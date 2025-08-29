Létrejött a nagy találkozó! Magyar és Márki-Zay kedélyesen paroláztak Hódmezővásárhelyen (VIDEÓ)

Csütörtök este a Tisza elnöke Hódmezővásárhelyen tartott fórumot. Márki-Zay Péter, a város polgármestere és a baloldal korábbi, bukott miniszterelnök-jelöltje a rendezvényen odalépett Magyar Péterhez, majd a két politikus kedélyesen kezet fogott egymással.

A városvezető átadott Magyarnak egy borítékot, melyben – Márki-Zay állítása szerint – a hódmezővásárhelyiek kérése volt.

Márki-Zay nemcsak reményét fejezte ki, hogy jövőre Tisza kormány alakul, de tanácsot is adott Magyar Péternek.

A polgármester sok pihenést ajánlott a Tisza vezérének, „mert ha valaki, én tudom, hogy ez mivel jár”.

„Tegnap este átadtam levelemet Magyar Péternek” – számolt be a jelenetről Facebookján Márki-Zay Péter pénteken.

„A gyűlés hangulata reménykeltő volt, Magyar Péter beszéde teljesen egyértelmű és világos. Magyarországnak ebben a történelmi helyzetben csak egy választási lehetősége, a jövő választása maradt” – írta a baloldal korábbi, bukott miniszterelnöke.

A jelenetet itt lehet visszanézni:

