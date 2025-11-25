Kiborította az olaszokat Greta új botránya, orosz figyelmeztetés Magyarországnak

Szoboszlai a Liverpool legjobbja, de válságban a csapat

A Liverpool 3–0-ás vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nottingham Forest ellen, és már csak 11. a Premier League-ben. Bár a Vörösök legjobbja ismét a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik volt, Arne Slot edző állása egyre bizonytalanabb.

Danny Murphy, a klub korábbi játékosa szerint komoly változtatások kellenek, több futballistát pedig ki kellene hagyni a kezdőből. Úgy fogalmazott:

Sok játékosnak tükörbe kell néznie, mert jelenleg csak Szoboszlai, Gravenberch és talán Robertson üti meg a tavalyi szintjét.”

Murphy szerint a Liverpoolnak több fizikumra, keményebb védekezésre és fegyelemre lenne szüksége. Slotnak pedig azt a tizenegyet kell kiválasztania, amelyik képes visszarángatni a csapatot a mélypontról – különben ő maga távozhat.