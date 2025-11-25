Kiborította az olaszokat Greta új botránya, orosz figyelmeztetés Magyarországnak

Minden határt átlépett Greta Thunberg: kitiltották Velencéből, miután zöldre színezte a Canal Grandét (FOTÓK)
Ezek voltak a hétfő legolvasottabb hírei.
Greta Thunberg újabb akciója borította ki az olaszokat, Moszkva éles üzenetet küldött Budapestre, miközben Angliában egy szakértő szerint radikális döntések várnak Szoboszlaiék edzőjére.
Szombat reggel élénkzöld színben úszott a Canal Grande, miután az Extinction Rebellion aktivistái – köztük Greta Thunberg – fluoreszceint öntöttek a vízbe egy országos akció részeként. A demonstráció nem zavarta a hajóforgalmat, de a rendőrség több aktivistát azonosított, lefoglalta az eszközöket és eljárást indított.
Luca Zaia, Veneto tartomány elnöke vandál támadásnak minősítette a történteket, és hangsúlyozta: környezetvédelmet nem lehet rombolással szolgálni. A hatóságok – tűzoltók és lagúnafelügyelők – a helyszínen vizsgálták az anyagot, Thunberget pedig a városból kitiltották.
A RIA Novosztyinak adott interjúban Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete azt állította: Moszkva információi szerint Ukrajna megpróbál majd beleszólni a 2026-os magyar parlamenti választásokba, méghozzá a kormányváltás érdekében.
A nagykövet szerint a „Kijev által végrehajtott Barátság-vezeték elleni támadás” is arra utal, hogy Ukrajna zsarolni próbálta Magyarországot az EU-csatlakozás támogatásáért. Sztanyiszlavov azt is kijelentette:
Brüsszel „utasítására” próbálják gyengíteni Budapestet.
Beavatkozást és zsarolást jósolnak.
A Liverpool 3–0-ás vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nottingham Forest ellen, és már csak 11. a Premier League-ben. Bár a Vörösök legjobbja ismét a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik volt, Arne Slot edző állása egyre bizonytalanabb.
Danny Murphy, a klub korábbi játékosa szerint komoly változtatások kellenek, több futballistát pedig ki kellene hagyni a kezdőből. Úgy fogalmazott:
Sok játékosnak tükörbe kell néznie, mert jelenleg csak Szoboszlai, Gravenberch és talán Robertson üti meg a tavalyi szintjét.”
Murphy szerint a Liverpoolnak több fizikumra, keményebb védekezésre és fegyelemre lenne szüksége. Slotnak pedig azt a tizenegyet kell kiválasztania, amelyik képes visszarángatni a csapatot a mélypontról – különben ő maga távozhat.
A Liverpool szerdán a PSV ellen próbál javítani a Bajnokok Ligájában, hétvégén pedig a West Ham következik a bajnokságban.
Már a vezetőedző állása a tét.
Fotó: Aris MESSINIS / AFP