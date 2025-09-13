Menczer Tamás világossá tette, mi lesz a 2026-os választás tétje (VIDEÓ)

Kegyetlenül megadóztatná a Tisza Párt azokat, akik 400 ezer forint felett keresnek, mivel adóemelés jönne, a jelenlegi 15 százalék mellett, 22 százalékos és 33 százalékos szja – idézte fel Menczer Tamás a Harcosok Klubja Edzőtáborban. A kommunikációs igazgató a Facebook-on is megosztott videóban emlékeztetett, a Tisza Párt alelnöke

»Tarr választás után mindent lehet Zoltán« elmondta, hogy mocskos nagy adóemelésre készülünk. Aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, azt kegyetlenül megadóztatják. Az áfát nem csökkentik, ezt elmondta ez a Dálnoki nevű ember. Adó föl, áfa marad

– idézte fel Menczer Tamás. Szerinte Magyar Péter pártja „átveri az embereket” . A politikus a Tisza többi megszorítását is felsorolta, beleértve a társasági adó brutális emelésének tervét, majd a közönségnek világossá tette, „Azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg.”

Nem sokkal ezelőtt döbbenetes hírről számolt be Menczer Tamás: mint kiderült, megfenyegették a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját.