Az izraeli hadsereg foglya lett Greta Thunberg: Gázába próbált törvénytelenül behatolni az aktivista

Az izraeli haditengerészet több hajót is feltartóztatott a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) tagjai közül, miután azok megsértették az érvényben lévő tengeri blokádot – számolt be a CNN.

A fedélzeten tartózkodott több külföldi aktivista is, köztük a svéd klímaaktivista, Greta Thunberg, akit korábban már kitoloncoltak Izraelből hasonló ügy miatt.

A flottilla célja hivatalosan segélyszállítmány eljuttatása volt Gáza területére, ám az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció, amely veszélyeztette a térség biztonságát. A haditengerészet felszólította a hajókat az irányváltoztatásra, de mivel ezt megtagadták, katonai beavatkozásra került sor.