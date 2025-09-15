Ft
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ez a fájdalmas valóság: összeomlóban a Tisza hátországa, de Magyar Péter nem akar szembenézni a tényekkel

Ez a fájdalmas valóság: összeomlóban a Tisza hátországa, de Magyar Péter nem akar szembenézni a tényekkel

2025. szeptember 15. 07:57

A Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrás a Magyar Nemzetnek többek között rámutatott, hogy az 1500 fősre hirdetett aktivista gyűlésen is alig pár százan vettek részt.

2025. szeptember 15. 07:57
null

A Magyar Nemzet egy forrásától úgy értesült, hogy a tiszás aktivisták szombati találkozójára a Magyar Péter által közölt

1500 önkéntes helyett is csak néhány százan mentek el az egész országból. 

Nem ez volt az első eset, hogy elég gyér érdeklődés mellett tartottak meg pártrendezvényeket, és ebbe nagyban bejátszik Magyar Péter viselkedése is. Így nem meglepő, hogy a nyár végére megroppant a Tisza párt gerincét alkotó aktivista bázis – írta a lap.

Lesújtó valóság

A Magyar Nemzet informátora – aki alaposan ismeri Magyar formációjának belső ügyeit – úgy fogalmazott, 

a Tisza-vezér nem hajlandó tudomásul venni, hogy egyre kevesebben kíváncsiak rá, és nő a lemorzsolódás az aktivisták között is.

A forrás kiemelte, hogy a szombati aktivista találkozó is hatalmas kudarc volt, ugyanakkor az online térben továbbra is úgy tesz Magyar, mintha minden rendben lenne. 

Azt írta Magyar Péter, hogy 1500 önkéntessel találkozott Felsőörsön. A valóság azonban az, hogyha háromszázan voltunk, akkor már sokat mondok”

– közölte a szikár adatokat az informátor, hozzátéve, hogy az 1500-as szám sem volt légből kapott, eredetileg ugyanis ennyi emberre számítottak a szervezők.

 „A valóság lesújtó volt többeknek is, akikkel beszéltem, többen gyakorlatilag nem akartak hinni a szemüknek. Mások pedig kritizálták Magyar Pétert, amiért a közösségi médiában finoman szólva is túlzott a megjelentek számával kapcsolatban” – idézte a forrást a lap.

Így látja a mesterséges intelligencia

Magyar Péter a szombati, Felsőörsön tartott aktivista gyűlésről közzétett egy képet, amellyel a tömeget akarta demonstrálni. Ezt a fényképet töltöttük fel a lap munkatársa a ChatGPT-be, mely kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy az MI véleménye szerint hány ember látható a képen. 

Az eredmény megdöbbentő volt. Ugyanis 

a ChatGPT szerint sem lehetett 200-210 embernél több a feltöltött képen. 

Mindeközben Magyar Péter 1500 megjelentről beszélt a posztjában. 

Veszprémben sem várták „tömegek”

Azonban nem ez volt a nap egyetlen kudarca: az 56 ezres Veszprémben mindössze néhány százan hallgatták meg a tiszás politikust szombaton. Erről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is közzétett egy bejegyzést Facebook-oldalán, melyhez azt írta:

Magyar Péterre már a nagyvárosokban is egyre kevesebben kíváncsiak, amióta kiszivárogtak az adóemelési tervei”.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Sőt, ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ellenzéki politikus Pápán is „beégett”. Felszólalásában jócskán eltájolta magát a térképen. Úgy köszöntötte a megjelenteket, hogy „Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye”, mire a jelenlévők bekiabálással tudatták vele, hogy a város Veszprém vármegyéhez tartozik.

Ezt is ajánljuk a témában

Több helyen is nagyot csalódtak Magyarban

Emlékezetes, hogy a napokban röppent fel a hír, hogy feloszlatta magát négy újbudai Tisza sziget. A civilek saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat. De mint kiderült, az elképzelteknél sokkal komolyabb feszültségek állhatnak a háttérben.

A pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy Tisza sziget – mondta el a lapnak egy, a Tisza Párt és a Tisza szigetek működését igen jól ismerő személy. Az informátor állítása szerint a szóban forgó újbudai Tisza szigetek egyik vezetője hónapokkal korábban tárgyalt Magyar Péterrel a szigetek megszűnése előtt.

A tárgyalások témája pedig az egyik budai egyéni választókerületben való indulása volt. 

A forrás szerint meg is egyeztek Magyar Péterrel az egyik körzetben, viszont Magyar nemrég közölte, nem fogja támogatni a Tisza szigetek vezetőjének indulását, és innen indult az egész balhé, aminek a vége a szigetek feloszlatása lett.

„A Tisza Pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy 

Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyességeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel” 

– idézte informátorát a lap.

Csak roma tagokból álló Tisza sziget is felbomlott már

Ugyanakkor nem ez volt az első eset, hogy Tisza szigetek bomlottak fel. Augusztus elején Baranyában oszlott fel az első, csak romákból álló Tisza sziget, az Amarodrom alapítója a közösségi oldalán jelentette be, nagyot csalódott. 

Kőrös Ferenc vezető az okok között említette, hogy Magyar Pétertől nem azt kapták, amit vártak volna, és nagyot csalódtak benne.

A mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. (…) A Tisza Párttól ezt a szándékot nem látom”

– idézte a Baranya vármegyei hírportál.

Nyitókép: Facebook

SzaZo
2025. szeptember 15. 08:34
Sajnos a chatgpt szerint 1200-2000 ember van a képen. Az is szomorú lenne, ha csak tíz ember hinne ennek a pszichopatának. Ennyire beérett a néphülyítés. Nem értik, hogy mi a tétje annak, ha ez a beteg, gyilkos szekta megkaparintja az ország vezetését: Magyarországnak annyi.
kapor tyütyü
•••
2025. szeptember 15. 08:34 Szerkesztve
Nekem semmi bajom nincs azzal, hogy a közvéleménykutatók hazudoznak, torzítanak, meg hogy a Poloska hazudik, takargatja az adóterveit, mint macska a sz.rát, hisz ez már nyilvánvaló, nem lehet meg nem történné tenni. Majd jön, aminek jönnie kell, a kijózanító pofon áprilisban, ami vagy lesz Fidesz kétharmad, vagy nem, de hogy ez a szennyes szájú, szennyes ülepű és szennyes lelkű strici sosem kerül Magyarországon hatalomra, abban bárkivel nagy tételben merek fogadni. És itt a kutya elásva, mert azzal már bajom van, hogy ez a felhergelt Tiszás csőcselék miként fog reagálni a választások másnapján. Most győzelemre dresszírozzák őket, a Publicustó Hahnig, a poloskával együtt uszítják, hitegetik őket, csakhogy a beharangozott tavszi diadaluk kamu. Iszonyatos lesz, mikor ezzel szembesülnek. Egy részük, a kemény mag nem is akarja majd elfogadni az eredményeket. Elindul a hőzöngés és akkor kell majd a Fidesznek észnél maradnia. Mert ezek a szerb módszerrel utcán akarnak majd hatalmat kapni.
Bastyaelvtars
2025. szeptember 15. 08:31
Bizony bizony. Mert a mandinerben a tiszás rendezvények vagy botrányba fulladnak vagy alig van rá érdeklődés:) Csak ez a két opció lehetséges . Az osszeomlo Tisza pártrol a közvélemény kutatók vhogy mást hoznak ki:)) legutóbb az idea es a medián mért tizen %-os Tisza vezetést. A 7 legnagyobb intezetbol 6 stabil Tisza vezetést mutat. Ezt mar az épeszű fideszesek sem tagadják es minimum kéteselyesnek mondják a választásokat. De kotcse után voltak derulatobbak is. : "Még van remény." " Orbán visszajott a játékba" De 2/3-os fidesz győzelemrol egyik se delirált. Ahogy most áll a helyzet egy picsa vékony 1 mandatumos győzelmet most rögtön aláirna a felcsúti.
Darthvader
•••
2025. szeptember 15. 08:24 Szerkesztve
Polos addig kapja a pénzt a szponzoroktól, amíg el tudja velük hitetni, hogy van esélye. Ezért ennek érdekében mindent megtesz. Gyalog galopp….mikor már minden levágva. Itt tart.
