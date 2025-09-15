Zelenszkij politikusa a Mandinernek: Az ukrán a világ egyik legerősebb hadserege, „Magyarország jobban tenné, ha megegyezne velünk”

Nem keresünk újabb ellenségeket, de készek vagyunk harcolni érdekeinkért. És ezt jobb, ha minden szomszédunk eszébe vési, legyen keleti vagy nyugati. Éppen ezért Magyarország érdeke is, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Európai szabályozások nélkül úgy kereskedünk és olyan törvényeket hozunk, amilyeneket csak akarunk. Semmi sem köti kezünket. Budapest döntése, hogy ezt szeretné, vagy hogy ránk is vonatkozzanak az uniós előírások.

A kárpátaljai magyarok helyzetével kezdődött a viszony romlása. Nem lenne egyszerűbb rendezni ezt a vitát?

Ha Ukrajna csatlakozhatna az Európai Unióhoz, akkor ezzel kapcsolatban is vonatkoznának ránk az uniós szabályozások. Most még nem így van. És amíg nem csatlakozhatunk, addig nem is fog rendeződni a vita.

Miért, Ukrajna készen áll a csatlakozásra?

Ha Brüsszel, Berlin és Párizs szeretné megszilárdítani az Európai Uniót, akkor szükségük van Ukrajnára. Nélkülünk a nagy európai projekt nem létezik.

Az elmúlt négy évben bebizonyítottuk, hogy inkább helyünk van az unióban, mint számos tagállamnak.

Milyen üzenetet küld a hosszú évek óta csatlakozásra váró országoknak, hogy egy háborúval gyorsított felvételt lehet nyerni?

Ugyan, csak hasonlítsa össze Ukrajnát mondjuk Szerbiával! Óriásiak a különbségek.

Magyarország álláspontja legalább világos. A Nyugat nem csak hitegette Ukrajnát?

Egyetlen olyan európai ország vagy politikus sem volt 2022-ben, aki átlátta volna, miért robbant ki a háború. Több mint három évre volt szükségük, hogy néhányan elkezdjék kapiskálni a konfliktus valódi gyökereit. Viszont még most is az érzelmeik, és nem a józan eszük vezérli őket. Meg kell érteniük, hogy nem lehet visszaforgatni az idő kerekét 2021-ig. Azonnali cselekvésre lenne szükség, vagy még az olyan nagy országoknak, mint Németország vagy Franciaország is komoly kihívásokkal kell megküzdenie. Mindenekelőtt gazdasági, aztán társadalmi, majd politikai válsággal. Ezek forrása pedig mind az orosz-ukrán háború.

Németország most Európa „beteg embere”.

Friedrich Merz német kancellár legutóbbi figyelmeztetése, hogy át kell alakítaniuk a társadalom struktúráját, pontosan erről szólt. Csak én attól tartok, hogy talán már elkéstek. Elvesztegettek három évet, így most kétszer olyan gyorsan kellene cselekedni. A reformok nélkül a nagy európai projektnek befellegzett. Ez pedig mindenkinek rossz lenne, Ukrajnának csakúgy, mint Magyarországnak.

Moszkva új hidegháborút akar

Szóval azt állítja, az európai-orosz kapcsolatok már sosem térhetnek vissza a háború előtti szintre?

Soha. Vagy az Európai Unió marad fenn, vagy az Orosz Birodalom. Nincs közös érdek, mert, mint mondtam Moszkva vissza akar térni a ’80-as évekhez. Vissza akarják fordítani a hidegháború eredményét. Nemcsak az egykori szovjet területekre fáj a foguk, de

Varsóra

Prágára

vagy éppen Budapestre is.

Tudom, hogy az ukrán alkotmány tiltja a választásokat háború idején. De ha ez egy elhúzódó háború lesz, mégis mikor rendezhetnek újra választásokat?

Higgye el, senki nem szeretne jobban mielőbb választásokat rendezni, mint az ukrán nép. Hiszen ez egyúttal azt is jelentené, hogy vége a háborúnak. Addig nincs rá mód. Ahogyan nem volt rá mód az Egyesült Királyságban sem a második világháború idején, pedig nekik nem is szállták meg területeiket.

A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese.

Nyitóképen egy ukrajnai katonai parádé még 2018-ból. Forrás: Genya SAVILOV / AFP