Az országot járó Magyar Péter sokáig nem tudta, hol van, de a pápaiak útbaigazították

Nem indult jól Magyar Péter szombati országjárása, az ellenzéki politikus ezúttal Pápán tartott fórumot. A Veol.hu beszámolója szerint a Tisza Párt vezetőjét szerény érdeklődés, legfeljebb 100-150 ember fogadta, ráadásul Magyar Péter egy ideig azt sem tudta, hol jár.

Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye”

– köszöntötte a hallgatóságot Magyar Péter, ám a többszöri emlegetés után

a közönség bekiabálásai jelezték számára, hogy Pápa valójában Veszprém vármegyében található.

A politikus a fórumát éppen arra az időpontra hirdette meg, amikor néhány méterre az Esterházy-kastély udvarában kezdetét vette volna a Pápai Cicege & Borfesztivál ünnepélyes megnyitója.