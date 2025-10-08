Az év öngólját lőtte Greta Thunberg: izraeli túsz képével illusztrálta a palesztinok szenvedését (FOTÓ)

Greta Thunberg újabb vihart kavart a közösségi médiában: a klímaaktivista a palesztin foglyok szenvedésére kívánta felhívni a figyelmet legutóbbi bejegyzésében, ám a posztban használt egyik fotó valójában egy izraeli túszt, Evyatar Davidet ábrázolta – írta meg X-bejegyzésében Izreal külügyminisztériuma.

Ignorance blinded by hate is trending:



Greta Thunberg posted about “Palestinian prisoners” using the image of Israeli hostage Evyatar David - starved, abused, and forced by Palestinian Hamas to dig his own grave. pic.twitter.com/cR3EalgJks — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 7, 2025

Thunberg posztjában arról írt, hogy a palesztin foglyok szenvedése szerinte „nem vélemény kérdése, hanem tény”, és bizonyítja a Palesztina ellen irányuló „rendszerszintű kegyetlenséget és dehumanizációt”.

Az izraeli külügyminisztérium azonban élesen reagált a bejegyzésre, és félrevezetőnek nevezte azt. „Divatos a gyűlölet miatti elvakultságból fakadó tudatlanság” – írták válaszként az X-en.

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a képen szereplő férfi nem palesztin fogoly, hanem az egyik izraeli túsz, akit a Hamász hónapokig fogva tartott, éheztetett és bántalmazott, sőt arra is kényszerítette, hogy saját sírját ássa meg.