Kimutatta a foga fehérjét: jóízűen nevetett a nemrég elhunyt aktivistán Magyar Péter legújabb szövetségese (VIDEÓ)

Egyenlőségjelet rajzoltak ellenzéki aktivisták Lázár János és a merényletben meghalt Charlie Kirk neve közé – Orbán Viktor is reagált
A botrányos incidensre a közösségi oldalán reagált a miniszterelnök.
A jelek szerint Charlie Kirk halála cseppet sem rázta meg Márki-Zay Pétert.
Márki-Zay Péter nemrég egy kis videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvétel legdöbbenetesebb része az, ahogy Hódmezővásárhely polgármestere elneveti magát, amikor Charlie Kirkre terelődik a téma.
Az esetet még kínosabbá teszi az a tény, hogy az amerikai politikai aktivista csak néhány napja lett merénylet áldozata.
A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy pénteken aszfaltrajzversenyt tartottak a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt. Az egyik résztvevő azonban elvetette a sulykot, ugyanis egyenlőség jelet tett a szerdán meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is. Talán az sem véletlen, hogy Márki-Zay Péter legújabb videójában éppen Lázár Jánosnak üzent.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt augusztus végén, megtörtént a nagy összeborulás Márki-Zay Péter és Magyar Péter között. Márki-Zay nemcsak reményét fejezte ki, hogy jövőre Tisza kormány alakul, de tanácsot is adott Magyar Péternek.
A polgármester sok pihenést ajánlott a Tisza vezérének, „mert ha valaki, én tudom, hogy ez mivel jár”.
A felvételt a 33. másodperctől érdemes megtekinteni:
