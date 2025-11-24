Ft
11. 25.
kedd
Greta Thunberg környezetvédelem Velence

Minden határt átlépett Greta Thunberg: kitiltották Velencéből, miután zöldre színezte a Canal Grandét (FOTÓK)

2025. november 24. 15:38

Elképesztő...

2025. november 24. 15:38
null

A velencei Canal Grande élénkzöld színben úszott szombat reggel, miután az Extinction Rebellion aktivistái – köztük Greta Thunberg – fluoreszceint öntöttek a vízbe egy országos akció részeként. A demonstráció nem okozott fennakadást a hajóforgalomban, ám a hatóságok több résztvevőt azonosítottak, és lefoglalták az akcióhoz használt eszközöket – írja az Index

Luca Zaia, Veneto tartomány elnöke élesen bírálta az akciót, vandalizmusnak minősítve a történteket. Mint fogalmazott, a környezetvédelmet nem rombolással kell szolgálni, az ilyen cselekmények pedig kárt okoznak Velencének, utómunkálatokat tesznek szükségessé, és akár további szennyezést is eredményezhetnek.

A megmozdulás a klímavédő szervezet országos kampányának részeként tíz olasz városban zajlott. Velencében a rendőrség a Rialto hídnál lépett közbe, ahol Greta Thunberg is jelen volt. Az akció során a hatóságok több személyt azonosítottak, és lefoglalták a kifeszített molinót, valamint egyes eszközöket.

A történtek miatt a tűzoltók is a helyszínre érkeztek, hogy megvizsgálják a használt színezőanyag összetételét. A lagúnát felügyelő hatóságok és a rendőrség szintén jelen voltak. 

Nyitókép: X 

 

