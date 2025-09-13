Döbbenetes hangfelvétel szivárgott ki: Weber után Von der Leyen kegyeit keresik Magyar Péterék

Magyarország a teljes behódolás politikáját folytatná az Európai Unióban, ha a Tisza Párt kormányzati pozícióba kerülne – derült ki az újabb hangfelvételből, amely a párt egyik budapesti zárt körű rendezvényén készült.

A Magyar Nemzet által kiszúrt hangfelvétel alapján Tarr Zoltán alelnök azt fejtegette, hogy nem szabad Brüsszelt kritizálni, inkább az összefogáson kell dolgozni Európában.

Magyar Péter jobbkeze azt is elárulta, hogy az Európai Parlamentben és most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadják őket.

„Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni.