Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás magyar Péter Tisza Párt Tisza-adó adóemelés

Menczer Tamás világossá tette, mi lesz a 2026-os választás tétje (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 17:27

A politikus a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervét és Tarr Zoltán beismerését összegezve arra jutott, Magyar Péter és pártja „átveri az embereket”.

2025. szeptember 13. 17:27
null

Kegyetlenül megadóztatná a Tisza Párt azokat, akik 400 ezer forint felett keresnek, mivel adóemelés jönne, a jelenlegi 15 százalék mellett, 22 százalékos és 33 százalékos szja – idézte fel Menczer Tamás a Harcosok Klubja Edzőtáborban. A kommunikációs igazgató a Facebook-on is megosztott videóban emlékeztetett, a Tisza Párt alelnöke 

»Tarr választás után mindent lehet Zoltán« elmondta, hogy mocskos nagy adóemelésre készülünk. Aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, azt kegyetlenül megadóztatják. Az áfát nem csökkentik, ezt elmondta ez a Dálnoki nevű ember. Adó föl, áfa marad 

– idézte fel Menczer Tamás. Szerinte Magyar Péter pártja „átveri az embereket” . A politikus a Tisza többi megszorítását is felsorolta, beleértve a társasági adó brutális emelésének tervét, majd a közönségnek világossá tette, „Azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg.”

Nem sokkal ezelőtt döbbenetes hírről számolt be Menczer Tamás: mint kiderült, megfenyegették a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. szeptember 13. 17:59
Arra fel kell készülni bárki is nyer hideg polgárháború lesz Magyarországon
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 13. 17:52
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. szeptember 13. 17:51
Százezres tömeg gyűlt össze Londonban Tommy Robinson bevándorlásellenes tüntetésére, huszadannyi az ellentüntető "Állítsátok meg a hajókat!" feliratokkal és zászlókkal vonulnak.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 13. 17:31
A tiszaszar és csordája SOHA nem kerülhet Magyarországon hatalomra! Elég volta komcsi, libcsi náci szarok uralmából!
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!