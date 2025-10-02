Ft
10. 02.
csütörtök
Greta Thunberg aktivista terrorizmus izraeli gáza

Az izraeli hadsereg foglya lett Greta Thunberg: Gázába próbált törvénytelenül behatolni az aktivista

2025. október 02. 06:24

Az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció.

2025. október 02. 06:24
null

Az izraeli haditengerészet több hajót is feltartóztatott a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) tagjai közül, miután azok megsértették az érvényben lévő tengeri blokádot – számolt be a CNN.

A fedélzeten tartózkodott több külföldi aktivista is, köztük a svéd klímaaktivista, Greta Thunberg, akit korábban már kitoloncoltak Izraelből hasonló ügy miatt.

A flottilla célja hivatalosan segélyszállítmány eljuttatása volt Gáza területére, ám az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció, amely veszélyeztette a térség biztonságát. A haditengerészet felszólította a hajókat az irányváltoztatásra, de mivel ezt megtagadták, katonai beavatkozásra került sor.

A művelet során – izraeli közlés szerint – nem sérült meg senki, a hajók utasait pedig egy izraeli kikötőbe szállították. A külügyminisztérium megerősítette: „Greta és társai biztonságban vannak”.

A korábbi tapasztalatok alapján a hasonló akciók során a segélyek gyakran nem a lakossághoz, hanem terrorizmust támogató szervezetekhez kerülhetnek, ezért az izraeli kormány kizárólag ellenőrzött csatornákon keresztül engedélyezi a segélyezést.

Nyitókép: Yassine Mahjoub / AFP

***

 

