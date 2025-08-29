Létrejött a nagy találkozó! Magyar és Márki-Zay kedélyesen paroláztak Hódmezővásárhelyen (VIDEÓ)

Frappáns beszólással reagált Dopeman a Tisza SZJA-emelésére: Magyar Péter ügyes szélhámos
A Tisza elmúlt napokban hangosodó botrányát a rapper sem hagyta szó nélkül.
A baloldal korábbi, bukott miniszterelnök-jelöltje együttérző gesztust tett a Tisza vezérének.
Csütörtök este a Tisza elnöke Hódmezővásárhelyen tartott fórumot. Márki-Zay Péter, a város polgármestere és a baloldal korábbi, bukott miniszterelnök-jelöltje a rendezvényen odalépett Magyar Péterhez, majd a két politikus kedélyesen kezet fogott egymással.
A városvezető átadott Magyarnak egy borítékot, melyben – Márki-Zay állítása szerint – a hódmezővásárhelyiek kérése volt.
Márki-Zay nemcsak reményét fejezte ki, hogy jövőre Tisza kormány alakul, de tanácsot is adott Magyar Péternek.
A polgármester sok pihenést ajánlott a Tisza vezérének, „mert ha valaki, én tudom, hogy ez mivel jár”.
„Tegnap este átadtam levelemet Magyar Péternek” – számolt be a jelenetről Facebookján Márki-Zay Péter pénteken.
„A gyűlés hangulata reménykeltő volt, Magyar Péter beszéde teljesen egyértelmű és világos. Magyarországnak ebben a történelmi helyzetben csak egy választási lehetősége, a jövő választása maradt” – írta a baloldal korábbi, bukott miniszterelnöke.
A jelenetet itt lehet visszanézni:
Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter
