Kiborította az olaszokat Greta új botránya, orosz figyelmeztetés Magyarországnak

2025. november 25. 05:08

Ezek voltak a hétfő legolvasottabb hírei.

2025. november 25. 05:08
null

Greta Thunberg újabb akciója borította ki az olaszokat, Moszkva éles üzenetet küldött Budapestre, miközben Angliában egy szakértő szerint radikális döntések várnak Szoboszlaiék edzőjére.

Greta Thunberg miatt bezöldült Velence

Szombat reggel élénkzöld színben úszott a Canal Grande, miután az Extinction Rebellion aktivistái – köztük Greta Thunberg – fluoreszceint öntöttek a vízbe egy országos akció részeként. A demonstráció nem zavarta a hajóforgalmat, de a rendőrség több aktivistát azonosított, lefoglalta az eszközöket és eljárást indított.

Luca Zaia, Veneto tartomány elnöke vandál támadásnak minősítette a történteket, és hangsúlyozta: környezetvédelmet nem lehet rombolással szolgálni. A hatóságok – tűzoltók és lagúnafelügyelők – a helyszínen vizsgálták az anyagot, Thunberget pedig a városból kitiltották.

Ukrajna beavatkozhat a 2026-os magyar választásokba?

A RIA Novosztyinak adott interjúban Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete azt állította: Moszkva információi szerint Ukrajna megpróbál majd beleszólni a 2026-os magyar parlamenti választásokba, méghozzá a kormányváltás érdekében.

A nagykövet szerint a „Kijev által végrehajtott Barátság-vezeték elleni támadás” is arra utal, hogy Ukrajna zsarolni próbálta Magyarországot az EU-csatlakozás támogatásáért. Sztanyiszlavov azt is kijelentette:

Brüsszel „utasítására” próbálják gyengíteni Budapestet.

Szoboszlai a Liverpool legjobbja, de válságban a csapat

A Liverpool 3–0-ás vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nottingham Forest ellen, és már csak 11. a Premier League-ben. Bár a Vörösök legjobbja ismét a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik volt, Arne Slot edző állása egyre bizonytalanabb.

Danny Murphy, a klub korábbi játékosa szerint komoly változtatások kellenek, több futballistát pedig ki kellene hagyni a kezdőből. Úgy fogalmazott:

Sok játékosnak tükörbe kell néznie, mert jelenleg csak Szoboszlai, Gravenberch és talán Robertson üti meg a tavalyi szintjét.”

Murphy szerint a Liverpoolnak több fizikumra, keményebb védekezésre és fegyelemre lenne szüksége. Slotnak pedig azt a tizenegyet kell kiválasztania, amelyik képes visszarángatni a csapatot a mélypontról – különben ő maga távozhat.

A Liverpool szerdán a PSV ellen próbál javítani a Bajnokok Ligájában, hétvégén pedig a West Ham következik a bajnokságban.

Fotó: Aris MESSINIS / AFP
 

Összesen 7 komment

auditorium
2025. november 25. 08:44
HAmár Itália, van ennél fontosabb hir is. Három ol. régióban választások voltak. Két déli régióban a választók száma alig haladta meg a 3O%-ot és ott balos vezető nyert, mert ők elmennek szavazni, ha törik ha szakad. Veneto tartományban viszont a Lega vezetője győzött a FdI-val szemben. Ez is elgondolkodásra késztet, itt kb. 42%-os volt a résztvétel. Ez sem sok, de kissé jobb. A legnagyobb párt azonban a NEMSZAVAZÓK voltak és ez nagy BAJ. A sok marakodásnak ez a vége... Tanuljunk belőle.
Válasz erre
3
0
The Loner
2025. november 25. 08:10
Greta Thunberg Canal Grande zöldre festése pontosan mutatja, milyen veszélyes tud lenni, amikor egy elmeháborodott végképp elveszíti a kapcsolatát a valósággal, és a saját „küldetését ,rögeszméjét” mindenki más fölé helyezi. Itt már nem környezetvédelemről beszélünk, hanem egy olyan emberről, aki minden józan határvonalat átlépett. Egy ilyen ember nem hős, hanem egy veszélyes idióta, akinek a tettei már inkább közveszélyesek, mint hasznosak. A természetet nem rombolással, nem sokkolással és nem öncélú provokációval lehet megvédeni. Ha valaki ennyire elveszíti a mértéket és a józan kontrollt, akkor igenis fel kell tenni a kérdést: meddig engedjük még, hogy következmények nélkül kísérletezzen mások kárára? Greta Thunbergnek egy pszichiátrián jól őrzött zárt osztályon a helye !
Válasz erre
3
0
vakiki
2025. november 25. 07:54
A hülye majmot nem kitiltani kellene,hanem lesittelni. Mi a fenét gondol ez magáról? Csak szart keveri mindenhol. Még a végén ebből is képviselő lesz,vajon mit szólnának hozzá az olaszok?
Válasz erre
1
0
sober
2025. november 25. 07:14
bele kellene ültetni egy hétre! az apja viking bírja a hideg vizet! holnap az óceánt festi heomarxista pirosra! :)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!