Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt felmérés liberális Magyarország közvélemény-kutatás Magyar Péter választó Deák Dániel baloldal

Belső forrás árulta el: összeroppant Magyar Péter, teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng

2025. szeptember 11. 18:04

Most döbbent rá a Tisza Párt elnöke, hogy sorra fordítanak hátat neki az emberek.

2025. szeptember 11. 18:04
null

„Ma délelőtt személyesen találkoztam a TISZA belső ügyeire rálátó forrásommal, aki részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában; Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan” – számolt be a hírről Facebook-oldalán Deák Dániel.

Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik.

Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter a forrásom szerint azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak. Emellett az is idegesíti, hogy látja a friss közvélemény-kutatásokat, amelyek azt jelzik, hogy

az emberek elutasítóak ezekkel az adóemelő elképzelésekkel szemben, sorra fordítanak hátat neki.

Emiatt Magyar Péter nagyon dühös az embereire, mert ezekről nem szabadott volna beszélniük, nem szabadott volna kiszivárognia ezeknek a terveknek – mert ahogy Tarr Zoltán, a TISZA alelnöke fogalmazott: ebbe könnyen belebukhatnak” – mutatott rá a politológus.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
harcimarci-9-9
•••
2025. szeptember 11. 19:12 Szerkesztve
Mi abban a meglepő, hogy az emberek nem örülnek az adóemelésnek??? Aki ezzel nem számol, az alkalmatlan egy ország vezetésére.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 11. 19:11
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. szeptember 11. 19:10
Magyar Péter a szerény képességeit próbálja arroganciával és impertinenciával kompenzálni. Pszichés instabilitását azonban nem tudja titkolni. A saját érdekében vissza kellene lépnie a szerepléstől. Hosszú kezelésre és pihenőre van szüksége. Be kellene látnia, hogy a politika nem az ő terepe. A sorozatos kudarcok rövidesen teljesen elpusztítják. A választásig biztosan nem tart ki.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. szeptember 11. 19:10
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!