Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Márki-Zay Péter Tisza Párt Charlie Kirk liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Lázár János Egyesült Államok baloldal

Kimutatta a foga fehérjét: jóízűen nevetett a nemrég elhunyt aktivistán Magyar Péter legújabb szövetségese (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 09:14

A jelek szerint Charlie Kirk halála cseppet sem rázta meg Márki-Zay Pétert.

2025. szeptember 13. 09:14
Márki-Zay Magyar

Márki-Zay Péter nemrég egy kis videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvétel legdöbbenetesebb része az, ahogy Hódmezővásárhely polgármestere elneveti magát, amikor Charlie Kirkre terelődik a téma.

Az esetet még kínosabbá teszi az a tény, hogy az amerikai politikai aktivista csak néhány napja lett merénylet áldozata.

Nincsenek véletlenek

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy pénteken aszfaltrajzversenyt tartottak a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt. Az egyik résztvevő azonban elvetette a sulykot, ugyanis egyenlőség jelet tett a szerdán meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is. Talán az sem véletlen, hogy Márki-Zay Péter legújabb videójában éppen Lázár Jánosnak üzent.

Összenőtt a baloldal

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt augusztus végén, megtörtént a nagy összeborulás Márki-Zay Péter és Magyar Péter között. Márki-Zay nemcsak reményét fejezte ki, hogy jövőre Tisza kormány alakul, de tanácsot is adott Magyar Péternek.

A polgármester sok pihenést ajánlott a Tisza vezérének, „mert ha valaki, én tudom, hogy ez mivel jár”.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt a 33. másodperctől érdemes megtekinteni:

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ipolypart2
2025. szeptember 13. 11:16
Nézzétek meg a kommentet! Van egy mondata, amitől a Nóri rendesen megijedt. Mert a poloskát a felakasztással tartotta egyenértékűnek, aztán javított, hogy a hízott malacra gondolt.
Válasz erre
0
0
Katamata
2025. szeptember 13. 11:14
Undorító hájfejű féreg, azt kívánom soha de soha ne legyen egy örömteli perce sem a randa feleségével és az egész pereputtyával együtt akik csak kaptak ettől a kormánytól!Ha ugyanolyanok a gyerekei mint,ő akkor az katasztrófa! Ez az ocsmány féreg a komment című műsorban annyi baromságot hordott össze,hogy arra nincsenek szavak! Értelmetlen zagyvaságot,gyűlöletet okádott,esze agya nincs! Szégyenlem Hódmezővásárhelyt is,de nagyon! Milyen emberek élhetnek ott,te jó ég! Egy biztos,hogy be nem teszem oda a lábam soha!
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. szeptember 13. 11:12
Töpörtyű másik nagy támogatója: "Kiszivárgott: így csaphatta be Puzsér az ingyen dolgoztatott embereket Botrány robbanhat az Inga-projekt körül. Információink szerint a vezetői, Puzsér Róbert és Zaránd Péter hónapokon keresztül több száz lelkes követőt dolgoztathattak abban a hitben, hogy munkájukért majd fizetést kapnak. A Magyar Jelen birtokába került belső kérdőív alapján Puzsérék vélhetően kihasználták önkénteseiket, sokan közülük állítólag nem láttak egyetlen fillért sem, és csalódottan, átverve érzik magukat." magyarjelen.hu/belfold/27215-kiszivargott-igy-csaphatta-be-puzser-az-ingyen-dolgoztatott-embereket
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 13. 11:11
Méghogy nem ismerték? Listájuk van, hogy kiket kéne név szerint megölni... A balodal ilyen volt semmit nem változott.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!