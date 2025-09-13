Kimutatta a foga fehérjét: jóízűen nevetett a nemrég elhunyt aktivistán Magyar Péter legújabb szövetségese (VIDEÓ)

Márki-Zay Péter nemrég egy kis videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvétel legdöbbenetesebb része az, ahogy Hódmezővásárhely polgármestere elneveti magát, amikor Charlie Kirkre terelődik a téma.

Az esetet még kínosabbá teszi az a tény, hogy az amerikai politikai aktivista csak néhány napja lett merénylet áldozata.

Nincsenek véletlenek

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy pénteken aszfaltrajzversenyt tartottak a batidai kastély előtt Lázár János „luxusellenes fellépései” miatt. Az egyik résztvevő azonban elvetette a sulykot, ugyanis egyenlőség jelet tett a szerdán meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János neve mellé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra is. Talán az sem véletlen, hogy Márki-Zay Péter legújabb videójában éppen Lázár Jánosnak üzent.

Összenőtt a baloldal