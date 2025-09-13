Az országot járó Magyar Péter sokáig nem tudta, hol van, de a pápaiak útbaigazították

Magyar Péterék adóreceptje nemzetközi szinten is bukás
Nehéz helyzetben van az új francia kormányfő.
A Tisza Párt elnöke a helyi kulturális fesztivál megnyitójának időpontját szemelte ki, de a szervezők egy lépéssel előtte jártak.
Nem indult jól Magyar Péter szombati országjárása, az ellenzéki politikus ezúttal Pápán tartott fórumot. A Veol.hu beszámolója szerint a Tisza Párt vezetőjét szerény érdeklődés, legfeljebb 100-150 ember fogadta, ráadásul Magyar Péter egy ideig azt sem tudta, hol jár.
Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye”
– köszöntötte a hallgatóságot Magyar Péter, ám a többszöri emlegetés után
a közönség bekiabálásai jelezték számára, hogy Pápa valójában Veszprém vármegyében található.
A politikus a fórumát éppen arra az időpontra hirdette meg, amikor néhány méterre az Esterházy-kastély udvarában kezdetét vette volna a Pápai Cicege & Borfesztivál ünnepélyes megnyitója.
Magyar Péter taktikázott a fórum időpontjával és helyszínével
– írja a helyi lap. ,
A városi rendezvény szervezői még időben értesültek az ellenzéki vezető látogatásának időpontjáról, ezért kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. Grőber Attila polgármester videóüzenetben reagált: bízik benne, hogy a jövőben a városba látogató vendégek nagyobb körültekintéssel időzítik rendezvényeiket, hiszen „mindenki érdeke az, hogy egymás mellett zajló programokon is nyugodtan vehessenek részt az emberek”.
A politikus a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervét és Tarr Zoltán beismerését összegezve arra jutott, Magyar Péter és pártja „átveri az embereket”.
Nyitóképünkön látható, hogy Pápán sem volt túlzott az érdeklődés Magyar Péter iránt
Fotó: Veol.hu/Haraszti Gábor