Itt a nagy bejelentés: visszavonul a válogatottól a magyarok ikonja

Befejezi válogatott pályafutását Lékai Máté, aki 2009-ben debütált a nemzeti együttesben – közölte a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ).

Lékai Máté elköszönt (Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség/Facebook)

A klasszis irányító a PLER, a Szeged, a Celje, a Veszprém és a Ferencváros színeiben szerepelt a legjobbak között, összesen 198 alkalommal, számos mérkőzésen csapatkapitányként. Két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket.

Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki

egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és

Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének,

emellett világbajnoki 5. helyezett is.

Lékai Máté búcsúzik

Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége.

Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek, és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad. Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak!” – mondta el a bejelentéssel együtt Lékai Máté.