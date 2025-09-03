Itt a nagy bejelentés: visszavonul a válogatottól a magyarok ikonja
2025. szeptember 03. 12:16
Tizenhat évvel ezelőtt debütált a nemzeti csapatban. Lékai Máté befejezi válogatott pályafutását.
2025. szeptember 03. 12:16
7 p
1
0
1
Mentés
Befejezi válogatott pályafutását Lékai Máté, aki 2009-ben debütált a nemzeti együttesben – közölte a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ).
A klasszis irányító a PLER, a Szeged, a Celje, a Veszprém és a Ferencváros színeiben szerepelt a legjobbak között, összesen 198 alkalommal, számos mérkőzésen csapatkapitányként. Két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket.
Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki
egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és
Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének,
emellett világbajnoki 5. helyezett is.
Lékai Máté búcsúzik
Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége.
Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek, és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak!” – mondta el a bejelentéssel együtt Lékai Máté.
Tizenkét év után jutott ki ismét az olimpiára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek első számú irányítója ismét emlékezetes produkcióra készül, s London után Párizsban is megcélozza a legjobb 4 közé jutást. A kvóta értékéről, a fiatalokról, a saját szerepéről és családról is beszélt lapunknak adott interjújában.
„Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt – emelte ki Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Nekem egészen speciális a viszonyom Mátéval, Veszprémben játékostársak, sőt, poszttársak voltunk, a válogatottban a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt, de emberileg is nagyon sajnálom, hogy egy jó barátom búcsút mond a csapatnak. A döntését megbeszélte velem, és tudom, sokat vívódott, de ugyanakkor megértem és elfogadom.
Nagy űrt hagy maga után, de számunkra és utódjai számára egyben motivációt is jelent, hogy bebizonyítsuk: folyamatosan eredményesek tudunk lenni! Sok sikert kívánok neki a Ferencvárosban és a kézilabdán kívül is!”
„Lékai Mátéról elsősorban, mint egykori válogatottbeli csapattársamról tudok beszélni, hiszen sok nagy meccset vívtunk együtt – hangsúlyozta Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. – A legemlékezetesebb nyilván valamennyiünk számára a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában egészen valószerűtlen módon sikerült egyenlítenünk Máté révén, majd a győzelmet is kiharcoltuk. Már fiatalon is kiemelkedett játékintelligenciája, tehetsége, küzdőszelleme révén, és ezt több mint másfél évtizeden keresztül a válogatott szolgálatába állította – ezért a magyar kézilabdázás mindig hálás lehet neki.
Egykori játékosként tudom, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már nehezebben viseljük a terhelést, ezért, bár nagyon sajnálom Máté döntését, de átérzem az okát és megértem, hogy már nem tud a válogatottban szerepelni. A szövetség nevében nagyon köszönöm neki a nemzeti csapatban nyújtott teljesítményt!”
A szurkolótábor nem felejt: Elekék megható köszöntésével indult a bajnokság. Magabiztosan gyűjtötte be a két pontot az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata a MOL Esztergom elleni bajnoki rajton.
A mémoldal minden eszközzel segíti Magyar Péter kampányát, most éppen a nyugdíjasok utalványát és a rezsicsökkentést kritizálja, hogy addig se kelljen a Tisza-adóval foglalkoznia. Ami egyébként a fogyasztás csökkenésével az ő kocsmáinak is ártana.