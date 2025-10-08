Az év öngólját lőtte Greta Thunberg: izraeli túsz képével illusztrálta a palesztinok szenvedését (FOTÓ)

Trump beszólt az Izraelből kiutasított Greta Thunbergnek: „Keressen fel egy orvost”
Thunberg hétfőn késő este érkezett Görögországba, ahol palesztinpárti tömeg üdvözölte.
„Divatos a gyűlölet miatti elvakultságból fakadó tudatlanság” – írta válaszként az izraeli külügyminisztérium.
Greta Thunberg újabb vihart kavart a közösségi médiában: a klímaaktivista a palesztin foglyok szenvedésére kívánta felhívni a figyelmet legutóbbi bejegyzésében, ám a posztban használt egyik fotó valójában egy izraeli túszt, Evyatar Davidet ábrázolta – írta meg X-bejegyzésében Izreal külügyminisztériuma.
Thunberg posztjában arról írt, hogy a palesztin foglyok szenvedése szerinte „nem vélemény kérdése, hanem tény”, és bizonyítja a Palesztina ellen irányuló „rendszerszintű kegyetlenséget és dehumanizációt”.
Az izraeli külügyminisztérium azonban élesen reagált a bejegyzésre, és félrevezetőnek nevezte azt. „Divatos a gyűlölet miatti elvakultságból fakadó tudatlanság” – írták válaszként az X-en.
A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a képen szereplő férfi nem palesztin fogoly, hanem az egyik izraeli túsz, akit a Hamász hónapokig fogva tartott, éheztetett és bántalmazott, sőt arra is kényszerítette, hogy saját sírját ássa meg.
Így az, amit Thunberg a fotóhoz fűzött kommentárjában állított, valójában éppen a Hamász brutalitására, nem pedig Izraelre vonatkozik – hangsúlyozta az izraeli külügy.
