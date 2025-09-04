Ne akárhová dobd, rajtad is áll a környezetvédelem – megjött a „Mohu” hulladékudvar, használd!

Egyre több lehetőségünk van arra, hogy felelősen bánjunk a háztartásban keletkező hulladékkal. A megoldás a szemünk előtt van, hiszen a Mohu fejlesztéseinek és bővítéseinek köszönhetően országszerte több száz ponton ingyenesen lerakhatjuk a hulladékot. Ezek a pontok a szelektív hulladékgyűjtésért felelnek, bárki használhatja őket, csak érvényes lakcímkártya szükséges hozzá. A vállalat tájékoztatása szerint a szemétszállítási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy egyéb igazoló dokumentum bemutatása már nem szükséges, és nincs területi megkötés sem, azaz bármelyik hulladékudvar igénybe vehető az országban.

Szelektív hulladékgyűjtés a Mohu hulladékudvaraiban Fotó: Repont.hu

A Mohu gyűjtőudvaraiban ingyenesen meg lehet szabadulni

a papír- és műanyag hulladéktól, üveget és festéket is le lehet rakni, elkülönítve ki lehet dobni az elemet, az akkumulátort, az elektronikai és elektromos berendezéseket is.

Ez segít abban, hogy hasznosítsák ezeket az anyagokat a körforgásos gazdaság részeként. Olyan termékeket is fogadnak a Mohu hulladék­lerakói, amelyek korábban sajnos sokszor illegális lerakókon vagy az út szélén végezték, így már többek között maximum 24 colos méretig gumiabroncs is ingyenesen lerakható. Egyedül szennyezett gumit nem vesznek be, azt előtte meg kell tisztítani. Otthon tárolt fahulladékot is elfogadnak: lerakható bútorlap, forgácslap bútor, OSB, kisebb fémrészekkel ellátott bútor is.

A szolgáltatás ingyenes, egyetlen kivétellel: az építési-bontási hulladék egyes udvarokban a háztartásokban keletkező határ felett díjköteles lehet. Ha valaki netán attól félne, hogy cipekednie kell, annak jó hírrel szolgálhatunk, ugyanis a hulladékudvarokon belül az üzemeltető által jelzett kategóriájú gépjárművekkel és az utasításainak megfelelően lehet közlekedni.

A Mohu a Mandiner megkeresésére közölte, hogy az udvarok egyre népszerűbbek, a múlt évben megduplázódott a bennük leadott hasznosítható hulladék. A lakosság által leadott hulladék jelentős része hasznosítható, tehát a gyűjtőudvarok kulcsszerepet játszanak a körforgásos gazdálkodásban.

Az újrahasznosítás első lépése, ha a szelektálható hulladékot külön gyűjtjük, s amennyiben olyan szemét keletkezik, ami nem fér el vagy nem való az otthoni kukába, akkor a megoldás a Mohu lerakóinak egyike. Ezek 2023, azaz a vállalathoz kerülésük óta sokat fejlődtek. A Mohu egységes digitális nyomonkövető rendszert vezetett be, amelyben minden hulladékot nyilvántartanak. Az udvarokat minden magyarországi lakos igénybe veheti, lakóhelytől függetlenül, a tízezer főnél népesebb településeken meghosszabbított nyitvatartási időben. Az udvarok egyre több hulladéktípust fogadnak, a fentebb soroltakon kívül már sütőolajat, fát, bútort, textilt is.

A hulladék nem vész el, csak átalakul: a Mohu lerakóiban elhelyezett hulladékból új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a falomokból új bútort tudnak készíteni megfelelő technológiával.

A hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, anyagok szerint szétválogatják, majd hasznosítókhoz juttatják el.

A veszélyes hulladékokat külön kezelik, hiszen ezek speciális tárolást, szállítást, valamint ártalmatlanítást igényelnek. A vállalat a Mandinernek elárulta, hogy a nem veszélyes, de nem hasznosítható hulladékokat égetőműben megsemmisítik.

Fenntarthatóság a gyakorlatban: szelektív hulladékgyűjtés és körforgásos gazdaság Fotó: Repont.hu

A fenntarthatóság és a környezetvédelem ma már nem csupán divatos kifejezések, hanem a mindennapjainkat meghatározó kulcstényezők. A társaság ebben az évben készített egy kutatást, amely rámutatott, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, mit hova és hogyan vihetnek el, holott a háztartásokban rendszeresen keletkezik olyan hulladék, amely nem való a kommunális kukába.

A lehetőség adva van – és egyre többen élnek is vele. Az év 28. hetéig az értékkel bíró hulladékok mennyisége 138 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a vállalat szerint ez a szám is bizonyítja azt, hogy működik a rendszer, de még sok a teendő. Akár még nyerni is lehet az újrahasznosítással, ugyanis a Mohu most kampányt indít, amelyben egy aranyszínű kuka járja be az ország tizenkét hulladékudvarát. Aki jókor rakja le a feleslegesnek ítélt hulladékját, és beszkenneli a helyszínen található QR-kódot, akár 250 ezer forintot is nyerhet. A vállalat szerint kulcsfontosságú rámutatni: a hulladék nem szemét, hanem érték, csak az kell hozzá, hogy jó helyre kerüljön.

A Mol által szponzorált tartalom

Nyitókép: Repont.hu