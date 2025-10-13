Így néz ki Orbán Viktor reggeli rutinja némi extrával: Nemzeti Sport, Lázár, szőlő, Békecsúcs (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, mozgalmasan indult Orbán Viktor napja. Reggel 8 órakor nagy bejelentést tettek Lázár János miniszterrel és Csányi Sándor OTP-vezérrel Gödöllőn, miszerint 50 millió eurót ad a kormány és ugyanennyit az OTP a gödöllői kastély felújításához.

A kormányfő videójából kiderült, hogy az odaút során Lázár János a Magyar Nemzetet forgatta, míg ő Nemzeti Sport híreit olvasta. De a bejelentkezésből kiderült, hogy Gödöllő után „meglepetésszerűen, egy huszárvágással átszeljük a Földközi-tengert, és megérkezünk egyiptomi testvéreinkhez,

ahol aláírják azt a nagy békeszerződést, amely reményeink szerint stabilizálhatja a régiót”.

Hozzátette, hogy ezt az amerikai elnök celebrálja, és ő maga hozta ezt tető alá, és az érintett térségbeli államok mellett meghívta azokat az országokat, akik hozzá hasonlóan békepártiak. Így került Magyarország is oda.