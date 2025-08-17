Ft
08. 17.
vasárnap
villa Svábhegy Eötvös József Jókai Mór

Ez táplálta a költői kedélyt: így rajongott Jókai Mór a Svábhegyért

2025. augusztus 17. 13:08

Az elsők között épített villát a hegyen, ahol szőlőt metszett, a rózsáit csodálta, és olykor görögdinnyét termesztett.

2025. augusztus 17. 13:08
null
Sal Endre
Sal Endre

Jókai Mór 1853-ban, 28 éves korában vásárolta meg a Svábhegyen az akkor kőbányaként használt, remek kilátással megáldott területet, amelyet később földdel töltetett fel. Elsők között készült el pazar villája, amelyhez pompás gyümölcsös tartozott, és ahol szőlőt is termesztett. A Pesti Hírlap így írt a Jókai-villáról később: 

„Szép, erős villa, széles verandával, körülötte kedves lugasok és pihenőhelyek. A domboldalt árnyékba borítják a gyümölcsfák, a virágágyak felől édes levegő árad.” 

A Svábhegyre nehézkes volt feljutni a villatulajdonosoknak, akik egy bizottságot is létrehoztak Jókai vezetésével, hogy sürgessék a hegy infrastruktúrájának fejlesztését. „Ott van például a Svábhegy, melynek fölkarolása annyira óhajtandó volna, a természeti szépség és közegészség szempontjából. Más világvárosban mennyit áldoznának ily gyönyörű pontra. Nálunk semmibe sem veszik” – írta 1870-ben a Jókai szerkesztette A Hon című lap. 

Jókai Mór pompás pavilonja a svábhegyi villája kertjében. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Vízvezeték sem volt a hegyen, nem mellékesen a közbiztonsággal is akadtak gondok az ott üzemelő lebujokban: „A pisztolylövöldözés a Svábhegyen és Zugligetben oly mérvet vett, hogy a rendőrség kényszerülve lett közbe lépni. A városkapitányság legközelebb rendeletileg tudatni fogja, hogy 

ezentúl a lövöldözés a említett mulatóhelyeken nem csak a fegyverek lefoglalásával, hanem fogságbüntetéssel is fog fenyítettni.” 

Jókai villája is bekerült a rendőrségi hírekbe, ugyanis egy svábhegyi háztulajdonosnak, nevezetesen Beck Jakabnak nyoma veszett, napokig keresték, és végül Jókai szőlőlugasának felvigyázója talált rá a halott emberre. Egy búcsúlevelet is talált, amelyben a férfi azt írta, a családja méltatlan bánásmódja miatt dobta el az életét.  

A fogaskerekű, amely életet lehelt a Svábhegyre. Fotó: Arcanum/Vasárnapi Újság

Aztán 1874 nyarán minden megváltozott. Átadták ugyanis a Svábhegyre tartó fogaskerekűt, mindez pedig felértékelte a területet. Az átadón Jókai Mór is jelen volt, és az Eötvös József villájában kialakított vendéglőben pohárköszöntőt is mondott a jeles eseményen. Aztán két évvel később pont a fogaskerekű miatt került életveszélybe a feleségével, Laborfalvi Rózával együtt. Történt ugyanis, hogy 

a Jókai-házaspár hintójával a fogaskerekű közelében haladt, amikor az egyik ló megbokrosodott és elszabadult. Jókai kiugrott a hintóból, és ha nagy nehezen is, de megállította a másik lovat, így nem történt nagyobb baj. 

1880-ra a vízvezeték-hálózat is elkészült a Svábhegyen, és az utakat is elkeresztelték. A korabeli lapokból azt is tudni lehet, hogy 1883-ban már 198 család pihent a Svábhegyen, 106 villa állt rajta, és egyre-másra nőttek ki a földből az arisztokraták pompás épületei. A híres író saját bort készített, a rózsáit gondozta, vagy éppen görögdinnyét termesztett, és sok időt töltött a kertjében. Rendszeresen szüreti mulatságokat is rendeztek nála, 

mint 1888-ban, amikor is tűzijátékkal, lampionokkal, finom vacsorával és reggelig tartó táncvigadalommal ünnepelték a sikeres szüretet. 

Ahogy a lapok fogalmaztak, Jókai a kertjében mindig a „negédes állású” kalapjában járt-kelt, amely puhább volt a bársonynál, hűs és kellemes. A Magyar Hírlap pedig így dicsérte Jókai Mór borát: „Negyvenöt éve annak, hogy ezt a szőlőtelepet idefent elkezdte ültetni, művelgetni. Azóta bizony sokan megkóstolták a svábhegyi cseppfolyós tüzet, ami ezeken a felújított vén tőkéken terem.”

A híres író szüreti munkásokkal a svábhegyi szőlőjében. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Eötvös József báró Jókaival egy időben fedezte fel magának a Svábhegyet, és mesés villát épített. Halála után az istenhegyi nyaralók közössége bronzszobrot emelt a miniszternek a Svábhegyen, Jókai pedig így beszélt egykori barátjáról a szoboravatón: „Mint egyik legrégebbi lakója a Svábhegynek, emelek poharat Eötvös József báró emlékünnepségének áldomásán. 

A megdicsőült épp oly feledhetetlen jó barátom volt, mint a Svábhegynek. És a Svábhegy is éppen olyan jó barátunk volt mindkettőnknek. 

Ez táplálta a költői kedélyt, ez sugallta az ihletet, ez tartá fenn nálunk a testi-lelki erőt.” A terület egyre népszerűbb lett, a kirándulók is rátaláltak, Jókai pedig attól félt, elveszti a varázsát a csodás természeti szépséggel rendelkező vidék. Az 1891-ben, a Magyar Hírlapban megjelent Tradrá című írásában már arról panaszkodott, hogy a rendszeresen a hegyen gyakorlatozó katonazenekarok miatt képtelenség pihenni és alkotni. „Hogy lehet itt valami szellemi munkára gondolni? Én már csak rinócérosz idegekkel bírok. Hozzászoktam hajdanán a képviselőházban a nagy zajhoz. De itt nem vagyok képes egy barázdát végig szántani a papíroson” – fogalmazott bosszúsan. 

Báró Eötvös József, Jókai barátja is rajongott a Svábhegyért. Forrás: Wikipedia

1893-ban a hegyvidéki turistaegyesület díszelnökké választotta az „őslakos” Jókait, és az ünnepségen hangzott el az is, hamarosan tenisz- és krikettpályát építenek a Svábhegyre (az író halála után a turistaegyesület volt az első, amely szobrot állított az írófejedelemnek). Jókai borának és szőlőjének messze földön híre ment, nem véletlen, hogy 1901-ben egy nagymihályi gazda levélben kért engedélyt Jókaitól, hogy az általa nemesített szőlőfajtát róla nevezhesse el. Az író nem késett az udvarias válasszal: „Igent tisztelt kollégám! 

Mint magam is szőlőművelő ember nagy élvezetet találtam az ön által létrehozott újfajta szőlőben, mely a jó tulajdonok egyesítésével van felruházva.

 Nagy büszkeségemet fogom találni benne, ha e remek szőlőfaj az én nevemet viseli, s e kitüntetést önnek hálásan megköszönöm.” 

 

Jókai szenvedélyes ember volt, és a svábhegyi szüreti mulatságokon sem hazudtolta meg magát. 1898-ban például így számolt be az Új Idők arról, milyen házigazda volt az akkor már idős írófejedelem: „Öt órakor reggel – miután pár órát aludt – megjelenik köztünk, dűlt arccal, fáradt ifjúság között, az arca rózsás, a szeme olyan, mint egy szűz lányé, kezében a nagy ásós botja, amelyre nem támaszkodik, hanem inkább a bot ő reá. A fölkelő nap felé fordulva énekel régi magyar nótákat, 

összecsókolja a cigányt, állva megeszik egy nagy tál korhelylevest, aztán lemegy az óriási pincéjébe hallgatni a must forrását, 

és amíg mi, a vendégei fáradtan düledezünk, a második reggeli előtt való szabad órájába belekezd egy új regénybe.” 

1904 kora tavaszán Jókai már sokat gyengélkedett, a lapoknak is elmondta, abban az évben biztosan nem megy a svábhegyi villájába, mert nyaranta ott túl forrók a nappalok, ellenben hidegek az éjszakák, ő pedig nem bírja a hideget. Nem is ment többé. Mikor meghalt, a halottas ágyára az egyik kedvenc virágából, a fehér gyöngyvirágból is került egy csokorral, amelyet a hegyen szedtek a drága halottnak. A neves író temetésén sokan felidézték az egyik híres mondását a kedvenc hegyéről, amely így szólt: „Svábhegyen az ember még meghalni is elfelejt.”

Nyitókép: Jókai Mór kedvenc rózsái között a svábhegyi villájának kertjében 1898-ban. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye.

Következik: Jókai és a kiegyezés

 

 

k
•••
2025. augusztus 17. 14:12 Szerkesztve
A jelenlegi liberalizmus hülyesége kártékonysága illetve az 1800-as évek liberalizmusának kártékonysága miatt át kellett értékelnem a liberális Jókai Mórt, aki 75 évesen könnyelműen feleségét Laborfalvi Rózát cserben hagyva feleségül vett egy 20 éves lányt Nagy Bellát. A liberalizmus egy baromság, ostobaság , Jókai Mórral együtt, vagy a Reviczky árvákat meglopó liberális szlovák Kossuth Lajossal együtt , stb. A liberalizmus sohasem járt együtt Magyarországon pozitívummal, nyereséggel kulturális vagy anyagi területen, csak veszteséggel és barbársággal. A liberalizmus egy átok, ami csak kárt okozott Magyarországnak, és Jókai Mór ennek a károkozó liberalizmusnak a híve , írásait ebből a szempontból kell értékelni. Jókai Mór gondolkozása is ugyanolyan primitív károkozó mint a liberalizmus
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 17. 13:15
Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől. A pince helyét is kinéztem, nem messze otthonomtól: gyalog járok majd ki, s vigyázok, hogy a környékbeliek, bortermelők, gyümölcsöskertek tulajdonosai, vincellérek ne tudjanak meg semmit városi múltamról. Ha megsegít a vaksi sors, hetvenéves koromra tisztességes emberek a maguk világából való tisztességes embernek tartanak majd, tehát bortermelőnek, valakinek aki tudja hol kell meghalni. Mert nincs szebb halál, mint egy diófa alatt, a borospince előtt, ősszel, közvetlenül a szüret után, amikor az újbor már szunnyad és erjed a hordókban, a diót leverték a fáról, s a napnak szelíd ereje van még, mint az öreg ember szerelmének. Itt ülök majd egy padon, háttal pincémnek, ahol boraim pihennek, a kecskelábú asztalnak könyökölve. A mélyben a csepeli tájat látom, a messzeségben hazám lapályait Könyvet csak ezeréveset olvasok már ebben az időben, s óbort iszom hozzá, ötéves somlóit Így várom a halált
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!