A Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése nem csak Magyarország és Szlovákia számára fog fájni

Az utóbbi évek átlagában a kőolaj felhasználásunk 90 százalékát importáltuk. Az import 60%-a Oroszországból jön a Barátság kőolajvezetéken, 40%-a pedig főként Észak-Afrikából az Adria kőolajvezetéken. Az orosz import tehát az éves kőolaj fogyasztásunk 54-55 százalékát adja. Erre senki nem mondhatja, hogy kevés, senki nem mondhatja, hogy a szállítási menetrendhez képesti késés nem okoz ellátásbiztonsági kockázatokat.

Azonban senki ne higgye, hogy a Barátság kőolajvezeték működésének ellehetetlenítése csak Magyarország és Szlovákia számára fog fájni. A MOL és a MOL csoport vállalatai (Slovnaft, INA, Tifon, Energopetrol, PAP Oil) kedvező árú finomított termékekkel látja el az egész Közép-Európai régiót gyakran 50 százalék közeli piaci részesedéssel.

Többféle minőségű motorbenzint, dízel-, és fűtőolajat, repülőgép üzemanyagot, LPG-t, bitument, kenőanyagokat, vegyipari alapanyagokat – benne a műanyagyártás kiinduló komponenseivel (polietilén/LD/HDPE, polipropilén, butadién) – valamint AdBlue füstgáz tisztító adalékokat szállít Magyarországon kívül elsősorban Szlovákiába, Lengyelországba, Csehországba, Horvátországba, Szlovéniába, Romániába, Szerbiába és Bosznia-Hercegovinába, de van még nagyjából 40 ország ahová eljutnak a MOL termékei. Nem beszélve arról, hogy a MOL kutakon kiépített alternatív üzemanyag és elektromos jármű töltők a közlekedés zöldítéséhez is hatékonyan hozzájárulnak régió szerte.

A MOL mindenkori piaci térhódítása és pénzügyi teljesítménye sokban múlt azon, hogy az olcsóbb orosz (Urals) olajból gyártott termékeit kedvező áron kínálhatta az erős kereskedelmi konkurencia harcban. Ezért fontos, hogy a MOL továbbra is hozzáférjen az orosz kőolajhoz, és miután tengerünk nincs, ehhez mindenképpen kell a működő Barátság kőolajvezeték. Kellenek persze a diverzifikációs lehetőségek – ez ellátásbiztonsági szempontból is releváns – és kell finanszírozás, hiszen a háborúnak inkább előbb, mint utóbb vége lesz, nem lesz indok a szankciók fenntartásához.

De mindenképpen szót kell ejtenünk a kőolajbeszerzés- és tranzit diverzifikációjáról és arról, hogy mikor válhatunk le az orosz kőolajról?

A jogi és a politikai kereteket az EU/G7 5. szankciós csomagja határozza meg (2022. május), melyben tiltják a tengeri kereskedésű orosz kőolaj behozatalát, de a vezetékes szállításra (amely Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot érinti) mentességet adtak.

Ez ugyan határozatlan ideig érvényes, de erős a politikai nyomás van kivezetésre. A szankciók miatt valóban egyre drágább és nehezebb is a finanszírozás, a biztosítás és az értékesítés az aláíró országokban.

A technológiai korlátokat az jelenti, hogy a Dunai Finomítót (Százhalombatta) és a Slovnaft pozsonyi finomítóját eredetileg az orosz Urals típusú kőolajok feldolgozására optimalizálták. Más olajtípusok (pl. Brent, arab vagy azeri könnyű, kazah CPC, iraki, amerikai, norvég) feldolgozhatók, de csak bizonyos arányban, különben csökken a kihozatal és romlik a gazdaságosság. A MOL saját becslése szerint 50–70 százalékig képes nem-orosz kőolajat feldolgozni, de 100 százalékhoz komoly átalakítás kell. Mindenesetre az előrelépés tagadhatatlan, 2023-ban a keverék-rugalmasság még 30 százalék környékén volt.

Elméletileg három infrastrukturális alternatívánk van, és itt az elméletin van a hangsúly, hiszen most még nem lehet tudni, hogy egyáltalán megvalósul-e valamelyik, és milyen időtávon? Talán a legvalószínűbb megoldás lenne az Adria vezeték (JANAF, Horvátország) kapacitásbővítése. Ez a vezeték köti össze Omisalj (Adria) olaj terminálját Százhalombattával és Pozsonnyal. A jelenlegi kb. 10 millió tonna/év körüli kapacitás Magyarország felé irányuló olajmennyiséget teljes leválás esetére 12-13 millió tonna/évre kellene bővíteni, hogy a pozsonyi finomítót is el lehessen látni. Közben ne felejtsük el, hogy épül egy kőolajvezeték Újvidék és Algyő között, ami később csatlakozhat az ún. Pán-Európai Kőolajvezetékhez, ami szintén át fog menni Újvidéken összekötve a romániai Konstanca olajkikötőjét az olaszországi Triesztével, újabb diverzifikációs lehetőséget biztosítva. A harmadik alternatíva tengeri úton érkező kőolaj beszerzése a Barátság kőolajvezeték déli ágához csatlakozó Ukrajnán áthaladó Odessza-Brody olajvezetéken keresztül. Jó lenne emellé azt is elérni, hogy ha az EU ragaszkodik ahhoz, hogy a régió lemondjon egy megbízható ellátási útvonalról, akkor szerepet kell vállalnia egy valódi alternatíva létrehozásában a finanszírozás terén is.

Sokan kérdezik, hogy meddig hagyjuk, hogy Ukrajna egyoldalúan, előre megfontolt politikai zsarolás céljából veszélyeztesse a kőolaj ellátásunkat? Hiszen közismert, hogy Szlovákia, Románia és Magyarország kulcsszerepet játszik Ukrajna áramimportjában (együtt közel 80 százalékát biztosítjuk), Szlovákia és Magyarország pedig Ukrajna földgáz ellátásában (együtt a 88 százalékát szállítjuk).