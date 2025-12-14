Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
étkezési zavar antal emese kamasz

Kamasz az ebédlőasztalnál – aknamező az étkezés is, mit kezdjen vele a szülő?

2025. december 14. 07:08

Reggeli nélkül rohanó tinédzser, érintetlen szendvics a konyhaasztalon, esti hűtőfosztogatás – ismerős? Antal Emese új könyve nem kioktat, nem tilt, hanem végre leveszi a bűntudat terhét a szülők válláról, és megmutatja, hogyan lehet békét kötni a kamaszokkal – az étkezésen keresztül.

2025. december 14. 07:08
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Aki kamasz gyereket nevel, tudja, hogy aknamezőn sétál, de folyamatosan, a nap mind a 24 ólomsúlyú órájában. „Tedd le a telefont, este tíz óra van!”; „Megtanultad a görög irodalmat?” „Takarítsd ki a szobád, hozd ki a napok óta a földön heverő chipses zacskót”; „Mi a fene ez a német kettes?” – és hasonlók. A szülő természetesen nem szeretne folyamatosan harcban állni gyermekével, ezért, mint a tinédzser a tanulást, úgy igyekszik kerülni az összecsapásokat. 

Kamasz az ebédlőasztalnál – aknamező az étkezés is, mit kezdjen vele a szülő?
Kamasz az ebédlőasztalnál – aknamező az étkezés is, mit kezdjen vele a szülő? Kép forrása: Shutterstock

Kamasz és az egészséges étkezés

Az egyik biztos hadszintér rendszerint az étkezés: a bejárati ajtó csapódik: a kamasz már rég a buszon pörgeti a TikTokot, a reggeli szendvics meg ott árválkodik a konyhaasztalon, a szintén otthon hagyott angolkönyv társaságában. Az ebédre vagy sikerül odaérni a menzára, vagy nem, leginkább az utóbbi, így hazafelé vagy lecsúszik valami gyorskaja, vagy hazaérve tízpercenként tépi fel a hűtőt falási rohamában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Az etess egy kamaszt egészségesen akár lehetne szinonimája az olyan kifejezéseknek, minthogy reménytelen vállalkozás, képtelen feladat, vagy lehetetlen küldetés. 

Az ember szinte visszasírja a langalétára nőtt tinédzser babakorát, pedig az sem volt egy könnyű időszak, ami az etetést illeti, de snackek helyett legalább a gyümölcsöt ette. Barackkal még a májat is el lehetett adni.

Terhet igyekszik levenni a sokszor tanácstalan, és magukat hibáztató szülők válláról Antal Emese azzal, hogy megírta a Nagy gyermek az asztalnáltáplálkozási útmutató és tanácsok 15-25 éves korig című könyvét

A szerző nem kisebb feladatra vállalkozott, minthogy táplálkozási útmutatót állítson össze annak a szinte teljesen a digitális térben élő korosztálynak,

amely kőkeményen feladja a leckét az őket terelgetni próbáló boomerlelkű szülőknek, és pedagógusoknak. Bármennyire is mások ezek a tinédzserek, mint mi voltunk, rájuk is jellemző, hogy egyszerre igénylik a közelségünket, és küldenek el melegebb éghajlatra. Minden ott dől el, hogyan közelítünk hozzájuk.

A médiából ismert dietetikus szociológus pedig ebben profi: két kamasz gyermek édesanyjaként tűpontosan ismeri ezt a generációt. A könyv óriási értéke, hogy nem moralizál, nem tör pálcát a fiatalok felett. 

„Mélyen empatikus könyvet tart kezében a tisztelt olvasó. Antal Emese szereti olvasóit, beleél, és narratívájában ő is odaül a nagy gyerekek asztalához”

 – írja a könyvet méltatva Falus András professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 

Antal Emese egyik legfontosabb alapelve a „ne tiltsunk semmit”, hanem tanítsuk meg a mértéket, és kínáljunk alternatívát. Nem bűn a hamburger, olykor, hiszen egy baráti találkozó alkalmával akár jó társasági élményt is adhat. Viszont, ha már elfogyasztottuk, ne érezzünk bűntudatot, különösen akkor ne, ha a mindennapokban alapvetően egészségesen étkezünk. 

Vallja, hogy a pizzának is van helye az egészséges étrendben.

Ráadásul ma már nemcsak a sajtburger vagy a hamburger között lehet választani, a street food színes világában vannak már szerencsére kevésbé hizlaló és egészségtelen ételek is, ilyen például a wrap zöldségekkel, vagy a grillezett húsok, levesek vagy akár a vegán tálak.

A szakmailag megalapozott, mégis közvetlen hangvételű kötet azokra a szülői kérdésekre igyekszik gyakorlatban is használható tanácsokat adni, minthogy hogyan lehet egy kamaszlányt rávenni, hogy reggelizzen; milyen ételekkel segítsük az egész éjjel tanuló egyetemistát, hogy ki tudja hozni magából szellemi teljesítőképessége maximumát és hasonlók. Komplett nyári és téli mintamenüsort is ajánl ennek a korosztálynak morzsáról morzsára lebontva, kalóriáról kalóriára kiszámolva.

A szerző külön fejezetet szentel az ebben a korosztályban nem ritkán előforduló étkezési zavaroknak. A Mandinernek elárulja, hogy a 11-18 éves korosztályban a Semmelweis Egyetemmel végzett legfrissebb kutatásuk szerint minden ötödik 17-18 éves lány sovány. „

A test változik, a világ elvárásai nőnek, miközben az identitás és az önbizalom még alakulóban van” 

– írja. Támpontot ad abban, hogyan lehet felismerni, ha baj van, és segít abban, mit tegyen a fiatal, ha érintett, és hogyan viszonyuljon mindehhez az aggódó szülő. Mint írja: „az étkezési zavarok mögött mindig ott van a vágy, hogy elég jók legyünk, hogy elfogadjanak minket mások, és mi is önmagunkat”. Úgy véli, hogy amikor megtanuljuk szeretettel látni a testünket, az étel többé nem ellenség, hanem a gondoskodás egyik formája lesz”.

Szó van a könyvben az olyan – a táplálkozást nagymértékben befolyásoló – tényezőkről, mint 

  • a kortárs csoport, 
  • vagy a kamaszok kezéhez nőtt rettenetesnél rettenetesebb tartalmakban bővelkedő TikTok 
  • és a közösségi média. 

Antal Emese úgy tud ezekre a mai trendekre választ adni, hogy közben nagyon is konzervatívan – a szó jó értelmében – ragaszkodik a 21. századi zajban egyre halkabban szóló tételmondathoz, miszerint a szülő igenis példakép. Igen, az étkezésben is. A legjobb ebben a kötetben a színes recepteken túl mégis az, hogy a szerző megerősíti a szülőket abban, hogy nincsenek egyedül. Hogy tényleg lehet úgy támogatni gyermekeinket, hogy közben teret engedünk nekik, hagyjuk őket felnőni. És ez az a pont, ahol a két generáció igénye találkozik.

Nyitókép: Shutterstock.com

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2025. december 14. 08:27
Antal Emese egyik legfontosabb alapelve a „ne tiltsunk semmit”, hanem tanítsuk meg a mértéket, és kínáljunk alternatívát." ez nem alapelv, hanem gyávaság.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. december 14. 08:25
A szülő természetesen nem szeretne folyamatosan harcban állni gyermekével, ezért, mint a tinédzser a tanulást, úgy igyekszik kerülni az összecsapásokat. " akkor ne csodálkozzon, mert ezt a gyerek rögtön észreveszi, és minden lehetőséget kihasznál.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. december 14. 07:28
Aki kamasz gyereket nevel, tudja, hogy aknamezőn sétál, " amit a szülő telepített, dr. Bernjamin Spock nyomán. Ő volt az, aki felborította bevált nevelési gyakorlatot, és rászabadította a gyerekeket a szülőkre, a diákokat a tanárra. Gyakorlatilag Soros elődje volt.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!