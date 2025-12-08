Brutális leszámolás Lengyelországban: Morawiecki is célkeresztbe került

Waldemar Żurek lengyel főügyész vádat emelt Mateusz Morawiecki, az európai konzervatívok egyik vezető alakja, Jan Krzysztof Ardanowski volt mezőgazdasági miniszter és Mariusz Błaszczak PiS-pártvezető ellen. Żurek az ellenzéki politikusok állami bíróság előtti bírósági eljárását szorgalmazza – írja az Remix News.

„A velem és Mariusz Błaszczakkal szembeni támadás nem elszámoltatás, hanem egy arcátlan kísérlet arra, hogy a lengyelek figyelmét eltereljék az egészségügyi ellátás hatalmas hiányosságairól és a tervezett áramáremelésekről”

– nyilatkozta Mateusz Morawiecki, a PiS képviselője és volt miniszterelnök. Az ügy furcsasága, hogy az ügyész a három férfi ellen már külön külön is vádat emelt.