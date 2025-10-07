Trump beszólt az Izraelből kiutasított Greta Thunbergnek: „Keressen fel egy orvost”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn arra sürgette a svéd aktivistát, Greta Thunberget, hogy keressen fel egy orvost, mert „... egy fiatal emberhez képest nagyon dühös. Teljesen őrült” – fogalmazott az amerikai elnök, akit az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón kérdeztek Thunbergről – írta a Breitbart szerint.

Trump azután nyilatkozott így, miután Thunberget 170 másik aktivistával együtt kiutasították Izraelből. Az aktivistát és társait egy Gázába tartó flottillán tartóztatták le, ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt.