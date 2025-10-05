Poloskák, zászlócsók és világvége – Greta Thunberg legújabb drámája Izraelben

A Guardian birtokába került e-mail szerint Greta Thunberg arra panaszkodott, hogy az izraeli hatóságok ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartják fogva, és nem kap elegendő vizet és élelmet. A levelet a svéd külügyminisztérium küldte a klímaaktivista közeli ismerőseinek. Az üzenetben az áll, hogy a svéd nagykövetség egyik tisztviselője meglátogatta Thunberget a börtönben.

A nagykövetség találkozott Gretával. A lány kemény bánásmódról és kiszáradásról számolt be, elmondása szerint nem kapott elegendő vizet és ételt. Azt is hozzátette, hogy kiütések jelentek meg rajta, valószínűleg a poloskák miatt”

– olvasható a levélben.

Thunberget azután vették őrizetbe, hogy a héten az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gáza felé tartó, palesztinbarát segélyflotta hajóit. A klímaaktivista az Alma nevű hajón tartózkodott a rajtaütés idején.

Ersin Çelik, török aktivista, a flotta vezetője az Anadolu hírügynökségnek azt állította, hogy Thunberget a hajónál fogva megrángatták, és arra kényszerítették, hogy megcsókolja az izraeli zászlót. Egy másik résztvevő, Lorenzo D’Agostino újságíró szerint a svéd aktivistát „izraeli zászlóba tekerték, és trófeaként mutogatták”.