbajnokság videó vb-sorsolás Egyesült Államok

A foci-vb sorsolása: Andrea Bocelli elképesztő éneklése nyitotta meg a show-t, Trump békedíjat kapott (ÉLŐ)

2025. december 05. 16:55

Hatalmas showműsor várható. Jön a sorsolás!

2025. december 05. 16:55
null

Pénteken 18 órától nagy showműsor keretein belül kisorsolják a csoportokat a jövő nyári, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Kísérje figyelemmel a sorsolást a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a FIFA elnöke, Gianni Infantino a sorsolás előtt
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a FIFA elnöke, Gianni Infantino a sorsolás előtt (Fotó: Brendan Smialowski/AFP)

Tudósítás a sorsolásról

A világhírű énekes, Andrea Bocelli megadta az alaphangot, a Nessun dormát énekelte el Giacomo Puccini Turandot című operájából. Libabőr!

Az est műsorvezetői a német szupermodell Heidi Klum és az amerikai színész, humorista Kevin Hart lesz.

A valaha volt legnagyobb vb lesz”

– fogalmazott Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a színpadon. Hozzátette, hatmilliárd ember követi majd a tornát, amely 104 Super Bowlnak felel meg.

És ha már amerikai foci, a világbajnokság döntőjében Half Time Show-t rendeznek.

Robbie Williams és Nicole Scherzinger a színpadon. Közösen egy új számot adnak elő, a futbbal új himnuszát, a jövő nyár számát.

A 2025-ös FIFA békedíjat – amely az első – Donald Trump amerikai elnök kapta. A díjat mindig olyan személy kapja majd, aki mindet megtesz a békéért, és elkötelezett a megteremtésében.

Trump kapta a FIFA békedíját (Fotó: Mandel Ngan/Pool/AFP)

„Az egyik legnagyobb megtiszteltetés, ami az életben ért” – árulta el Trump a díj kapcsán. Hozzátette, az Egyesült Államok a világ legjob országa, és meg is tartják a helyüket az élen.

Lassan kezdődik a sorsolás – Infantino az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó elnökét is a színpadra szólította.

A három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban fog játszani – ezt már előzetesen tudni lehetett.

Előzmények – amit a sorsolásról tudni kell

Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek – írta előzetesen a Magyar Távirati Iroda.

Magát a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezeti Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. A kalapokból a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzza majd ki a golyókat. Az amerikaifutballt (NFL) a rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady, a jégkorongot (NHL) a sportágban minden idők legjobbjának tartott Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) a négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge, a New York Yankees hétszeres All Star-válogatott játékosa képviseli. Különleges vendégként pedig az esemény vörös szőnyeges házigazdája lesz Eli Manning, aki kétszeres bajnok az NFL-ben.

De nem csak világhírű sportolók lépnek színpadra az eseményen, amelynek házigazdája Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista lesz. A programban szerepet kap Andrea Bocelli olasz tenorista, fellép Robbie Williams énekes és Nicole Scherzinger énekesnő, valamint Village People együttes is.

A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sorsolásra a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó válogatottja az első kalapba került, a további 39, már biztos résztvevő együttest pedig a világranglista alapján sorolták a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy alakulat, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kapott besorolást.

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban fog játszani. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. Mivel a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával, azaz amennyiben ez a négy a válogatott megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európaiból, mivel azt 16 együttes képviseli a vb-n.

A nemzetközi szövetség (FIFA) ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok másnapra készülnek el.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása

  • 1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
  • 2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Dél-Korea, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
  • 3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika
  • 4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata

Fotó: Brendan Smialowski/AFP

 

