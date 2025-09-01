Ft
09. 01.
hétfő
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország garancia Krím

Óriási fordulat: az ukránok többsége már szembe megy Zelenszkijjel

2025. szeptember 01. 11:38

Béke, akár kompromisszumok árán, ezt akarja 59 százalékuk; s nem hogy a 2014-es, de a 2022-es határok visszavívásának sincs már érdemi támogatottsága.

2025. szeptember 01. 11:38
null

A Rating Sociological Group legújabb közvélemény-kutatási adatai szerint az ukránok többsége támogatja a háború tárgyalásos rendezés útján történő befejezését, miközben konkrét biztonsági garanciákat követelnek a nyugati szövetségesektől – írja az Euromaidan Press.

Tűzszünetet szeretnének/Elesett ukrán katonák emlékfala/ SERHII HUDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Tűzszünetet szeretnének/Elesett ukrán katonák emlékfala/ SERHII HUDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az augusztus 21–23. között végzett felmérés szerint a válaszadók 59 százaléka támogatja „a harcok beszüntetését és a kompromisszum keresését”, míg 20 százalék a háború folytatását támogatja, amíg Donbasz és a Krím visszakerül Ukrajnához, 13% pedig a harcok folytatását szeretné, amíg a 2022. február 23-i határok helyreállnak.

A biztonsági garanciák a tűzszüneti megállapodás központi előfeltételének tűnnek. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna beleegyezzen-e a harcok leállításába, a válaszadók 75%-a azt válaszolta, hogy „igen, de csak akkor, ha Ukrajna biztonsági garanciákat kap az USA-tól és az európai országoktól” – állítja a közvélemény-kutató cég. 

Csak 19% mondta, hogy Ukrajna „semmi körülmények között ne egyezzen bele”, míg 3% támogatta a feltétel nélküli tűzszünetet.

Az ukránok három pontos biztonsági mechanizmust szeretnének: 

  1. a partnerek által nyújtott folyamatos katonai finanszírozás és fegyverszállítás (52 százalék), 
  2. a szövetségesek elkötelezettsége, hogy katonailag készek beavatkozni, ha Oroszország újra támad (48 százalék)
  3. nemzetközi légi és tengeri járőrözés (44 százalék).

A Moszkvával folytatott kétoldalú tárgyalások helyett a többoldalú tárgyalások előnyben részesítése volt a leghangsúlyosabb.

A Rating csoport megállapította, hogy 62 százaléka tartja reálisnak „más országok bevonásával történő kompromisszum keresését”, míg 20% támogatja a „közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal”. 

Csak 11 százaélk támogatja a tárgyalások teljes elutasítását és „a harc folytatását az összes terület felszabadításáig”.

A jelenlegi prioritásokról szóló kérdésre 58 százaléka választotta azt, hogy a nyugat pénzelje a hadsereget, míg 31 százalék a területek visszaszerzését tartotta prioritásnak.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

 

tapir32
2025. szeptember 01. 11:58
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
tapir32
2025. szeptember 01. 11:56
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút!
Coollog
•••
2025. szeptember 01. 11:55 Szerkesztve
Zelenszkij megvárja, míg a muszájnak többsége van. Valahol logikus, meg hát ezzel a saját arcvesztését is ninimalizálhatja. Mondjuk az arca árán épp meg is menthetett volna ezreket, és utólag talán meg is köszöni a népe. Nálunk ilyesmi már 100 éve is reális gondolat volt.
tapir32
2025. szeptember 01. 11:53
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, a Zselenszkij rezsim és a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
