Így épül a Tisza Párt szeretetországa: újabb fideszes politikust fenyegettek meg

„Tegnap Lázár János, ma én” –fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Döbbenetes hírről számolt be Menczer Tamás a Facebook-oldalán. Mint kiderült, megfenyegették a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját.
„Útban Sátoraljaújhelyre a Harcosok Klubja edzőtáborba, megálltunk egy kávéra. Egy férfi utánam szólt: »Maga még él?« Nem is értettem, mondtam neki, hogy igen. Megkérdeztem, miért, zavarja?
Válasz: »Majd meglátjuk.«
Mondtam neki, hogy az életemről azért nem ő dönt. Válasz: »Majd meglátjuk.«
Charlie Kirk meggyilkolása után 2 nappal…
Tegnap Lázár János, ma én. Épül a tiszás szeretetország.
Mi nem ilyen országot akarunk. A politikai ellenfelemet le akarom győzni. De SOHA nem kívánom a halálát!” – szögezte le Menczer Tamás.
A jelek szerint Charlie Kirk halála cseppet sem rázta meg Márki-Zay Pétert.
