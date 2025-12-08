Ft
Mariusz Błaszczak Mateusz Morawiecki Donald Tusk ügyészség PiS

Brutális leszámolás Lengyelországban: Morawiecki is célkeresztbe került

2025. december 08. 13:55

Nem elég, hogy elüldöztek több vezető jobboldali politikust, Magyar Péter párttársai már a volt miniszterelnököt is célba vették.

2025. december 08. 13:55
null

Waldemar Żurek lengyel főügyész vádat emelt Mateusz Morawiecki, az európai konzervatívok egyik vezető alakja, Jan Krzysztof Ardanowski volt mezőgazdasági miniszter és Mariusz Błaszczak PiS-pártvezető ellen. Żurek az ellenzéki politikusok állami bíróság előtti bírósági eljárását szorgalmazza – írja az Remix News.

„A velem és Mariusz Błaszczakkal szembeni támadás nem elszámoltatás, hanem egy arcátlan kísérlet arra, hogy a lengyelek figyelmét eltereljék az egészségügyi ellátás hatalmas hiányosságairól és a tervezett áramáremelésekről”

– nyilatkozta Mateusz Morawiecki, a PiS képviselője és volt miniszterelnök. Az ügy furcsasága, hogy az ügyész a három férfi ellen már külön külön is vádat emelt.

Az elmúlt néhány hónapban Morawiecki, Błaszczak és Ardanowski vádakkal szembesültek az új ügyészség által lefolytatott büntetőeljárásokban. Idén februárban Morawieckit hatalmával való visszaéléssel és a 2020-as postai választások szervezésével kapcsolatos hivatalos kötelességeinek elmulasztásával vádolták meg, írja a wPolityce.

Idén márciusban Błaszczakot vád alá helyezték az újonnan létrehozott varsói kerületi ügyészség katonai ügyekkel foglalkozó osztálya által lefolytatott nyomozás során. Az ügy a lengyel fegyveres erők „Warta” nevű bevetési tervét tartalmazó dokumentum egy részének titkosságának feloldásával és azt követő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos, amelyre 2023 szeptemberében került sor.

Idén augusztusban az újonnan létrehozott ügyészség vádiratot nyújtott be a volt nemzetvédelmi miniszter ellen. 

Błaszczak, a volt nemzetvédelmi miniszter és jelenleg a Jog és Igazságosság (PiS) párt frakcióvezetője elmondta, hogy véleménye szerint maga az ügyész sem pártatlan, mivel korábban az interneten arról írt, hogy a PiS-kormány üldözi őt.

„Törvénytelenséggel van dolgunk. Soha nem látott helyzet állt elő, visszatért a kommunizmus” 

– mondta Błaszczak.

 Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

 

 

