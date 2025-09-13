Így épül a Tisza Párt szeretetországa: újabb fideszes politikust fenyegettek meg

Döbbenetes hírről számolt be Menczer Tamás a Facebook-oldalán. Mint kiderült, megfenyegették a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját.

„Útban Sátoraljaújhelyre a Harcosok Klubja edzőtáborba, megálltunk egy kávéra. Egy férfi utánam szólt: »Maga még él?« Nem is értettem, mondtam neki, hogy igen. Megkérdeztem, miért, zavarja?

Válasz: »Majd meglátjuk.«

Mondtam neki, hogy az életemről azért nem ő dönt. Válasz: »Majd meglátjuk.«

Charlie Kirk meggyilkolása után 2 nappal…