Trump beszólt az Izraelből kiutasított Greta Thunbergnek: „Keressen fel egy orvost”

2025. október 07. 21:19

Thunberg hétfőn késő este érkezett Görögországba, ahol palesztinpárti tömeg üdvözölte.

2025. október 07. 21:19
null

Donald Trump amerikai elnök hétfőn arra sürgette a svéd aktivistát, Greta Thunberget, hogy keressen fel egy orvost, mert „... egy fiatal emberhez képest nagyon dühös. Teljesen őrült” – fogalmazott az amerikai elnök, akit az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón kérdeztek Thunbergről – írta a Breitbart szerint.

Trump azután nyilatkozott így, miután Thunberget 170 másik aktivistával együtt kiutasították Izraelből. Az aktivistát és társait egy Gázába tartó flottillán tartóztatták le, ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt.

Az amerikai elnök tanácsa a baloldali svéd lánynak egyszerű volt: „Ő csak egy bajkeverő... Nincs önkontrollja. Szerintem orvoshoz kellene fordulnia. Ha valaha is láttátok őt, egy fiatal emberhez képest nagyon dühös. Teljesen őrült. Tiétek lehet” – mondta Trump. Thunberg hétfőn késő este érkezett Görögországba, ahol palesztinpárti tömeg üdvözölte.

Trump nem először vitatkozik Thunberggel. Júniusban „furcsa” és „dühös embernek” nevezte, akinek „dühkezelési tanfolyamra” kellene járnia, miután Thunberg azt állította, hogy elrabolták, azotán, hogy hajóját az izraeli erők elfogták a Gázai partoknál. Akkor Thunberg azt állította, hogy Izrael „elrabolta” őt.

Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bitrex®
2025. október 07. 22:41
25 éves korára olyan töltött galamb lesz, hogy csak na.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 07. 22:36
Furcsa hely lett a világ. Fogyatékosokat ünnepel az emberiség. Erénynek állítják be, hogy a fogyatékából kifolyólag a sérültnek kitolódtak a korlátai. Másképp érzékeli a veszélyt, másképp értékeli a kockázatokat. Ez az autizmus spektrumzavar egyik jellemzője. Egy ú.n. magasan funkcionáló autistát követ szinte vallásos áhítattal az emberiség egy jelentős hányada. A homo sapiens napjai meg vannak számlálva.
Válasz erre
2
0
nagylajos
2025. október 07. 22:21
Ez egy jó pont a libsi Grétának. Minden értelmes embernek ki kell állnia a zsidó terrorállam ellen! Gyalázat az a népirtás amit lenyomnak. Ebben mindenki, aki támogatja a tömeggyilkos netanjahut, az emberileg vállalhatatlan. A tömeggyilkos USA (cion republikánusok) már megszoktuk a világégetést, de hogy ehhez a magyar kormány is csatlakozott, az több mint szégyen. Nálunk igazi zsidó hatalom van. Minden párt a tömeggyilkosok mellett áll: Fidesz (jobbos zsidók pénzelik), Tisza (libsi zsidók pénzelik), ó ellenzék (baloldali zsidók). Egyedül a Mi Hazánk mert felszólalni valamennyire az izraeli tömegmészárosok ellen.
Válasz erre
0
2
Barnabás.N
2025. október 07. 22:06
Ez a "segély-flotta" is csak egy provokáció volt... csupán egészen minimális mennyiségű segélyt találtak rajta. Nem mellesleg az egyik "hajó" utasai nagy hálával tartoznak az izraeli hadseregnek, mert olyan szakadt, ócska teknő volt, hogy mikor már Asdód felé vontatták, süllyedni kezdett, és mindenkit ki kellett menteni róla...
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!