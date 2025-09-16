Hulladékhegyek maradtak a Hősök terén, szembesítették azzal: változtatni kell

A vendéglátás világa Andrást már gyerekkorától magával ragadta. Dolgozott rendezvényeken, üzemeltetésben, cateringben – a szakma minden szeletét megízlelte. A fordulópont azonban 2009-ben érkezett el, amikor megszületett kislánya. „Akkor kezdtem el másként látni mindazt, amit addig természetesnek vettem: az üzemeltetést, és főleg azt a környezeti lábnyomot, amit hátrahagyunk” – meséli.

Az élmény, ami végképp elindította az új úton, a nagyrendezvények utáni szemétkupacok látványa volt. Több tízezer ember levonulása után a Hősök terén maradt hulladékhegyek szembesítették azzal: változtatni kell. Nem elég felismerni a problémát – megoldást kell találni rá.

CleanEco: garázsból induló forradalom

Bár vendéglátó-közgazdász és divattervező végzettsége van, András hamar rájött, hogy a zöld vegyiparhoz nem tankönyvekből vezet az út. Az EU környezetvédelmi előírásainak tanulmányozása után szerencsés együttállás hozta össze egy családközeli vegyésszel, akivel elindították a CleanEco tisztítószerek kutatás-fejlesztését. A cél világos volt: