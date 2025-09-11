Belső forrás árulta el: összeroppant Magyar Péter, teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng

„Ma délelőtt személyesen találkoztam a TISZA belső ügyeire rálátó forrásommal, aki részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában; Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan” – számolt be a hírről Facebook-oldalán Deák Dániel.

Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik.

Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter a forrásom szerint azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak. Emellett az is idegesíti, hogy látja a friss közvélemény-kutatásokat, amelyek azt jelzik, hogy

az emberek elutasítóak ezekkel az adóemelő elképzelésekkel szemben, sorra fordítanak hátat neki.

Emiatt Magyar Péter nagyon dühös az embereire, mert ezekről nem szabadott volna beszélniük, nem szabadott volna kiszivárognia ezeknek a terveknek – mert ahogy Tarr Zoltán, a TISZA alelnöke fogalmazott: ebbe könnyen belebukhatnak” – mutatott rá a politológus.