Mi is ez a Barátság kőolajvezeték: hogy jött létre és mi a mai szerepe?

De mi is pontosan a Barátság kőolajvezeték?

Az kőolajvezeték, mely a világ egyik leghosszabbja, négyezer kilométer hosszú. Lengyelországba, Szlovákiába, a Cseh Köztársaságba, Németországba, Ukrajnába és Fehéroroszországba szállít(ott) kőolajat.

A Barátság (oroszul: Druzsba) kőolajvezetékről szóló tárgyalások 1958-ban kezdődtek a szovjetek által barátilag megszállt országokkal. A KGST tagjai 1958. december 18-án Prágában írták alá a szerződést egy, a Szovjetunióból érkező kőolajvezeték megépítésére. A csöveket a Szovjetunióban és Lengyelországban gyártották, míg az egyéb felszerelést Csehszlovákiában készítették, a szivattyúkat pedig az NDK-ban. Az építkezés 400 millió rubelbe került, és 730 ezer tonna csövet használtak fel hozzá. Összesen húsz szivattyúállomása van.

Elsőként, 1962-ben Csehszlovákiába, majd 1963 szeptemberében hazánkba, 1963 novemberében Lengyelországba, decemberében pedig az NDK-ba is megérkezett az olaj. A teljes vezeték 1964-től üzemelt.

A vezeték a tatárföldi Almetyjevszk városából indul, ahol a Nyugat-Szibériából, az Urálból és a Kaszpi-tengertől érkező olajat csatornázzák be a Barátságba. Itt található a Tatnyefty olajipari cég központja is, ami az ötödik legnagyobb orosz olajipari cég. A céget 1950-ben alapította a szovjet kormány a tatárföldi olajmezők kitermelésére, és 1994-ben privatizálták, de a többségi tulajdon a a tatárföldi vagyonügynökség tulajdonában van.

A Barátság a fehéroroszországi Mazir városában ágazik el egy északi és egy déli ágra. Az északi megy Lengyelországba és Németországba. A déli Ukrajnán át, ungvári elágazással Szlovákiába (Barátság 1) és Magyarországra. (Barátság 2). A szlovák ág azonban Besztercebányánál leágazik Magyarország felé, Drégelypalánknál átlépi a határt, és eléri a százhalombattai olajfinomítót. A magyar szakasz 130 kilométer. Litvániába is elágazik a Barátság az oroszországi Unecsánál, ám ez az ág 2006 óta nem üzemel.

A csővezeték oroszországi részét ma is a Transznyeft üzemelteti

leányvállalatán, az OAO MN Druzsbán keresztül. Fehéroroszországban a Gomeltransneft Druzsba, Ukrajnában az UkrTransNafta, Lengyelországban a PERN Przyjazn SA, Szlovákiában a Transpetrol AS, Csehországban a Mero, Magyarországon pedig a Mol az üzemeltető.

A vezeték neve természetesen a „baráti” kommunista országok szövetségére utal, főleg pedig a Szovjetunióval való „barátságra”. Azaz az oroszoktól való kőolajfüggésünk nem a mi hibánk, ezt a barátságot ránk erőltették. Eme történelmi örökség adott, ezt kell pragmatikusan kezelnie a magyar kormánynak. Ugyanakkor a vezeték nem teher: nem az a probléma, hogy van kelet felé vezetékünk, hiszen az orosz olaj olcsóbb, mint a tengeren érkező LNG. Valószínűleg ha a szovjet blokkon kívül kerültünk volna a második világháborút követően, akkor is érdemes lett volna a szovjetektől kőolajat vásárolni. Elvégre

a nyugat-európai modell is az volt az ukrán-orosz háború kitöréséig, hogy az olcsó orosz energiahordozókra építve pörgették a német és az egész európai gazdaságot.

A diverzifikálás – amire a magyar kormány egyébként törekszik – nem a keleti vezetékek felváltását jelenti, hanem azt, hogy azok mellé más beszerzési forrásokat is építünk.

Oroszország kelet felé fordul

Daniel Yergin Változó világtérkép című, geopolitikáról szóló kötete szerint az orosz-ukrán háború előtt Európa gázszükségletének 35 százaléka érkezett Oroszországból, ami a kontinens energiaszükségletének 9 százaléka volt akkor.

Érdekesség – írja Yergin –, hogy a háború kitöréséig és az oroszellenes szankciók meghozataláig a nyugat-európai országok ignorálták az orosz olaj- és gázexport politikai aspektusát, például a német és az osztrák külügyminiszter az oroszokkal való üzletés, az oroszokat a németekkel a lengyeleket és ukránokat megkerülve összekötő Északi Áramlat épülése miatt mérges amerikai nyilatkozatokra válaszul egy közös nyilatkozatban kijelentette, hogy

szankciókat nem szabad gazdasági érdekekhez kötni,

és hogy az amerikaiak csak a saját gázszállításaikat igyekeznek előnyhöz juttatni. Viszont aztán 2018 tavaszán Angela Merkel német kancellár mégis elismerte, hogy az Északi Áramlat nem pusztán gazdasági, hanem politikai projekt is.

Pár évvel korábban, 2014-ben (a Krím orosz annektálásának évében) Putyin Sanghajban találkozott Hszi CSin-ping kínai elnökkel, az orosz kelet felé fordulás politikájának nyitányaként. Kína felé Szibéria Ereje névvel kezdtek gázvezetéket építeni, s ezzel Németország után Kína lett Oroszország második legnagyobb gázkereskedelmi partnere.

Ezzel együtt épült a Kelet-szibériai Csendes-óceáni Kőolajvezeték (ESPO),

ami azt eredményezte, hogy az addigi 5 százalék helyett már az orosz kőolajexport 30 százaléka megy Kína felé, s ezzel az oroszok megelőzték Szaúd-Arábiát, mint Kína legnagyobb kőolaj-beviteli partnerét – írja Yergin. Hozzáteszi: eközben Azerbajdzsán és Kazahsztán is beszállt az olajüzletbe, és együtt többet termelnek, mint az északi-tengeri norvég és brit kutak együttesen. Európában a legnagyobb olajmező a groningeni Hollandiában, de annak napjai meg vannak számlálva.

A németek 2023 októbere óta nem vesznek olajat a Barátság-vezetéken át, a lengyelek felé az oroszok állították le a szállítást ugyanez év novemberében, és inkább Kazahsztánból importálnak. 2024 júliusától Ukrajna nem tölt be a Lukoiltól származó kőolajat a vezetékbe Magyarország és Szlovákia irányába.

Mindez azt jelenti, hogy Oroszország diverzifikál a maga felfogásában. Míg nekünk a diverzifikáció a beszerzési utak megsokszorozását jelentik, Nyugat-Európának az oroszokról való leválást, addig az oroszoknak az exportpiacaik megsokszorozását, hogy ne függjenek annyira Európától.