Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
greta thunberg Izrael poloska

Poloskák, zászlócsók és világvége – Greta Thunberg legújabb drámája Izraelben

2025. október 05. 08:51

Greta Thunberg kínzásszerű körülményekről beszélt.

2025. október 05. 08:51
null

A Guardian birtokába került e-mail szerint Greta Thunberg arra panaszkodott, hogy az izraeli hatóságok ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartják fogva, és nem kap elegendő vizet és élelmet. A levelet a svéd külügyminisztérium küldte a klímaaktivista közeli ismerőseinek. Az üzenetben az áll, hogy a svéd nagykövetség egyik tisztviselője meglátogatta Thunberget a börtönben.

A nagykövetség találkozott Gretával. A lány kemény bánásmódról és kiszáradásról számolt be, elmondása szerint nem kapott elegendő vizet és ételt. Azt is hozzátette, hogy kiütések jelentek meg rajta, valószínűleg a poloskák miatt”

– olvasható a levélben.

Thunberget azután vették őrizetbe, hogy a héten az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gáza felé tartó, palesztinbarát segélyflotta hajóit. A klímaaktivista az Alma nevű hajón tartózkodott a rajtaütés idején.

Ersin Çelik, török aktivista, a flotta vezetője az Anadolu hírügynökségnek azt állította, hogy Thunberget a hajónál fogva megrángatták, és arra kényszerítették, hogy megcsókolja az izraeli zászlót. Egy másik résztvevő, Lorenzo D’Agostino újságíró szerint a svéd aktivistát „izraeli zászlóba tekerték, és trófeaként mutogatták”.

Az izraeli hatóságok Thunberget és társait Törökországba toloncolták.

Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint összesen 137 „provokátort” deportáltak, köztük amerikai, olasz, brit, jordániai, kuvaiti, líbiai, algériai, mauritániai, malajziai, bahreini, marokkói, svájci, tunéziai és török állampolgárokat. A minisztérium szerint az aktivisták humanitárius segélyszállítmány ürügyén érkeztek, de valójában a Hamász szolgálatában álló provokációt hajtottak végre, nem pedig humanitárius segítségnyújtást.

Nyitókép: Instagram/Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 73 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. október 05. 11:43
Ha befutott volna Gázába, a poloskák lennének a legkisebb gondja. Kb. széttépték volna a paleszok. Az életét mentették meg!
Válasz erre
1
0
eljolesz
2025. október 05. 11:40
Hagyni kellett volna, ha már egyszer Gázába akartak menni. Csak kifele nem.
Válasz erre
2
0
patronasz
2025. október 05. 11:38
Mit lehet erre mondani?? Házhoz ment a pofonért, ennyi. Nem tájékoztatták Grétácskát, hogy épp egy háborús övezet felé tart és a tengeri blokád van Gázánál és ha megközelítik engedély nélkül letartóztathatják jogosan? Agyhalottak.
Válasz erre
3
1
zabszem
2025. október 05. 11:35
"arra panaszkodott, hogy az izraeli hatóságok ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartják fogva, és nem kap elegendő vizet és élelmet." Amúgy sem értem miért panaszkodott... Legalább környezetbarát és fogyasztói társadalom mentes cellában van... A világ víz és gázfogyasztását is csökkenti és a szén-dioxid kibocsájtás is nagymértékben csökken. Izrael igazi klímabarát... Hja, amikor ezek az agyhalottak a semmiért hajókáznak, akkor nem fontosak a halak, meg a tengeri élővilág, igaz?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!