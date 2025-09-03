Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lékai Máté férfi kézilabda kézilabda

Itt a nagy bejelentés: visszavonul a válogatottól a magyarok ikonja

2025. szeptember 03. 12:16

Tizenhat évvel ezelőtt debütált a nemzeti csapatban. Lékai Máté befejezi válogatott pályafutását.

2025. szeptember 03. 12:16
null

Befejezi válogatott pályafutását Lékai Máté, aki 2009-ben debütált a nemzeti együttesben – közölte a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ).

Lékai Máté elköszönt
Lékai Máté elköszönt (Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség/Facebook)

A klasszis irányító a PLER, a Szeged, a Celje, a Veszprém és a Ferencváros színeiben szerepelt a legjobbak között, összesen 198 alkalommal, számos mérkőzésen csapatkapitányként. Két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. 

Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki

  • egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és
  • Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének,
  • emellett világbajnoki 5. helyezett is.

Lékai Máté búcsúzik

Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége.

Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek, és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak!” – mondta el a bejelentéssel együtt Lékai Máté.

Ezt is ajánljuk a témában

Lékai Máté a Mandinernek: Hiába vagy jó!

Tizenkét év után jutott ki ismét az olimpiára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek első számú irányítója ismét emlékezetes produkcióra készül, s London után Párizsban is megcélozza a legjobb 4 közé jutást. A kvóta értékéről, a fiatalokról, a saját szerepéről és családról is beszélt lapunknak adott interjújában.

„Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt – emelte ki Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Nekem egészen speciális a viszonyom Mátéval, Veszprémben játékostársak, sőt, poszttársak voltunk, a válogatottban a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt, de emberileg is nagyon sajnálom, hogy egy jó barátom búcsút mond a csapatnak. A döntését megbeszélte velem, és tudom, sokat vívódott, de ugyanakkor megértem és elfogadom.

Nagy űrt hagy maga után, de számunkra és utódjai számára egyben motivációt is jelent, hogy bebizonyítsuk: folyamatosan eredményesek tudunk lenni! Sok sikert kívánok neki a Ferencvárosban és a kézilabdán kívül is!”

„Lékai Mátéról elsősorban, mint egykori válogatottbeli csapattársamról tudok beszélni, hiszen sok nagy meccset vívtunk együtt – hangsúlyozta Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke. – A legemlékezetesebb nyilván valamennyiünk számára a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában egészen valószerűtlen módon sikerült egyenlítenünk Máté révén, majd a győzelmet is kiharcoltuk. Már fiatalon is kiemelkedett játékintelligenciája, tehetsége, küzdőszelleme révén, és ezt több mint másfél évtizeden keresztül a válogatott szolgálatába állította – ezért a magyar kézilabdázás mindig hálás lehet neki. 

Egykori játékosként tudom, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már nehezebben viseljük a terhelést, ezért, bár nagyon sajnálom Máté döntését, de átérzem az okát és megértem, hogy már nem tud a válogatottban szerepelni. A szövetség nevében nagyon köszönöm neki a nemzeti csapatban nyújtott teljesítményt!”

Fotó: mksz.hu

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. szeptember 03. 14:00
Sikeres életpálya. A lékai várat érdemes megnézni, sajnos elrabolták tőlünk az osztrákok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!