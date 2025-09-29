Ft
09. 29.
hétfő
gazdaság Magyarország környezetvédelem energia felmelegedés EU ökoszisztéma Európai Unió globális felmelegedés

Kiadta az Európai Unió a legújabb jelentését: nem akartuk elhinni, amit Magyarországról írtak

2025. szeptember 29. 12:12

Rég kaptunk ilyen dicséretet.

2025. szeptember 29. 12:12
Brüsszel. Európai Unió.

Európa környezeti állapota nem jó, az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás közvetlenül veszélyezteti Európa versenyképességét, amely a természeti erőforrásoktól függ – közöle jelentésében az Európai Unió környezetvédelmi ügynöksége hétfőn.

A környezet állapotáról szóló, ötévente közzétett 2025-ös jelentésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) közölte: Európa a bolygó leggyorsabban melegedő kontinense.

Az éghajlat riasztó ütemben változik, ami veszélyezteti a biztonságot, a lakosság egészét, az ökoszisztémákat, az infrastruktúrát és a gazdaságot.

Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák növekvő gyakorisága és nagyságrendje, valamint az éghajlat további változása szükségessé teszi a gazdaság, valamint a természeti környezet, a föld, a víz és a természeti erőforrások közötti kapcsolatok újragondolását. A versenyképes gazdaságot és az európaiak magas életminőségét csak a természeti környezet helyreállítása révén lehet fenntartani – szögezték le.

„Sürgős szükség van a termelési és fogyasztási rendszerek átalakítására, a gazdaság dekarbonizációjára, a körforgásos gazdaság felé való elmozdulásra, a szennyezés csökkentésére és a természeti erőforrások felelősségteljes kezelésére” – fogalmaztak.

Kulcsfontosságúnak nevezték a gazdasági ágazatok, különösen a közlekedés dekarbonizációjának szükségességét, a mezőgazdaságból származó kibocsátások kezelését. A jelentőstevők szerint a körforgásosság fokozása csökkentheti Európa függőségét az energia és a létfontosságú nyersanyagok behozatalától.

Elmondták, az üvegházhatású gázok kibocsátása és a légszennyezés csökkentése terén jelentős előrelépés történt az EU-ban, azonban az európai környezet általános állapota nem jó, különösen igaz ez a természetre, melyet károsodás, túlhasználat és a biológiai sokféleség csökkenése sújt. A gyorsuló éghajlatváltozás hatásai aggodalomra adnak okot és sürgető kihívást, valamint kockázatot jelentenek Európa gazdasági jólétére, biztonságára és életminőségére – jelentették ki.

Kiemelték azt is, hogy az európai kontinens klímasemlegességének elérése 2050-ig a termőföld-, a víz és egyéb erőforrásokkal való jobb és felelősségteljesebb gazdálkodáson múlik.

A természeti erőforrások védelme, az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a szennyezés csökkentése erősíteni fogja a természettől függő, alapvető társadalmi funkciók, például az élelmezésbiztonság, az ivóvízellátás és az árvízvédelem ellenállóképességét – írták.

A jelentés kiemelte, hogy az Európai Unió csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és a fosszilis tüzelőanyagok használatát, miközben 2005 óta megkétszerezte a megújuló energiaforrások részarányát. Az elmúlt 10-15 évben jelentős előrelépés történt a levegőminőség javítása, valamint a hulladékok újrahasznosítása és az erőforrás-hatékonyság növelése terén is.

Magyarországról

A jelentéstevők közölték: Magyarország elkötelezett a gazdaság szén-dioxid-mentesítése és a lineáris modellről a körforgásos modellre való áttérés mellett.

Az országban az elmúlt évtizedekben előrelépés történt a gazdasági fejlődés és a környezeti terhelés szétválasztása terén.

Magyarország szakpolitikai intézkedéseket hozott a környezetbarát közlekedés, az épületek energiahatékonyságának növelése, a megújuló energia felhasználásának növelése, a zöld technológiák terjesztése és a hulladék hasznosítása érdekében – írták.

Az energiaellátás biztonsága és az energiaszuverenitás növelése nemzetbiztonsági kérdéssé vált. Magyarország az energiafüggetlenséget diverzifikációval és a megújuló energiaforrások hasznosításával, valamint az energiafogyasztást csökkentő és a felhasználás hatékonyságát növelő villamosítási intézkedésekkel kívánja elérni, hozzájárulva az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez és a légszennyezés csökkentésére vonatkozó célok eléréséhez is.

(MTI)

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

survivor
2025. szeptember 29. 13:11
vamonos-4 ORK BAN MIÓTA ÖRÜL ENNEK ? Ursula örül....
survivor
2025. szeptember 29. 13:10
a gazdaság dekarbonizációjára Mérnökök szerint a MOSTANI hatásért az Ipari Forradalom óta kibocsátott cokettő felelős. A csúszást 200 ÉVRE becsülik... Tessmond, MA ki fog lemondani a jólétről , a 200 évvel KÉSŐBBI állapot kedvéért ? ?
hátakkor
2025. szeptember 29. 13:07
Fognak jönni amerikai meg ázsiai turisták csodálni egykor milyen civilizáció lehetett Európában.
fogas paduc
2025. szeptember 29. 12:44
Szóval a naptevékenységi maximum van.
