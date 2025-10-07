Trump beszólt az Izraelből kiutasított Greta Thunbergnek: „Keressen fel egy orvost”

Poloskák, zászlócsók és világvége – Greta Thunberg legújabb drámája Izraelben
Greta Thunberg kínzásszerű körülményekről beszélt.
Thunberg hétfőn késő este érkezett Görögországba, ahol palesztinpárti tömeg üdvözölte.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn arra sürgette a svéd aktivistát, Greta Thunberget, hogy keressen fel egy orvost, mert „... egy fiatal emberhez képest nagyon dühös. Teljesen őrült” – fogalmazott az amerikai elnök, akit az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón kérdeztek Thunbergről – írta a Breitbart szerint.
Trump azután nyilatkozott így, miután Thunberget 170 másik aktivistával együtt kiutasították Izraelből. Az aktivistát és társait egy Gázába tartó flottillán tartóztatták le, ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt.
Ezt is ajánljuk a témában
Greta Thunberg kínzásszerű körülményekről beszélt.
Az amerikai elnök tanácsa a baloldali svéd lánynak egyszerű volt: „Ő csak egy bajkeverő... Nincs önkontrollja. Szerintem orvoshoz kellene fordulnia. Ha valaha is láttátok őt, egy fiatal emberhez képest nagyon dühös. Teljesen őrült. Tiétek lehet” – mondta Trump. Thunberg hétfőn késő este érkezett Görögországba, ahol palesztinpárti tömeg üdvözölte.
Trump nem először vitatkozik Thunberggel. Júniusban „furcsa” és „dühös embernek” nevezte, akinek „dühkezelési tanfolyamra” kellene járnia, miután Thunberg azt állította, hogy elrabolták, azotán, hogy hajóját az izraeli erők elfogták a Gázai partoknál. Akkor Thunberg azt állította, hogy Izrael „elrabolta” őt.
***
Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP