Mélytengeri horror: ember alkotta förtelem hever 5000 méteres mélységben (VIDEÓ)

A Calypso nevű mélytengeri árok 5109 méter mélyen helyezkedik el a Föld felszíne alatt, és úgy tűnik, hogy itt is egyre inkább érezhető az emberi környezetszennyezés hatása. Bár már régóta tudjuk, hogy a tengerekben és óceánokban hatalmas mennyiségű szemét halmozódott fel, az emberek általában csak a felszínen úszó szemétszigeteket látják. A Barcelonai Egyetem kutatói ezért úgy döntöttek, hogy a Földközi-tenger mélyére merülnek, hogy megvizsgálják és bemutassák, mi történik ott. Az eredmények sajnos elkeserítőek.

A Marine Pollution Bulletin tudományos folyóiratban megjelent cikk szerint a kutatók a Limiting Factor nevű, távolról irányítható merülőhajóval kutatták a Földközi-tenger mélyét. A küldetésük célja a Calypso nevű mélytengeri árok vizsgálata volt, amely a Földközi-tenger legmélyebb pontja, és a Jón-tengerben található, 5109 méteres mélységgel. A kutatás során 167 szemétdarabot találtak, amelyből 148 esetben biztosan megállapították, hogy valóban szemétről van szó, míg 19 esetben még nem egyértelmű, hogy mi lehet az.

A szemét nagy része, 88%-a műanyag volt, de jelentős mennyiségű üveget, fémet és papírt is találtak. A konkrét tárgyak között műanyag zacskók, italos dobozok, üvegpalackok, műanyag zsinórok és poharak szerepeltek. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a vizsgált terület alapján négyzetkilométerenként akár 26 715 szemétdarab is előfordulhat a tenger mélyén, ami az egyik legmagasabb koncentráció, amit valaha mélytengeri környezetben mértek. Miquel Canals, a tanulmány szerzője elmondta, hogy a mélyedés jellege elősegíti a hulladék felhalmozódását, és a gyenge áramlatok is hozzájárulnak ehhez.

A kutatók szerint a szemét különböző módokon kerülhet a tengerbe. Egyik oka az emberi felelőtlenség, másik pedig a tengeri szállítmányozás. Az olyan hulladékok, mint a műanyag poharak, valószínűleg a közeli tengerpartokról származnak, de az óceáni áramlatok is szállíthatják a hulladékot. Canals szerint arra is van bizonyíték, hogy különböző hajókról szeméttel teli zsákokat dobtak a tengerbe.