Ez a fájdalmas valóság: összeomlóban a Tisza hátországa, de Magyar Péter nem akar szembenézni a tényekkel

A Magyar Nemzet egy forrásától úgy értesült, hogy a tiszás aktivisták szombati találkozójára a Magyar Péter által közölt

1500 önkéntes helyett is csak néhány százan mentek el az egész országból.

Nem ez volt az első eset, hogy elég gyér érdeklődés mellett tartottak meg pártrendezvényeket, és ebbe nagyban bejátszik Magyar Péter viselkedése is. Így nem meglepő, hogy a nyár végére megroppant a Tisza párt gerincét alkotó aktivista bázis – írta a lap.

Lesújtó valóság

A Magyar Nemzet informátora – aki alaposan ismeri Magyar formációjának belső ügyeit – úgy fogalmazott,