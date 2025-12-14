Kamasz az ebédlőasztalnál – aknamező az étkezés is, mit kezdjen vele a szülő?

Az ember szinte visszasírja a langalétára nőtt tinédzser babakorát, pedig az sem volt egy könnyű időszak, ami az etetést illeti, de snackek helyett legalább a gyümölcsöt ette. Barackkal még a májat is el lehetett adni.

Terhet igyekszik levenni a sokszor tanácstalan, és magukat hibáztató szülők válláról Antal Emese azzal, hogy megírta a Nagy gyermek az asztalnál – táplálkozási útmutató és tanácsok 15-25 éves korig című könyvét.

A szerző nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy táplálkozási útmutatót állítson össze annak a szinte teljesen a digitális térben élő korosztálynak,

amely kőkeményen feladja a leckét az őket terelgetni próbáló boomerlelkű szülőknek, és pedagógusoknak. Bármennyire is mások ezek a tinédzserek, mint mi voltunk, rájuk is jellemző, hogy egyszerre igénylik a közelségünket, és küldenek el melegebb éghajlatra. Minden ott dől el, hogyan közelítünk hozzájuk.

A médiából ismert dietetikus szociológus pedig ebben profi: két kamasz gyermek édesanyjaként tűpontosan ismeri ezt a generációt. A könyv óriási értéke, hogy nem moralizál, nem tör pálcát a fiatalok felett.