Óriási fordulat: az ukránok többsége már szembe megy Zelenszkijjel

Ursula von der Leyen mindent beleadott a hétvégén: gőzerővel a háborúra készül
A Bizottság elnöke Kelet-Európában turnézik és láthatóan megjött a harcikedve.
Béke, akár kompromisszumok árán, ezt akarja 59 százalékuk; s nem hogy a 2014-es, de a 2022-es határok visszavívásának sincs már érdemi támogatottsága.
A Rating Sociological Group legújabb közvélemény-kutatási adatai szerint az ukránok többsége támogatja a háború tárgyalásos rendezés útján történő befejezését, miközben konkrét biztonsági garanciákat követelnek a nyugati szövetségesektől – írja az Euromaidan Press.
Az augusztus 21–23. között végzett felmérés szerint a válaszadók 59 százaléka támogatja „a harcok beszüntetését és a kompromisszum keresését”, míg 20 százalék a háború folytatását támogatja, amíg Donbasz és a Krím visszakerül Ukrajnához, 13% pedig a harcok folytatását szeretné, amíg a 2022. február 23-i határok helyreállnak.
A biztonsági garanciák a tűzszüneti megállapodás központi előfeltételének tűnnek. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna beleegyezzen-e a harcok leállításába, a válaszadók 75%-a azt válaszolta, hogy „igen, de csak akkor, ha Ukrajna biztonsági garanciákat kap az USA-tól és az európai országoktól” – állítja a közvélemény-kutató cég.
Csak 19% mondta, hogy Ukrajna „semmi körülmények között ne egyezzen bele”, míg 3% támogatta a feltétel nélküli tűzszünetet.
Az ukránok három pontos biztonsági mechanizmust szeretnének:
A Moszkvával folytatott kétoldalú tárgyalások helyett a többoldalú tárgyalások előnyben részesítése volt a leghangsúlyosabb.
A Rating csoport megállapította, hogy 62 százaléka tartja reálisnak „más országok bevonásával történő kompromisszum keresését”, míg 20% támogatja a „közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal”.
Csak 11 százaélk támogatja a tárgyalások teljes elutasítását és „a harc folytatását az összes terület felszabadításáig”.
A jelenlegi prioritásokról szóló kérdésre 58 százaléka választotta azt, hogy a nyugat pénzelje a hadsereget, míg 31 százalék a területek visszaszerzését tartotta prioritásnak.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
