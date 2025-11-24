Minden határt átlépett Greta Thunberg: kitiltották Velencéből, miután zöldre színezte a Canal Grandét (FOTÓK)

A velencei Canal Grande élénkzöld színben úszott szombat reggel, miután az Extinction Rebellion aktivistái – köztük Greta Thunberg – fluoreszceint öntöttek a vízbe egy országos akció részeként. A demonstráció nem okozott fennakadást a hajóforgalomban, ám a hatóságok több résztvevőt azonosítottak, és lefoglalták az akcióhoz használt eszközöket – írja az Index.

Luca Zaia, Veneto tartomány elnöke élesen bírálta az akciót, vandalizmusnak minősítve a történteket. Mint fogalmazott, a környezetvédelmet nem rombolással kell szolgálni, az ilyen cselekmények pedig kárt okoznak Velencének, utómunkálatokat tesznek szükségessé, és akár további szennyezést is eredményezhetnek.