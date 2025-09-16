Ft
hulladék Bibo CleanEco vállalat környezettudatos Highlights of Hungary

Hulladékhegyek maradtak a Hősök terén, szembesítették azzal: változtatni kell

2025. szeptember 16. 18:21

A Highlights of Hungary díjra jelölt Bibó Franchise Kft. innen indult el.

2025. szeptember 16. 18:21
null

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Kapás Boglárka által jelölt Bibo Franchise Kft. is.

Nagyköveti méltatás:

Mindig nagyon inspiráló volt számomra olyan embereket megismerni, akik a bolygónk védelméért dolgoznak nap, mint nap. András egyedül indította el a Bibo Franchise Kft-t, ami azóta gyönyörűen kinőtte magát, és amellett hogy környezetbarát, fenntartható termékeket kínál, már tanácsadást is vállal fenntarthatóságról az ügyfeleknek. Azt gondolom, hogy bármi, ami mögött ennyi elhivatottság és szenvedély van (legyen az termék, helyszín vagy szolgáltatás), az csakis kiváló lehet!

 

Van, akinek a vendéglátás csupán egy szakma, Juhász Andrásnak viszont kiindulópont volt a környezettudatos tisztítószerek és csomagolóanyagok felé. A Bibo Franchise Kft. és a CleanEco márka alapítója nem egyszerűen vállalkozó: olyan újító, aki a környezettudatos gondolkodást a vendéglátás világába emelte be – ráadásul úgy, hogy az üzletileg is működőképes legyen.

Bibo Franchise Kft.: A kezdetek: szerelem első látásra

A vendéglátás világa Andrást már gyerekkorától magával ragadta. Dolgozott rendezvényeken, üzemeltetésben, cateringben – a szakma minden szeletét megízlelte. A fordulópont azonban 2009-ben érkezett el, amikor megszületett kislánya. „Akkor kezdtem el másként látni mindazt, amit addig természetesnek vettem: az üzemeltetést, és főleg azt a környezeti lábnyomot, amit hátrahagyunk” – meséli.

Az élmény, ami végképp elindította az új úton, a nagyrendezvények utáni szemétkupacok látványa volt. Több tízezer ember levonulása után a Hősök terén maradt hulladékhegyek szembesítették azzal: változtatni kell. Nem elég felismerni a problémát – megoldást kell találni rá.

CleanEco: garázsból induló forradalom

Bár vendéglátó-közgazdász és divattervező végzettsége van, András hamar rájött, hogy a zöld vegyiparhoz nem tankönyvekből vezet az út. Az EU környezetvédelmi előírásainak tanulmányozása után szerencsés együttállás hozta össze egy családközeli vegyésszel, akivel elindították a CleanEco tisztítószerek kutatás-fejlesztését. A cél világos volt: 

megszüntetni a szintetikus vegyipari termékek okozta vízszennyezést, és helyettük növényi alapú, professzionális tisztítószereket alkotni.

Az első lépések édesanyja garázsában kezdődtek. Innen indult a márka, első termékük pedig egy speciális padlótisztító volt egy szálloda különleges márványfelületeihez. A garázsból mára több telephely, nyolc üzletág és 450 saját fejlesztésű termék nőtt ki – köztük közel 200 organikus tisztítószer. A Bibo ma már képes egy teljes szálloda ellátását biztosítani, a housekeeping-től a konyhán át a wellnessig.

Három pillér a fenntarthatóság jegyében

A Bibo filozófiája két alapon nyugszik: értékteremtés és tudásmegosztás. Ez a szemlélet három üzletágban testesül meg:

  1. Bio-vegyipar – CleanEco
    A vállalat első és legfontosabb „gyermeke”. Már több mint másfél évtizede dolgoznak azon, hogy 100%-ban növényi alapú, nagyhatékonyságú tisztítószerekkel váltsák ki a környezetkárosító vegyszereket.
  2. Biopolimerek – a csomagolás jövője
    Miért csak a tartalom legyen lebomló, ha a csomagolás is lehet az? A válasz: lehet. A csapat 2019-ben világelsőként dobta piacra 100%-ban lebomló, saját fejlesztésű utántöltő csomagolását. Azóta szívószálaktól az élelmiszeripari dobozokig mindent képesek bioműanyagból gyártani.
  3. Körforgásos gazdálkodás – Zero Waste
    A szemlélet egyszerű: amit lehet, nem kidobni, hanem visszaforgatni. Így lesz például a visszagyűjtött csomagolóanyagból pizza távtartó.

Greenfood Komposzter: hulladékból érték

Az élelmiszerrel szennyezett bioműanyagok kezelése újabb innovációhoz vezetett: a Greenfood komposzterhez. Egy dél-koreai kutatócsoporttal közösen fejlesztett technológia segítségével napi több száz kiló szerves hulladék alakítható át szagtalanul, gázkibocsátás nélkül, 24 órán belül tápanyagdús komposzttá. 

András mosolyogva meséli: „Anyukám kertjében a borsó derékig ért tőle.”

Ráadásul gazdaságilag is fenntartható: amíg korábban a vendéglátók fizettek a hulladék elszállításáért, ma a Bibo vásárolja vissza tőlük a komposztot.

„Háborús évek” és csapatban rejlő erő

A 15 évnyi út nem volt könnyű. „Volt, hogy tíz évünk telt el folyamatos élethalálharccal” – vallja be András. Mégis, a csapat összetartása és hite mindig erőt adott. Egy fillér osztalékot sem vettek ki: minden profitot a fejlesztésekbe forgattak vissza.

Az emberi oldalban egy régi mondat is erőforrás maradt. Gimnáziumi tanárnője, Gyulai Éva néni így szólt hozzá: „Juhász fiam, belőled vagy lesz valami, vagy nem lesz semmi.” Ez a végletes ítélet azóta is hajtja előre.

Elismerések és nemzetközi nyitás

A Bibo ma már több mint 3500 partnerrel dolgozik, TÜV-tanúsítvánnyal, szakmai díjakkal és Michelin Guide-partnerséggel a háta mögött. Utóbbi különösen nagy presztízs: 

a csapat teljesen környezetbarát rendezvényt valósított meg az Operaházban.

A jövő pedig külföldön folytatódik. Az első állomás Spanyolország, ahol a tengerparti turizmus hulladékproblémáira kínálnak megoldást új, tengeri környezetben is lebomló termékeikkel.

„Sikerülni fog”

Ha ma üzenhetne fiatalkori önmagának, csak két szót mondana: „Sikerülni fog.” Ez a hit vezérli, ez tartja össze a csapatot – és ez hajtja őket, hogy a fenntartható vendéglátás víziója valósággá váljon.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

