Varga-Bajusz Veronika Magyarország képzés diák szakképzés oktatás

2030-ra egy szempontból nagyhatalommá válik Magyarország: milliárdok sorsáról döntött a kormány

2025. szeptember 29. 09:46

Bemutatta az ambiciózus terveket az államtitkár.

2025. szeptember 29. 09:46
null

Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón, hozzátéve:

abban bíznak, hogy ezek révén 2030-ra Magyarország szakképzési nagyhatalom lesz.

Varga-Bajusz Veronika közölte, hogy 8,9 milliárd forint az idegennyelvi képzést támogató projektek keretösszege, amelyben országszerte mind az állami, mind a nem állami szakképző intézményekben biztosítják, hogy a nyelvtanulást intenzívebbé tegyék a fiatalok számára. Kiemelte, ez a lehetőség nemcsak a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, hanem a felnőttképzésben résztvevők számára is elérhető.

Terveik szerint a résztvevő intézmények száma 40-től 114-ig terjedhet, az egyes intézmények pedig 10 milliótól 350 millió forintig pályázhatnak.

A másik projektben 6,2 milliárd forint áll rendelkezésre ágazati képzőközpontok létrehozása

– ismertette az államtitkár. Hozzátette, korábban már létesültek ilyen intézmények, azonban most is van 18 olyan szakképzési centrum, ahol még nem valósult meg ágazati képzőközpont, ebben a pályázatban ők vehetnek részt. Mindez azért lényeges, mert az ágazati képzőközpontok legfontosabb erénye a duális képzés megerősítése – jelezte az államtitkár.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

csulak
2025. szeptember 29. 10:41
szakmat kell megtanulni nem idegenenyelveket, hogy aztan idegen foldre menjenek dolgozni !
Reszelő Aladár
2025. szeptember 29. 10:39
Felfoghatatlan, hogy hiába tanulják a magyar diákok nagyon magas óraszámban az idegen nyelveket, elképesztően magas az aránya azoknak, akik akár 100 nyelvóra után sem tudnak még elmondani egy összetett mondatot. A formállogika alaján ha bármit csinál az ember 100 órán át és nincs eredménye, azt érdemes abbahagyni. De az idegennyelvvel valahogy nem ez lenne a feladat. Tehát akkor a módszertannal kellene foglalkozni. Hagyni a magas nyelvtant a fenébe, helyette szavakat tanulni ezerrel és minél több angol nyelvű tartalmat fogyasztani. Ez nem pár éve próbléma, hanem évtizedek óta. Értem, hogy nem volt trendi anno a ruszki nyelv, de arra már ne legyünk büszkék, hogy hány óra alatt nem sikerült megtanulni semmit.
langyostiszasok
•••
2025. szeptember 29. 09:58 Szerkesztve
2030-ra már Németország és Franciaország is tőlünk fogja vásárolni az orosz gázt... ha nem akarnak télen megfagyni. Csak nekik , csak most megkapják mindössze 5x-ös áron.. így is olcsóbban megússzák, mint az USÁból palackonként hozott 10x-es árú gázt. Meg is érdemlik a kórmányzásukat ezek a kampósorrú félig se barátaink !
