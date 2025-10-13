Így néz ki Orbán Viktor reggeli rutinja némi extrával: Nemzeti Sport, Lázár, szőlő, Békecsúcs (VIDEÓ)

Történelmi pillanatok: Donald Trump meghívta Orbán Viktort a Békecsúcsra, ahol aláírják a Közel-Keleti Béketervet
A miniszterelnök szerint gőzerővel épül a nemzetközi térben a békepártiak hálózata, amelynek Magyarország is a tagja.
A miniszterelnök Gödöllő után átszeli a Földközi-tengert, és részt vesz a Trump által tető alá hozott békecsúcson.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, mozgalmasan indult Orbán Viktor napja. Reggel 8 órakor nagy bejelentést tettek Lázár János miniszterrel és Csányi Sándor OTP-vezérrel Gödöllőn, miszerint 50 millió eurót ad a kormány és ugyanennyit az OTP a gödöllői kastély felújításához.
A kormányfő videójából kiderült, hogy az odaút során Lázár János a Magyar Nemzetet forgatta, míg ő Nemzeti Sport híreit olvasta. De a bejelentkezésből kiderült, hogy Gödöllő után „meglepetésszerűen, egy huszárvágással átszeljük a Földközi-tengert, és megérkezünk egyiptomi testvéreinkhez,
ahol aláírják azt a nagy békeszerződést, amely reményeink szerint stabilizálhatja a régiót”.
Hozzátette, hogy ezt az amerikai elnök celebrálja, és ő maga hozta ezt tető alá, és az érintett térségbeli államok mellett meghívta azokat az országokat, akik hozzá hasonlóan békepártiak. Így került Magyarország is oda.
Mint ismert, magyar idő szerint szombat éjjel megérkezett hozzá Donald Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, amelyet Sharm el-Sheikhben rendeznek meg.
Orbán szerint az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet „óriási eredménynek” nevezett.
Lázár János miniszter ezt a felsorolást úgy kommentálta, hogy tulajdonképpen
„két nagvad” kerül hétfőn terítékre a miniszterelnöknél: Csányi Sándor és Mr. Trump.
Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen építi újjá a gödöllői kastélyt.