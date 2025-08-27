Ezt a magyar lépést egész Ukrajna megérezné!

Egy friss elemzés szerint akár egyetlen magyar döntés is komoly nehézségeket okozhatna Ukrajnának. A magyar áramszállítás leállítása különösen télen jelentene problémát, bár az ukrán szakértők szerint teljes összeomlásról nem lehet beszélni. Az olaj esetében a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállítások kiesése szintén pótolható lenne, ám ez drágább üzemanyagárakat vonna maga után – írta meg a Világgazdaság.

A helyzetet bonyolítja, hogy az ukrán támadások a Barátság vezeték ellen nemcsak Ukrajna, hanem Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is veszélybe sodorják. Emiatt mindkét oldalról elhangzottak burkolt és nyílt figyelmeztetések arra, milyen következményekkel járhat, ha a támadások folytatódnak. Szlovákia emlékeztetett, hogy a Slovnaft olajfinomító adja az ukrán dízelimport körülbelül tíz százalékát, míg Magyarország saját szerepét hangsúlyozta az ukrán áramellátásban.

Az Euro Pravda ukrán portál írása felidézi, hogy Magyarország már tett lépéseket az orosz olajtól való függőség mérséklésére. Új vezeték épül Szerbia felől, Horvátország irányából pedig az Adria vezeték már működik.

A Mol finomítói kapacitása képes 30–40 százalékban nem orosz olajat feldolgozni, és alternatív beszerzési forrás lehet a TAL vezeték Csehország és Ausztria irányából, az odesszai kikötő, vagy akár Azerbajdzsán és Kazahsztán.

Bár az olajellátás több lábon állhat, a költségek emelkedése elkerülhetetlen. Ennél is érzékenyebb kérdés a magyar áramexport, amely egyes hónapokban az ukrán behozatal felét is fedezi. Olena Lapenko, a DiXi Group nevű elemző intézet vezetője arra figyelmeztetett, hogy a magyar áram leállítása súlyos következményekkel járna. Ez nemcsak Ukrajnának jelentene gondot, hanem újabb vitákat szíthatna Brüsszel és Budapest között, akár a hetes cikkely szerinti eljárás újbóli megindítását is kockáztatva, ami a magyar szavazati jog elvesztéséhez vezethetne.

Ugyanakkor Ukrajnának marad mozgástere: Szlovákia, Lengyelország és Románia felől kiépültek azok a kapacitások, amelyek pótolhatják a kieső magyar szállításokat. Lapenko szerint azonban

a Magyarországról érkező áram télen egyes órákban eléri az 500–600 megawattot, ami a csúcsidei mintegy 16 ezer megawattos fogyasztás 4 százalékát jelenti.

Egy ekkora kiesés nem okozna katasztrófát, de komoly fennakadást idézhetne elő az ukrán hálózat működésében.

