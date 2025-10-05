Poloskák, zászlócsók és világvége – Greta Thunberg legújabb drámája Izraelben

Az izraeli hadsereg foglya lett Greta Thunberg: Gázába próbált törvénytelenül behatolni az aktivista
Az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció.
Greta Thunberg kínzásszerű körülményekről beszélt.
A Guardian birtokába került e-mail szerint Greta Thunberg arra panaszkodott, hogy az izraeli hatóságok ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartják fogva, és nem kap elegendő vizet és élelmet. A levelet a svéd külügyminisztérium küldte a klímaaktivista közeli ismerőseinek. Az üzenetben az áll, hogy a svéd nagykövetség egyik tisztviselője meglátogatta Thunberget a börtönben.
A nagykövetség találkozott Gretával. A lány kemény bánásmódról és kiszáradásról számolt be, elmondása szerint nem kapott elegendő vizet és ételt. Azt is hozzátette, hogy kiütések jelentek meg rajta, valószínűleg a poloskák miatt”
– olvasható a levélben.
Thunberget azután vették őrizetbe, hogy a héten az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gáza felé tartó, palesztinbarát segélyflotta hajóit. A klímaaktivista az Alma nevű hajón tartózkodott a rajtaütés idején.
Ersin Çelik, török aktivista, a flotta vezetője az Anadolu hírügynökségnek azt állította, hogy Thunberget a hajónál fogva megrángatták, és arra kényszerítették, hogy megcsókolja az izraeli zászlót. Egy másik résztvevő, Lorenzo D’Agostino újságíró szerint a svéd aktivistát „izraeli zászlóba tekerték, és trófeaként mutogatták”.
Az izraeli hatóságok Thunberget és társait Törökországba toloncolták.
Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint összesen 137 „provokátort” deportáltak, köztük amerikai, olasz, brit, jordániai, kuvaiti, líbiai, algériai, mauritániai, malajziai, bahreini, marokkói, svájci, tunéziai és török állampolgárokat. A minisztérium szerint az aktivisták humanitárius segélyszállítmány ürügyén érkeztek, de valójában a Hamász szolgálatában álló provokációt hajtottak végre, nem pedig humanitárius segítségnyújtást.
Nyitókép: Instagram/Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció.