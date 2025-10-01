Itt van Trump ultimátuma: „Három-négy napjuk van elfogadni a békét”

Elhozza végre Trump terve a békét a Szentföldre? Utánajártunk!
Trump nagy álmokkal vág neki a közel-keleti béketeremtéshez, de valószínűnek tűnik, hogy egyelőre még nem jön el a béke a régióban. Elemzésünk!
Trump kijelentette: három-négy napja van a terrorszervezetnek elfogadni a békét, ha nem teszik meg akkor Izrael azt tesz, amit akar. Izrael már belegyezett a gázai háború befejezésébe, de hiába az arab országok támogatása, a palesztin terroristák húzzák az időt.
Donald Trump szerint a Hamásznak „három vagy négy napja” van, hogy válaszoljon a gázai béketervére – Katar, Egyiptom és Törökország állítólag sürgeti a terrorcsoportot, hogy fogadja el a gázai háborút lezáró megegyezést – írja a Sky News.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanyahu hétfőn a Fehér Házban mutatta be a 20 pontból álló javaslatot. A Hamász szerint „időre van szükségük”, hogy áttekintsék a részleteket és konzultáljanak más palesztin frakciókkal.
Izrael elfogadta a feltételeket, amelyek között szerepel az azonnali tűzszünet, az összes túsz szabadon bocsátása, a Hamász lefegyverzése, annak garantálása, hogy senkit nem kényszerítenek Gázából való távozásra, valamint egy Tony Blairrel kiegészülő „békeügyi testület” létrehozása.
Az Axios jelentése szerint olyan kulcsfontosságú közvetítők, mint Katar és Egyiptom sürgetik a Hamászt, amelynek barbár terrorakciójával indult a konfliktus két évvel ezelőtt, hogy fogadja el a megállapodást. Más befolyásos muszlim országok, például Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Pakisztán és Szaúd-Arábia is nyilvánosan támogatták azt.
Trump elnök kedden a Fehér Ház előtt elmondta, hogy „csak a Hamaszra várnak”, és „nagyon szomorú véget” jelentene, ha az egyezményt elutasítanák.
A Hamász egyik magas rangú tagja a BBC-nek elmondta, hogy a szervezet valószínűleg elutasítja Donald Trump gázai béketervét, mert az „Izrael érdekeit szolgálja” és „figyelmen kívül hagyja a palesztin nép érdekeit”.
A forrás szerint a Hamász valószínűleg nem fog beleegyezni abban, hogy lefegyverezzék a szervezetet, ami Trump tervének egyik legfontosabb feltétele. A Hamász állítólag ellenzi a nemzetközi stabilizációs erő (ISF) Gázába telepítését is, amelyet újfajta megszállásnak tekint.
A Hamász tárgyalásairól tájékozott magas rangú palesztin tisztviselő a BBC-nek elmondta, hogy a tárgyalásokban a szervezet gázai és gázán kívüli vezetői is részt vesznek.
A terrorszervezet gázai katonai parancsnoka, Ez al-Din al-Haddad állítólag inkább folytatná a harcot, mint hogy elfogadja a javaslatot.
Trump a hétfői sajtótájékoztatón kijelentette: ha a Hamász nem fogadja el a megállapodást, akkor Izrael azt teheti, amit tennie kell.
Ezt is ajánljuk a témában
Trump nagy álmokkal vág neki a közel-keleti béketeremtéshez, de valószínűnek tűnik, hogy egyelőre még nem jön el a béke a régióban. Elemzésünk!
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP