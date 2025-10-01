Itt van Trump ultimátuma: „Három-négy napjuk van elfogadni a békét”

Donald Trump szerint a Hamásznak „három vagy négy napja” van, hogy válaszoljon a gázai béketervére – Katar, Egyiptom és Törökország állítólag sürgeti a terrorcsoportot, hogy fogadja el a gázai háborút lezáró megegyezést – írja a Sky News.

Izrael belegyezett Trump 20 pontos béketervébe és a gázai háború lezárásába. STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP

Véget ér-e a gázai háború?

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanyahu hétfőn a Fehér Házban mutatta be a 20 pontból álló javaslatot. A Hamász szerint „időre van szükségük”, hogy áttekintsék a részleteket és konzultáljanak más palesztin frakciókkal.