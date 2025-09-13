Ft
Tisza Párt Magyarország Ursula von der Leyen Manfred Weber Magyar Péter Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió baloldal

Döbbenetes hangfelvétel szivárgott ki: Weber után Von der Leyen kegyeit keresik Magyar Péterék

2025. szeptember 13. 08:16

A „merjünk kicsik lenni” szellemében a teljes behódolás mellett döntött a Tisza Párt.

2025. szeptember 13. 08:16
null

Magyarország a teljes behódolás politikáját folytatná az Európai Unióban, ha a Tisza Párt kormányzati pozícióba kerülne – derült ki az újabb hangfelvételből, amely a párt egyik budapesti zárt körű rendezvényén készült.

A Magyar Nemzet által kiszúrt hangfelvétel alapján Tarr Zoltán alelnök azt fejtegette, hogy nem szabad Brüsszelt kritizálni, inkább az összefogáson kell dolgozni Európában.

Magyar Péter jobbkeze azt is elárulta, hogy az Európai Parlamentben és most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadják őket.

„Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni.

Magyarország nem egy nagy ország, nem egy kifejezetten erős ország,

de ettől, hogy saját magát kizárja ezekből a megbeszélésekből, még annál is gyengébbé válik, mint amilyen igaziból, mert egyébként egy erős és normális ország lehetnénk, akik az összefogást tudnánk munkálni Európában és nem kívülről kritizálnánk, hanem tényleges módon hozzájárulva vennénk részt a közös gondolatok megformálásában” – mondta Tarr Zoltán.

Egyéb érdekességek

„Ez a cél, mi ezen dolgozunk és örömmel jelentem, hogy minket az Európai Parlamentben és

most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadnak és konzultálnak velünk olyan kérdésekről, amelyek érintik Magyarországot.

A helyzet az ugyanakkor, hogy mi nem vagyunk végrehajtó pozícióban, tehát, hogy mondjam, felvetéseket tehetünk, de sem garanciát nem tudunk vállalni arra, hogy ezek Magyarország részéről hogyan lesznek végrehajtva, sem pedig ígéreteket nem tudunk tenni értelemszerűen, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben, de remélem, hogy közösen sikerül majd ebbe a helyzetbe jutnunk” – jelentette ki Magyar Péter jobbkeze.

