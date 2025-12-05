A foci-vb sorsolása: Andrea Bocelli elképesztő éneklése nyitotta meg a show-t, Trump békedíjat kapott (ÉLŐ)

De nem csak világhírű sportolók lépnek színpadra az eseményen, amelynek házigazdája Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista lesz. A programban szerepet kap Andrea Bocelli olasz tenorista, fellép Robbie Williams énekes és Nicole Scherzinger énekesnő, valamint Village People együttes is.

A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sorsolásra a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó válogatottja az első kalapba került, a további 39, már biztos résztvevő együttest pedig a világranglista alapján sorolták a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy alakulat, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kapott besorolást.

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban fog játszani. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. Mivel a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával, azaz amennyiben ez a négy a válogatott megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európaiból, mivel azt 16 együttes képviseli a vb-n.

A nemzetközi szövetség (FIFA) ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok másnapra készülnek el.