09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország videó Izland Lékai Máté kézilabda

Még most is libabőrt okoz: ez volt Lékai Máté legemlékezetesebb gólja a magyar válogatottban (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 15:30

Lehetetlennek tűnő helyzetből fordított a magyar csapat. Lékai Máté 24 évesen lett hős a londoni olimpián.

2025. szeptember 03. 15:30
null

Ahogyan arról beszámoltunk, szerdán a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a kézilabdázó Lékai Máté befejezi válogatott pályafutását. Ebben a cikkben felelevenítjük az egyik legemlékezetesebb gólját, amelyet a 2012-es londoni olimpián az izlandiaknak dobott.

Lékai lett a hős a rendes játékidőben
Lékai lett a hős a rendes játékidőben (Fotó: Javier Soriano/AFP)

A magyar válogatott csoportja negyedik helyén jutott be negyeddöntőbe, ahol a másik csoport győztesével, Izlanddal csapott össze. Ez a meccs amiatt maradt emlékezetes, hogy 14 másodperccel a vége előtt, egygólos izlandi vezetésnél Izland végezhetett el egy hétméterest, és innen jöttek vissza a mieink.

Fazekas Nándor kivédte a hétméterest, a labda pedig magyar kézbe került, és a gyors ellenakcióból az akkor 24 éves Lékai Máté 59:56-nál egyenlített. A klasszis később elárulta, hogy először azt hitte, a góljával nyertek, pedig ez a találat „csak” a hosszabbítást eredményezte.

Abban a pillanatban nem fogtam fel, hogy mínusz egy volt az állás, és nem döntetlennél dobtam ezt a gólt. Úgyhogy én úgy ünnepeltem, mintha nyertünk volna. Amikor hátrafutottam, akkor realizáltam, hogy itt még hosszabbítás lesz”

– vallotta be Bihari Ádámnak.

Hozzátette, hogy ha végül a kétszeri hosszabbításban nem nyernek, és jutnak be az elődöntőbe, akkor az emberek valószínűleg másképpen emlékeznének vissza a góljára. Azt is elmondta, hogy számára nem ez a legemlékezetesebb pillanata a karrierjének, mivel előbb jut eszébe, hogy a 2016-os Bajnokok Ligája-döntőben a Veszprémmel kilencgólos előnyről kaptak ki a Kielcétől.

Ha már Izland és katartikus pillanat – Lékai után Szoboszlai

Bizonyára arra is sokan emlékeznek, hogy 2020-ban a magyar válogatott az Európa-bajnokság pótselejtezőjében a 88. percig hátrányban volt a riválissal szemben, aztán Loic Nego egyenlített, majd Szoboszlai Dominik a 92. percben kilőtte az Eb-re a nemzeti csapatot. 

Fotó: Javier Soriano/AFP

